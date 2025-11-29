Juan 'El Monje', el brujo a la fuga que dijo ser policía para abusar de dos niñas y extorsionó con vídeos a famosos: "Veía muertos"

El Monje, El Vidente o El Iluminado. Varios son los apodos con los que se conoce a Juan Herrera Guerrero, natural de Puente Genil, Córdoba.

Tiene 53 años, trabajaba como vidente y extorsionaba a diferentes personalidades de la alta sociedad con presuntos vídeos de carácter sexual donde aparecían menores implicados.

Pero ahí no queda todo. Su historial delictivo es amplio, variado y forma parte de los 10 más buscados por la Policía Nacional.

En la mira desde 2003

Según ha podido confirmar EL ESPAÑOL, El Monje es un "personaje de cuidado" conocido por los agentes de la Policía Nacional desde 2003.

Sobre él constan más de 40 atestados policiales por diferentes tipos de delito: estafas, amenazas, hurtos, trato degradante... Pero si los uniformados han puesto el foco de mira sobre él, ha sido por dos motivos en concreto.

El primero tiene que ver por la extorsión a los famosos por los mencionados vídeos. Por este asunto, tal y como ha ratificado este diario, en un juzgado de Liria (Valencia) le reclaman desde hace tres años.

Y el segundo, porque abusó y agredió sexualmente a una menor haciéndose pasar por agente policial.

El "cacheo"

Herrera Guerrero se encontraba por las calles de Algeciras, localidad de la provincia de Cádiz, en compañía de otro sujeto. Todo se remonta a 2010.

De pronto, se cruzaron con dos chicas, ambas menores de edad. Ellos, vestidos de paisano, se identificaron como agentes de Policía y el compañero de El Vidente les enseñó la placa, con el fin de darle más veracidad a su supuesta autoridad.

Pusieron a las víctimas "contra la pared" y comenzaron a "cachearlas". Abusaron y agredieron sexualmente de ellas.

Por estos hechos, el agresor sexual permaneció en la prisión de Huelva durante tres años, desde 2011 hasta 2014, tal y como ha corroborado este periódico.

"Le gustaba estar con menores y siempre estaba rodeado de ellos. Ofrecía las relaciones a cambio de favores", reseñan fuentes de máxima solvencia. Pero la "causa gorda" está en Valencia.

Extorsión a famosos

El pontanense es uno de los fugitivos más buscados por la Policía por el caso de agresión sexual y por ser el cerebro de la organización criminal que extorsionaba a personas de la jet set, tales como el diseñador Francis Montesinos o el peluquero Tono Sannmartín.

A Montesinos le reclamaba fuertes cantidades de dinero bajo coacciones y amenazas, relacionadas con la publicación de ese material audiovisual en el que supuestamente aparecerían menores.

El modista valenciano fue detenido el pasado 8 de mayo de 2023 por los agentes de la Guardia Civil por la presunta comisión de un delito de agresión sexual a un menor de edad.

Sin embargo, Montesinos interpuso otra denuncia por la supuesta extorsión y delito contra la intimidad que estaba percibiendo. La causa se archivó.

Delincuente viajero

El brujo de Puente Genil ha cometido delitos por toda la geografía española, principalmente por temas de hurtos y estafas, aunque también figuran hechos punibles de amenazas y trato degradante.

Atendiendo a la información que maneja EL ESPAÑOL, estos delitos consistían en acudir a establecimientos de comida y marcharse sin pagar, repostar y tampoco abonar la deuda o robos a punta de pistola.

Las amenazas y tratos degradantes los cometía sobre vecinos de su bloque residencial. Pero el tarotista se ha pateado toda España.

Su ubicación favorita para delinquir es el sur del país, concretamente, la comunidad autónoma de Andalucía.

Solo allí, ha cometido delitos en su provincia de origen (Córdoba) en dos ciudades: Lucena y la propia capital. Después, se movió a los municipios malagueños de Antequera, Marbella y Torremolinos.

Y concluyendo por la costa, delinquió en Algeciras - la agresión sexual descrita anteriormente- y en la ciudad de Granada.

Más tarde, el chamán subió a Castilla-La Mancha donde cometió robos y estafas en Puertollano y Valdepeñas. Y también consta sobre él una denuncia en el distrito madrileño de Carabanchel.

Vidente televisivo

Además de que Herrera Guerrero sea un viejo conocido de las autoridades, también lo es por el resto de la ciudadanía, debido a su paso por televisión.

Hace pocos años, en abril de 2022, saltó a la palestra mediática por su participación en el programa First Dates. Allí, se presentó como vidente.

Y de ahí el apodo de El Monje, ya que se vestía así cuando pasaba sus consultas esotéricas, pero en el programa de Cuatro no apareció con el hábito puesto.

Durante la grabación, sostuvo que él era una "reencarnación" y que en su "anterior vida me mataron en Francia por brujo", conforme a lo que publica ABC.

Y por si esto fuera poco, aseguró que era capaz de "ver muertos, hipnotizar e invocar a espíritus como el de Lola Flores y a Francisco Franco".

El curandero fugado ya repartía folletos de carácter esotérico por su ciudad natal promocionando sus servicios. Según recoge Diario de Córdoba, Herrera Guerrero pertenece a "una familia modesta" y no se le ve por las calles de Puente Genil desde hace una década.

El periódico local dice que se le "solía ver" durante su juventud y es uno de tres hermanos, todos ellos varones. Y llamaba la atención.

Sus outfits variopintos no pasaban desapercibidos por el pueblo, mediante "túnicas oscuras, colgantes vistosos, gafas grandes y prendas de aire teatral".

Los pocos que hablaban con él le describen como una persona "de pocas palabras", pero que quería parecer importante". "Vestía muy raro", añadió una lugareña.

IA contra el crimen

La Sección de Localización de Fugitivos de la Policía Nacional, la unidad policial que ha colocado a Herrera Guerrero como uno de los 10 más buscados, utiliza la Inteligencia Artificial (IA) para construir diferentes perfiles de este y más delincuentes con el fin de darles caza a la mayor brevedad posible.

Retratos hechos con IA por la Policía donde muestran sus posibles aspectos modificados. Policía Nacional

Esta sección, perteneciente a la Unidad de Drogas y Crimen Organizado Central de Canillas (Madrid), es la única que tiene sobre el papel la competencia específica en materia de localización y detención de fugitivos.

Sin embargo, no trabajan solos a pesar de que coordinen estas acciones, ya que en cada provincia cuentan con delegados que les echan un cable para dar caza a estos prófugos.

La sección de fugitivos puede presumir de haber detenido a más de 490 delincuentes en lo que va de año y de toda índole, entre los que se hallan asesinos, narcotraficantes, o perfiles tan estrafalarios como el de El Monje.