La exmujer y la hijastra de Juan contrataron a un sicario para que lo asesinara y así cobrar un seguro de 300.000€: "¡Mátalo!"

El cuchillo que atravesó el cuello de Juan Martínez (Almansa, Ciudad Real, 43 años) no alcanzó la arteria aorta por dos milímetros. Su hijastra y su expareja María del Mar, y el novio de esta, Antonio David alias El Motores, urdieron un plan para quitarle de en medio: contrataron a un sicario para matarlo y cobrar su seguro de vida, valorado en 300.000 euros.

Los hechos se remontan a 2018. Llamaron a la puerta de Martínez mientras él cenaba con Inma, su hijastra. Quien respondió fue Steven, un amigo de El Motores y, al mismo tiempo, sicario.

Con la excusa de que era un supuesto amigo de Inma y que necesitaba ayuda porque su teléfono se había quedado sin batería y necesitaba hacer una llamada, convencieron a la víctima para salir de su vivienda y acudir a un bar de la zona a tomar algo.

Juan con su hijastra en una foto antigua. E. E.

13 puñaladas en el cuello

Mientras estaba apoyado en la barra del establecimiento, Martínez notó que Steven se comportaba de manera extraña. Hasta que se aproximó hasta él y se colocó detrás. "Noté un escalofrío, una presencia, y algo frío que me recorría el cuello y pensé en un destornillador, pero fue un cuchillo", comenta Martínez a EL ESPAÑOL, tras recibir 13 puñaladas que casi le cuestan la vida.

"Ellos salieron corriendo. Recordé mis tiempos de instrucción militar para intentar taponar la herida. Mantuve la cabeza fría y traté de solucionarlo solo. Intenté llamar a la Guardia Civil pero tenía el móvil ensangrentado y no pude", agrega el almanseño.

El hombre escuchó en el bar a su hijastra, de 15 años, repetirle en varias ocasiones al sicario: "¡Mátalo, mátalo!". Martínez, además de las lesiones producidas en el cuello, fue apuñalado en la clavícula, muñecas, nariz, frente y hasta le perforó un pulmón.

Lo cierto es que el sicario y su hijastra no se llegaron a marchar. Juan salió del bar y cogió su coche y lo cerró a cal y canto. Ellos dos forzaron el coche para tratar de entrar. Y lo consiguieron. "Vi que Inma no hacía nada por detenerlo", reseña Martínez.

Golpes en la cabeza

Antes de subirse al vehículo, Inma cogió una piedra con la que golpeó a su padrastro hasta en seis ocasiones en la cabeza. Juan trataba de huir a toda velocidad a los mandos de su coche, pero fue un trayecto convulso.

"Pensé en estamparme con el coche para que me geolocalizasen y vinieran a por mí", ratifica la víctima. Su hijastra no paraba de decirle que dejase el asunto y que no llamase a las autoridades: "Pasa de ello".

Las lesiones de Juan Martínez en la cabeza. E. E.

"Mi hija me ha traicionado"

Cerró los ojos, aceleró, vio un árbol y se fue de frente contra él. Ellos huyeron y dejaron al albaceteño ahí tirado. Juan le imploró en innumerables ocasiones a los otros dos ocupantes que llamase a los servicios de emergencias para que pudieran atender sus múltiples lesiones. "Mi hijastra me ha traicionado", se lamenta el albaceteño en conversación con este periódico.

Finalmente, Martínez se acercó como pudo a la vivienda de un vecino y este llamó a una ambulancia. Los médicos tardaron tres minutos en personarse en dicha localización. Durante el trayecto desde Almansa a un hospital de Albacete, los facultativos reanimaron hasta en tres ocasiones a la víctima.

Permaneció 10 días en coma inducido. "Me desperté en el hospital y a la primera persona que vi fue a mi hermano Sergio. Le dije que había sido Inma, pero no se lo creía", señala el varón.

Por todos estos hechos, condenaron a María del Mar, la expareja de Juan, a 13 años de prisión, como autora intelectual de la tentativa de asesinato. Al novio de esta, Antonio David, a nueve, dado que fue quien buscó al verdugo de Juan; y al sicario Steven, a 11. Y en concepto de responsabilidad civil, a indemnizar a Juan con 462.000 euros.

Con miedo

Cuando estos hechos se produjeron, Juan tenía 35 años. Su hijastra apenas había entrado al instituto. Ahora, este empresario, productor de comida gourmet y que ya no continúa trabajando debido a las graves secuelas, sigue con miedo, a pesar de que ha pasado casi una década de aquel horror que sufrió en sus propias carnes.

"Por las noches me siento solo en casa", confiesa el albaceteño. Además, sostiene que su expareja no tenía trabajo: "La mantenía yo".

Actualmente, Martínez dice que su hijastra, de 23 años, vive en Albacete; su expareja, María del Mar, continúa en prisión, concretamente, en el centro penitenciario Madrid I, más conocido como el Alcalá-Meco de mujeres.

El Motores y el sicario colombiano, sin embargo, ya han disfrutado de algún permiso penitenciario, un hecho que inquieta bastante a Martínez: "No entiendo cómo pueden salir a la calle".