Detenida la madre de un menor de 2 años y su pareja por malos tratos infantiles: el bebé ingresó en un hospital de Córdoba

La Unidad de Policía Adscrita a Andalucía ha detenido a la madre de un menor que ingresó con lesiones en un hospital cordobés y a su pareja sentimental por maltrato físico infantil grave, unas actuaciones que han llevado a declarar el desamparo temporal del niño.

El pasado 7 de octubre la Unidad de Policía Nacional Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía inició una investigación relacionada con un menor de menos de dos años, que ingresó en un hospital cordobés con lesiones en la parte baja de la espalda, con cortes visibles y sangrado, ha informado en un comunicado.

Durante la exploración, los servicios médicos percibieron que el menor se encontraba excesivamente tranquilo y colaborador y, tras realizarle analítica y test de tóxicos en orina, arrojó positivo en benzodiazepinas, un grupo de medicamentos que tienen efecto sedante, ansiolítico (reductor de ansiedad), relajante muscular y anticonvulsivante.

Los indicios fueron remitidos al juzgado y al forense de guardia y se emitió una hoja de Maltrato Infantil Grave (SIMIA), informándose al Servicio de Protección de Menores de Córdoba dependiente de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía.

La investigación de los hechos por parte del Área de Protección al Menor de la Unidad Adscrita ha culminado con la ejecución forzosa de desamparo provisional del menor, y la detención de la madre, N.B.G, y de su pareja sentimental, J.M.S.S., ambos de 23 años.

La mujer, durante su declaración en sede policial, manifestó ser víctima de malos tratos por parte de su compañero sentimental, lo que implicó una nueva detención de J.M.S.S. por violencia de género, tramitándose por este hecho el correspondiente atestado por la UFAM de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Comisaría de Policía Nacional de Córdoba.