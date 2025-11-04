Hamid mató al funcionario de El Ejido con quien tenía una relación y se fue en su coche: "Le dio 4 golpes con una piedra"

Hamid, al volante del coche de Antonio Campos, grabado por unas cámaras de seguridad, tras matar supuestamente al funcionario de El Ejido.

Cuando Hamid fue cazado por una cámara de seguridad, por primera vez, al volante del Volkswagen Passat de Antonio Campos, el reloj marcaba las 3.56 de la madrugada del domingo 28 de septiembre. Posiblemente, a esa hora, este joven marroquí "ya había matado" al afamado historiador y funcionario del Ayuntamiento de El Ejido.

Así lo cree Antonio Relaño, abogado de la familia del difunto que estaba destinado en el área del padrón municipal ejidense, y que atiende a EL ESPAÑOL tras levantarse el secreto de sumario de este crimen, cuya resolución mantiene en vilo a toda la provincia de Almería.

- ¿Qué relación mantenía Antonio con Hamid?

- Antonio Relaño: No hay constancia exacta de cuál era la relación. Pero sí había un contacto previo entre ambos porque se llamaron por teléfono. El investigado se acogió a su derecho a no declarar ante la Guardia Civil y en el juzgado. Aunque el atestado refleja que hubo una llamada entre ellos unos días antes.

Antonio Campos, de 54 años, y el joven Hamid, de 23 años, hablaron por teléfono antes de las 21.06 horas del sábado 27 de septiembre, cuando el funcionario terminó de cenar con su madre con la que convivía en Berja y le dijo: 'Salgo un momento. No te preocupes'. Pero no regresó. Luego se le dio por desaparecido, y al final, se encontró su cadáver en el maletero de su Volkswagen estacionado en la calle Mirasol de El Ejido.

Una de las cuestiones clave para determinar el móvil de la muerte violenta de este funcionario, radica en aclarar cómo se cruzó Hamid en el camino de Antonio, a la vista de que sus perfiles personales se mueven en las antípodas.

La víctima era un reputado funcionario con tres décadas de carrera, primero como secretario de la Alcaldía de Berja y ahora en el área del padrón del Ayuntamiento de El Ejido. Tenía contactos al más alto nivel en el clero por su labor cofrade y gozaba de prestigio social por su trabajo como presidente del Centro Virgitano de Estudios Históricos desde 2007 a 2019. En cambio, su presunto verdugo es un ciudadano marroquí con antecedentes por violencia de género en Burgos y con poco arraigo en El Ejido, ya que solo llevaba seis meses viviendo en la casa de su padre en el Barrio de San Agustín.

El Barrio de San Agustín en El Ejido donde Hamid vivía con su padre. Google Maps

El informe preliminar de la autopsia revela que el pobre Antonio Campos murió a causa de un grave traumatismo craneoencefálico. "Le dio entre 4 y 6 golpes en la cabeza, usando una piedra, pero es difícil determinar el número de golpes que recibió porque algunas heridas son de doble sentido".

El principal interrogante del caso es la motivación de esta muerte violenta. De momento, el abogado de la familia del difunto admite que el móvil del robo pierde fuerza: "En principio, parecía que podía ser un robo, pero se descartó porque llevaba puesto su reloj y su teléfono se encontró debajo de un asiento de su coche. Ahora mismo, no nos dicen cuál es la hipótesis de este homicidio o asesinato".

Todo apunta a que la Policía Judicial está explorando otras hipótesis. Tales como un supuesto móvil sexual, a la vista de que la víctima mortal "tenía distintos perfiles en aplicaciones de citas", como Facebook Parejas. Incluso se indaga si esta muerte violenta guarde relación con su trabajo en el padrón municipal porque es un trámite fundamental para que la población inmigrante pueda acceder a ayudas económicas y al mercado laboral.

- ¿Usted cree que la muerte de Antonio tiene algo que ver con su labor en el Ayuntamiento de El Ejido?

- Antonio Relaño: Dudo que tenga algo que ver, la verdad.

- ¿Podría tratarse de un ajuste de cuentas por temas económicos o de otra índole?

- Antonio no era una persona que pudiera estar envuelta en un asunto raro.

- ¿Víctima y verdugo mantenían algún tipo de relación sentimental o sexual?

- No lo sé. No sabemos qué tipo de relación había. En el atestado, no viene nada prácticamente al respecto, pero sí que es verdad que dicen algo de una aplicación [de citas], aunque nada especial. Creo que eso tiene que ver más con el morbo popular que con otra cosa, pero no lo aseguro. Al parecer, había algún perfil en una aplicación, pero no enlazan un perfil de uno con el otro.

Nos falta documentación. Tenemos parte de la pieza principal, pero no de las piezas separadas. No tenemos acceso a todas las diligencias que ha realizado la Policía Judicial y a sus resultados, como la transcripción de las llamadas o los mensajes.

El Centro Virgitano de Estudios Históricos lamentó la pérdida de Antonio Campos porque fue su presidente de 2007 a 2019.

Lo que es evidente es que existía una relación previa como así lo atestigua el flujo de llamadas entre ambos, a falta de concretar si esa relación era de amistad, de tipo sexual o de otra índole. El levantamiento del secreto de sumario ha permitido conocer que Hamid fue detenido porque le grabaron varias cámaras de tráfico y de seguridad de empresas de El Ejido.

La Policía Judicial comparó imágenes y se percató de que Antonio, cuando salió de casa de su madre la noche del sábado 27 de septiembre, lucía una camisa azul, pero luego su Volkswagen fue filmado con un conductor que llevaba una camiseta blanca: Hamid. Esas grabaciones permiten reconstruir parte de lo sucedido durante la madrugada, pero el abogado de la familia del funcionario recalca que existe "un hueco sin reconstruir" de varias horas.

Antonio sale de Berja a las 21.06 horas del sábado 27 de septiembre, pero no hay constancia gráfica de la presencia de su coche por El Ejido hasta las 3.56 de la madrugada del domingo 28 de septiembre. En concreto, el Volkswagen Passat es filmado en el Barrio de San Agustín donde Hamid reside en casa de su padre. De forma que el historiador fue al lugar de residencia de su verdugo, a falta de lo que diga el informe con la triangulación de movimientos de su teléfono móvil.

"No se sabe si el coche estuvo en movimiento desde las 21 hasta las 3 de la madrugada o si estuvo parado unas horas". Lo que dice una cámara de El Ejido es que Hamid iba al volante del turismo de Antonio Campos a las 3.56 del domingo 28 de septiembre. "Entiendo que quizá ya se habían producido los hechos porque lo conducía el investigado", subraya el letrado. "Seguramente, Antonio y Hamid se vieron en la Barriada de San Agustín".

- ¿Por qué motivo este funcionario quedó con un joven inmigrante en una barriada de El Ejido?

- Antonio Relaño: Se desconoce actualmente. Eso no lo sabemos.

Hamid vuelve a ser filmado con el coche de la víctima a las 7.42 horas del domingo, circulando por el Barrio de San Agustín. Unas horas después, a las 11.05, pasa por Las Norias. Uno de los momentos clave se produce a las 11.44 horas de esta jornada dominical, cuando este marroquí aparca el Volkswagen Passat en la calle Mirasol del polígono de El Ejido y las cámaras de una empresa hortofrutícola graban con nitidez su rostro.

Este hecho resultaría crucial a la postre para su identificación, ya que tenía antecedentes por violencia de género. El veinteañero se baja del vehículo, cuyo maletero esconde el cadáver de Antonio, y se marcha presumiblemente hacia la casa de su padre en el Barrio de San Agustín que está a unos de 200 metros.

A las 12.05 horas, Hamid vuelve al coche. La secuencia no tiene sentido porque permanece dentro del Volkswagen, sin inmutarse, hasta las 12.37 horas. En total, se pasa 32 minutos sentado en el asiento del conductor, consciente de que hay un cadáver en el maletero, hasta que decide encender el vehículo y se marcha.

El cadáver de Antonio fue localizado en el maletero de su Volkswagen Passat, junto a una cooperativa agrícola de un polígono de El Ejido. Google Maps

Dos horas y media después, Hamid vuelve con el coche de la víctima al punto de partida: a la famosa calle Mirasol. El reloj marca las tres y un minuto de la tarde del domingo, cuando este marroquí se marcha definitivamente de aquel polígono, dejando estacionado allí el coche. La Policía Local, pasados ocho minutos de la medianoche del lunes 29 de septiembre, localizó el Volkswagen Passat con el cuerpo de Antonio en el interior del maletero, golpeado salvajemente y maniatado.

A esa hora, la desaparición del historiador daba un giro y se iniciaba una investigación de la Guardia Civil, bajo secreto de sumario, para esclarecer esta muerte violenta.

- ¿No le parecen erráticos los movimientos de Hamid con tantas idas y venidas a la calle Mirasol con un coche que ocultaba un cadáver?

- Antonio Relaño: Es desconcertante. La conducta del investigado creo que obedece a que está desconcertado por lo que ha hecho. No sabía qué hacer ni dónde esconder el cuerpo ni dónde esconder el coche. Esa es la impresión que da. Va hacia un lado y hacia otro porque lo detienen dentro del mismo área de acción. Es un poco chapucero.

De hecho, el miércoles 1 de octubre, la Policía Judicial arresta a Hamid en el Barrio de San Agustín. "El investigado, cuando lo detuvieron dijo que había sido él", según confirma el abogado de la familia de Antonio Campos.

Hamid, cazado con el coche de Antonio Campos, funcionario en el Ayuntamiento de El Ejido.

- ¿En esa confesión espontánea aclaró el motivo por el que golpeó con una piedra al funcionario?

- Antonio Relaño: La teoría del móvil no importa tanto como el hecho de discernir si estamos ante un homicidio o un asesinato. Realmente, sea la razón que sea, sea un robo o sea una cuestión de índole más personal, no habrá una razón lógica que justifique que por eso lo mató. A mí me interesa más, saber si esto se va a encuadrar en un homicidio o en un asesinato, aunque lógicamente habrá que delimitarlo en una razón para darle todas las explicaciones al jurado.

A la opinión pública le ha interesado este asunto, más por el morbo de saber el porqué, sin embargo, mi cuestión jurídica se encamina a encuadrar si esto es un homicidio o un asesinato.

- ¿Hay más personas implicadas en la muerte de este funcionario del Ayuntamiento de El Ejido?

- Esa es una cuestión que tenemos que concretar muy bien. Nos ha llegado una información de que hubo un momento en el que Hamid estaba dentro del coche y había dos hombres en la calle, cerca del Volkswagen Passat. Tenemos que ver la credibilidad que tiene esta información que ha recibido la familia, pero es importante porque Antonio Campos medía más de un metro noventa y era corpulento y se antoja complicado creer que una persona sola lo pudo meter en el maletero. Quiero esclarecer si hubo terceras personas.