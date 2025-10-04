Mateu Seguí, emprendedor: "Suiza es el país más fácil para hacerte rico siendo joven si sabes hacerlo bien"

Durante décadas se ha estado produciendo una tendencia cada vez más común en España, la salida de cientos de jóvenes en busca de mejores oportunidades laborales. Con la intención de ahorrar lo máximo posible, la mayoría se muda a países con sueldos mucho más altos que en nuestro país, como es el caso de Suiza.

Mateu Seguí ha sido uno de los tantos españoles que se embarcó en la aventura de buscar trabajo en territorios suizos. Contaba su experiencia en el podcast de Adrián Sanz: "Yo fui a Suiza para ganar dinero. Y es el país más fácil para hacerte rico siendo joven si sabes hacerlo bien", explicaba Seguí.

Comienza relatando que uno de los mayores errores que suele cometer la mayoría de las personas es que lo importante no es lo que ganas, sino lo que eres capaz de retener. Y es que las personas en cuanto ven un mayor ingreso empiezan a gastar mucho más.

Asimismo, el español fue muy claro sobre el tipo de personas que no deben mudarse a Suiza: "Las únicas personas jóvenes que se pueden quedar en España son aquellas que han nacido en familias con cierto nivel de dinero". Explica que si has tenido la suerte de nacer en el seno de una familia con 2 o más pisos de alquiler, es rentable quedarse en España, mientras que para los más obreros no tendría sentido.

Por otra parte, en el podcast de Wall Street Wolverine, ha contado la cantidad de dinero que pudo llegar a ahorrar en Suiza –dependiendo del trabajo–, en sus primeros años. Él comenzó en un puesto en el que se ganaba más de lo habitual, lo que le permitió ahorrar 5.000 euros al mes.

Esta situación puede cambiar en el momento en el que formas una familia y tienes hijos, pero aún así en la gran mayoría de trabajos se puede ganar más de 4.000 euros al mes, lo que te permite un ahorro mensual de unos 2.000 euros, dependiendo del caso.

Además, desmiente la frase popular de "se gana más, pero todo es más caro". Mateu lo ejemplifica con los precios de los alimentos, que actualmente valen lo mismo. Por tanto, aunque en ciertos aspectos puede resultar ligeramente más caro, al contar con sueldos incluso tres veces más altos que en España, la posibilidad de ahorro allí es una realidad imposible de imaginar en España a día de hoy.