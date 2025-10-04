Habitaciones a 90.000 € antes que comprarse un piso: el nuevo negocio de Oriol y Anna que "facturará 3 millones en 2025"

Aunque la compraventa de vivienda suma ya seis trimestres consecutivos al alza, según ha explicado este miércoles el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, el problema de acceso a un inmueble sigue siendo estructural en España. Los pisos y las casas, en este sentido, se han vuelto un bien de lujo al que no todo el mundo puede acceder por la falta de capacidad de ahorro. Por ello, ha nacido un negocio que vende habitaciones desde 50.000 hasta 90.000 euros.

Según el informe Brecha generacional: Cómo el sistema de pensiones y el modelo fiscal penalizan a los jóvenes españoles, los nuevos jubilados ya perciben una pensión media superior a los salarios de los menores de 35 años, pues los primeros ingresan 1.753 euros frente a los 1.670 de los segundos. Eso dificulta el acceso a la vivienda, por lo que se ha empezado a importar a España tipos de negocio que persiguen cambiar e influir en los modelos tradicionales de compraventa de casas.

Eso es lo que han hecho Oriol Valls (Barcelona, 1992) y Anna Bedmar (Tarrasa, 1992), cofundadores de habitacion.com, “una plataforma en la que tú puedes comprar una habitación por el mismo precio en el que pagarías un alquiler, pero en lugar de tirar esas cuotas de alquiler a fondo perdido, cada cuota que pagas es un ahorro y patrimonio que estás creando. Así, si a los cinco años quieres vender la habitación, lo puedes hacer y tener para la entrada de una casa o lo que quieras”, explica Valls en conversación con EL ESPAÑOL.

Este modelo de negocio nació en Estados Unidos hace una década y han sido estos emprendedores catalanes los que lo han introducido en España. Se les ocurrió la idea mientras vivían en Suiza a raíz de una conversación con los seguidores del canal de YouTube de Oriol, Uri Vyce.

En esa plataforma se puso sobre la mesa una idea que estaba revolucionando el mercado inmobiliario en Estados Unidos, Canadá y Australia. Y así trajeron la idea a España. No hay más empresas que se dediquen a la venta de habitaciones. No hay competencia. Son ellos los únicos que han provocado que ya no sólo se vendan pisos, sino habitaciones. Y con este negocio ya van camino de facturar “más de tres millones de euros en 2025”, revela Oriol Valls a este diario.

Vista de la web de habitacion.com.

Cada habitación puede costar “una media de 500 euros al mes” y, si se paga al contado, puede valer entre 50.000 y 90.000 euros, en función de sus metros cuadrados o dónde esté situado el piso. No es lo mismo Madrid o Barcelona –y alrededores– que otras ciudades y aunque a día de hoy son las dos ciudades principales donde se venden habitaciones, no son las únicas. También ha habido ventas en Valencia, Zaragoza, Granada, Guadalajara y Valladolid.

En total, la plataforma ha traspasado 200 habitaciones desde que empezó a operar en febrero del pasado año, facturando casi 1,2 millones de euros en 2024. “Pero este año aspiramos a superar los tres millones”, reconoce a este medio Oriol, quien ocupa el cargo de director general. “En la actualidad tenemos hasta 28.000 personas interesadas”, dice. Esto significa que si cristalizan todas estas operaciones fácilmente podrán alcanzar la cifra que persiguen facturar.

El proceso de compra

De momento, la startup de Oriol y Anna ya ha vendido 200 habitaciones por todo el país. En cada venta, el comprador debe seguir un escrupuloso proceso hasta que el bien inmueble se registra como propio. Según explica Oriol Valls, “la compraventa se realiza en seis pasos”.

El primero de ellos es que el usuario busca el lugar donde quiere realizar la adquisición. Y, como si fuera una suerte de Idealista de habitaciones, la web le muestra al potencial comprador todo lo que puede adquirir. Al término de este reportaje, por ejemplo, se ofrece un cuarto de 16 metros cuadrados en la plaza de la Convivencia de Vallecas a 69.700 euros o una en la calle Santorcaz de Alcalá de Henares de 29 metros cuadrados con baño a 88.700 euros.

El comprador, una vez selecciona el bien que quiere adquirir, debe reservarlo y hacer un depósito y ahí es cuando llega el paso tres: el test de afinidad. “Ahí analizamos los intereses de los compradores. Si son deportistas o no; si pasan mucho tiempo en casa o no; si tienen intolerancias alimentarias… Todo eso puede afectar a una potencial convivencia”, desgrana Valls.

Una de las habitaciones que se venden. Cedida

Lo que se persigue es que los diferentes compradores de una casa hagan match. Es decir, que peguen o sean lo más compatibles posible. Supongamos, por ejemplo, que el piso tiene tres habitaciones, pues los tres compradores deben ser compatibles. Cada uno de ellos será dueño de su habitación y de un tercio de las zonas comunes del piso una vez se formalice la venta.

Esta se hará a través de un proceso de financiación y será habitacion.com, previa autorización notarial del potencial comprador, la que haga todos los trámites. Al final del proceso, como si se tratara de un piso, se inscribe en el registro de la propiedad y se le dan las escrituras al comprador. Lo que ha hecho el usuario, por tanto, es comprar un trozo de piso o casa. En este sentido, el porcentaje de propiedad corresponde a la superficie de la habitación sobre el total de metros cuadrados de la casa más la citada parte equitativa de zonas comunes.

¿“Solución” o “submercado”?

Pero como todo negocio –y más en un bien tan sensible como el hogar–, no está exento de polémica. Oriol Valls y Anna Bedmar ven la compraventa de habitaciones como una potencial “solución” al acceso de los jóvenes a un bien inmueble.

“Piensa que un joven termina su carrera a los 22 años y la media de firma de hipoteca es hasta los 40. Hay 18 años de diferencia entre que el chico acaba sus estudios y compra una casa. Y, durante ese tiempo, en muchos casos está viviendo de alquiler. Nosotros lo que ofrecemos es una salida para que lo que se gaste no sea a fondo perdido. Imagínate que durante cinco años está pagando 500 euros al mes y luego quiere vender. Pues recupera los 30.000 euros que ha gastado y eso le puede ayudar para una entrada de una casa u otra cosa”, explica Oriol Valls a este diario.

Un comprador, en su habitación.

La teoría, en este sentido, suena bien, pero existen algunos expertos que dudan de este modelo de negocio. Alejandro Inurrieta, doctor en economía por la Universidad Complutense de Madrid y autor del libro Vivienda: La revolución más urgente (Alternativas Económicas) opina que esta idea es un “submercado ridículo que demuestra el fracaso de la Administración para garantizar el derecho a la vivienda”. Y es que puede existir el riesgo de que las habitaciones acaban siendo compradas por fondos que puedan agravar el problema de la vivienda.

Pero, de momento, Oriol Valls y Anna Bedmar no lo ven así. Consideran que su negocio, su idea, puede ayudar a la juventud a vivir en un sitio en propiedad sin perder patrimonio, ahorrando. Y, de momento, no sólo 200 personas ya han adquirido un cuarto a través de ellos, sino que hay otros 28.000 interesados. Habitacion.com crece y podría acabar este año con una facturación superior a los 3 millones de euros.