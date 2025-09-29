Andrés Millán, experto inmobiliario: "No te compres una casa sin tener en cuenta estos consejos"

Comprar una vivienda es una de las decisiones más importantes que puede tomar una persona a lo largo de su vida. Y para dar este gran paso hay que tener en cuenta varios aspectos como el precio, la ciudad, el barrio, el número de habitaciones, los vecinos... Pero muchas personas se adentran en esta aventura sin tener en cuenta ciertas cuestiones.

Para ello, el abogado Andrés Millán, conocido en redes sociales como @lawtips, ha publicado las 4 cosas que todo el mundo debería saber "sí o sí" antes de comprar una casa. Asimismo, el abogado y ahora influencer se dedica a compartir y explicar con todos sus seguidores consejos jurídicos de manera sencilla para que todo el mundo sea capaz de entenderlo.

"Me he dado cuenta de que la gente se compra casas sin tener ni idea de nada", comienza el experto. Este ha sido el motivo por el que Millán ha visto la necesidad de compartir estos 4 consejos y luchar contra el desconocimiento de los españoles en este asunto.

1. Cita con el notario: "Por ley debes concertar una cita con el notario al menos 10 días antes de la firma de la escritura". Esto sirve para que el profesional pueda explicarte bien todo y puedas preguntar cualquier tipo de duda. Además, Millán aclara que no puede cobrarte nada más.

2. Elección del notario: Es importante saber que cada uno puede elegir su propio notario y el banco no tiene por qué asignarte ninguno, pero se debe pagar a medias. "Además, te cobrará lo mismo, estés 5 minutos o 5 horas. Así que pregúntale bien todo".

3. Garantía colateral: "La casa hipotecada es una mera garantía del préstamo". Explica que en España no funciona como en Estados Unidos, que si no pagas el banco se queda con la casa. Por el contrario, en España también respondes con todos tus bienes presentes y futuros hasta que saldes la deuda. Lo mismo ocurre con el avalista que responde con todo su patrimonio.

4. Comisiones ilegales: El banco no puede cobrarte una comisión por haber terminado de pagar la hipoteca en tu última cuota, ni por emitir el certificado de deuda cero. "Esto es ridículo". El experto explica que, según estipuló el Banco de España, es ilegal cobrarte una comisión por cancelación.