Javier Solís, experto inmobiliario: "No compres nunca un piso sin revisar antes estas tres cosas"

Cuando uno se dispone a comprar un piso, hay diversas cuestiones a tener en cuenta como los gastos económicos, la ciudad, barrio o país en el que queremos comprar. Asimismo, para muchas personas también es sumamente importante vivir en zonas con tiendas, supermercados o colegios cerca. Sin embargo, hay tres cosas que muchos suelen pasar por alto y revisarlas antes de realizar la compra pueden evitar grandes disgustos.

Para ello, Javier Solis, experto inmobiliario y conocido en redes como @javiersolis_inmo, se dedica a compartir con sus seguidores a través de redes sociales cuestiones acerca de viviendas, alquileres, propietarios, etc.

Recientemente, ha publicado un vídeo en su cuenta de Tiktok, en el que enumera las 3 cosas que todo el mundo debe revisar antes de comprar cualquier vivienda:

1. "Comprueba posibles problemas urbanísticos". El experto explica que normalmente las inmobiliarias suelen pedir notas simples y son pocas las que se informan si la finca tiene una afectación. "Mucho cuidado con esto porque quizá vas a comprar algo que esté destinado a derruirse", advierte Javier.

Para asegurarse de que esto no suceda, Solís recomienda llamar al Ayuntamiento o pedir cita con el arquitecto municipal para que te informen de todo lo posible.

2. "Que un buen arquitecto revise el estado de la vivienda". Aunque te hayan confirmado que el edificio pasa la ITE (Inspección Técnica de Edificios), esta no deja de ser una inspección visual. Por tanto, el experto recomienda que un arquitecto te informe qué instalaciones deberás cambiar (agua, electricidad, etc.). "Mucho mejor detectarlo a tiempo y no llevarte un susto que te cueste miles y miles de euros".

3. "Pide siempre las actas de comunidad". Aunque pueden decirte que no las tienen, cualquier comprador está en su derecho de verlas. En estas actas podrás ver todo, Javier pone algunos ejemplos: "Vecinos morosos que hace años que no pagan, vecinos que se dedican a actividades ilícitas o posibles derramas que no están aprobadas y están a punto de hacerlo". El experto afirma que esto te podrá salvar de un gran problema.