Salva Reina: "El humor es como la comida; si no te gusta picante, no vayas al hindú, pero nadie tiene derecho a cerrarte el local"

Salva Reina se ha convertido en uno de los actores del momento. Grancanario de nacimiento, pero malagueño de adopción, el actor tiene una trayectoria profesional muy extensa que comenzó en el año 2004 haciendo de Fede en la serie SOS Estudiantes de Canal Sur antes de pasar por ficciones como Generación DF, Padre Medina, Allí abajo, La Zona, Sabuesos Malaka o Mano de hierro, entre otras.

También ha tenido presencia en películas como La isla mínima, Señor, Dame paciencia o El mejor verano de mi vida; el mayor reconocimiento a su carrera ha llegado este año. Y es que el intérprete fue galardonado en 2025 con el premio Goya como mejor interpretación masculina de reparto por su papel de Felipín en la película El 47, protagonizada por Eduard Fernández y dirigida por Marcel Barrena.

"Gracias a todos los compañeros y compañeras, actores y actrices, técnicos y técnicas, porque vosotros me habéis hecho amar esta profesión", comenzó indicando Salva Reina durante su discurso, aunque rápidamente exclamó: "Kira, te amo. Gracias a la vida por aquella puñetera ola, por tu mirada, por tu mano, por estar siempre, por elegirme, por mirarme, ojalá despertar todas las mañanas contigo. Te quiero muchísimo, mi amor", le dijo a su pareja, la actriz Kira Miró en su discurso de agradecimiento.

Salva Reina y Kira Miró. Cedida

"La noche del sábado fue mágica por muchas razones. Mi amor triunfó llevándose el Goya al mejor actor de reparto. No pude ser más feliz viéndole gozar ese momento en el que toda la profesión te aplaude y te escucha atentamente. Te lo mereces porque eres luz y llevas alegría a cada set de rodaje, por tu talento inmenso, porque trabajas hasta la saciedad sin perder tu sonrisa, eterna, porque eres buen compañero, generoso con todos", le contestó la canaria.

Ambos se conocieron en 2021 durante el rodaje de la película Todos lo hacen: "Haces brillar hasta la frase más simple y le has dado presencia y alma a un personaje pequeño en El 47, pero que te cala el corazoncito. Viva Felipín", añadió la intérprete, que ya repasó con EL ESPAÑOL su trayectoria personal y profesional en una entrevista.

Reina ha atendido a EL ESPAÑOL en pleno rodaje de su nueva película, Tres de más, una comedia familiar dirigida por Mar Olid y en la que comparte protagonismo con Miró, para hablarnos del estreno de la tercera temporada de Muertos SL, serie en la que interpreta a Nino, el conductor del coche de la funeraria, y que ha dado el salto de Movistar Plus + a Netflix desde el pasado 21 de agosto.

Éxito reciente

Salva Reina comenzó los estudios de Educación Física se centran en el Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CAFYD), una titulación universitaria que forma en anatomía, fisiología, entrenamiento deportivo, pedagogía y psicología, pero pronto se dio cuenta que el humor y la actuación eran su verdadera vocación.

Comenzó su andadura profesional en el espectáculo en programas de humor y obras de teatro como Full de Reyes y Reina junto a Pedro Reyes, hasta que dio el salto a la ficción en 2004 con la serie SOS Estudiantes, aunque sus primeros papeles en cine no le llegaron hasta 2014 con las películas La isla mínima y 321 días en Michigan.

PREGUNTA.– ¿En qué ha cambiado desde SOS Estudiantes hasta ahora?

RESPUESTA.– Es que han pasado más de 20 años (risas). Aquello eran mis primeras incursiones en la ficción y donde aprendí mucho de los compañeros, del director, Juanma Lara, del equipo del equipo técnico… todo era bueno para sumar experiencia como actor. Creo que ahora soy mejor intérprete que por aquel entonces, no porque yo lo diga, sino porque la vida, todas las experiencias que he tenido, todo lo que he visto, leído, viajado… todo son herramientas que tú, como actor, lo sumas a tus capacidades. Evidentemente, con el paso del tiempo y el aprendizaje entiendo que algo habré mejorado (risas).

Salva Reina en su nueva serie. Cedida

Pero lo que sí creo que no debe cambiar o yo intento que no cambie, es la ilusión. Ahora, que me encuentro rodando una película estoy con la misma ilusión que iba todos los lunes a rodar SOS Estudiantes, sintiéndome afortunado y disfrutando de este trabajo que es mi vocación. Como esto va por rachas, cuando tienes un proyecto te sientes agradecido, ilusionado, intentas disfrutarlo, aprender y poner todo lo que tienes en él, en cada línea de texto.

P.– ¿Siente que está en racha desde que le dieron el Goya por El 47?

R.– Sí, pero es cierto que venía de una racha positiva de enlazar algunos trabajos con otros. He tenido mucha suerte, no voy a contar nada nuevo, porque en esta profesión hay muchos sinsabores, afortunadamente, venía ya de una racha de unos añitos muy positiva. Con el Goya he mantenido un poco esa racha y espero que siga así (risas). Toco madera y que la cosa siga así, que aquí lo importante es trabajar y tener los pies en la tierra.

P.– ¿Y qué le ha aportado ganar el Goya personal y profesionalmente?

R.– Personalmente ha sido una experiencia increíble, sobre todo también un poco por hacer la película. El 47 me ha encantado cuando la he visto como espectador y me gustó afrontarla como actor. Aprendí muchísimo también a nivel personal de toda la historia que contaba que, de manera directa o indirecta, me tocaba bastante sin a lo mejor yo ser tan consciente.

Y a nivel personal, aparte de poder participar en la película, recibí esa muestra de cariño de los compañeros y las compañeras y luego del resto de personas que me lo ha demostrado ha sido una pasada, ha sido abrumador se podría decir, al darme el premio. Soy una persona que tiende, aunque no lo parezca, hacia la timidez, y verme en ese nivel de exposición me superó un poco algunas veces. Ha sido increíble.

A nivel profesional, poder participar en esa película y continuar un poco una racha de trabajo importante. También espero que con ese premio la gente se acuerde de mi para próximos proyectos y contar sus historias, que al final de lo que se trata.

P.– Tuvo muy presente en su discurso a Kira Miró, su pareja.

R.– Las personas que conocen a Kira, los compañeros y las compañeras, todo el mundo coincide en que es una bellísima persona, con un corazón increíble, con mucha bondad, muy buena compañera, muy buena persona y una excelente actriz, es increíble. A nivel profesional aprendo mucho de ella, nos echamos una mano mutuamente en los proyectos, en las dudas, en los sinsabores… siempre estamos apoyándonos.

Cuando tenemos un proyecto nos ayudamos, repasamos los textos juntos y nos complementamos, es muy enriquecedor. Supongo que será como cualquier profesión, al final, si eres arquitecto y tu pareja también, tener a alguien de tu misma profesión tan cerca tiene también muchas ventajas a nivel profesional y personal.

Kira es una persona bellísima, con muchísima luz y aprendo muchísimo de ella, me ha traído mucha paz, muchísimo amor, intentamos tratarnos con mucho respeto y con mucho cariño. Procuramos que no nos falte el sentido del humor, las risas y querernos.

Su actual proyecto

Muertos SL estrenó su tercera temporada en Netflix el 21 de agosto, tras un sorprendente salto desde Movistar Plus+, donde se emitieron las dos primeras. En ellas, como parte principal del elenco está Salva Reina, que da vida a Nino, el conductor del coche fúnebre de la funeraria Torregrosa, lugar donde gira toda la acción de la serie.

P.– ¿Cómo ha sido el salto de Movistar a Netflix?

R.– Creo que es una buena noticia para la serie en cuanto a su visibilidad y a su exponencial número de seguidores dar el salto a una plataforma mundial como es Netflix. Además, los hermanos Caballero tienen una gran cantidad de fans porque hacen las cosas muy bien, son los reyes de la ficción ahora mismo, así que esperemos que vaya bien en Netflix para hacer otra temporada porque todos los del elenco nos lo pasamos bien grabándola.

P.– ¿Qué puede contar de la tercera temporada de Muertos SL?

R.– No soy muy de hacer spoilers (risas), pero es verdad que los personajes de la serie están muy bien definidos, algo clave en las comedias de los hermanos Caballero, que enseguida te identificas con alguien o te recuerda a alguna persona. Son personajes que están muy bien y que la gente les coge con mucho cariño. Nino sigue con sus miles de problemas para llegar al fin de mes trabajando en la funeraria, pero le sucederán nuevas aventuras.

P.– ¿Cómo es conducir un coche fúnebre como hace su personaje?

R.– Esa pregunta me la hace un montón de gente, pero la verdad es que para mí es un vehículo más, no me da yuyu ni nada parecido. Es verdad que en alguna escena, cuando alguno de mis compañeros se ha subido en el coche, le ha dado un poco de cosa. Pero vamos, que conducir un coche fúnebre es casi igual que llevar una furgoneta, hay que tener cuidado en las curvas para no cerrarte mucho y poco más (risas).

Reina en la serie Muertos SL. Cedida

P.– ¿Se puede hacer humor con la muerte?

R.– La muerte es algo universal, es lo único seguro que tenemos seguro. Me gusta afrontarla como algo propio de la vida. Como decía alguien, para estar muerto lo único que hace falta es estar vivo, ¿no? Entonces, agarrémonos a esa parte y vivamos y disfrutemos mientras estemos aquí, en mi opinión y desde el respeto, desde una mente limpia. Creo que se puede hacer humor de todo, siempre que haya respeto. Así que sí, se puede hacer humor con la muerte desde el respeto. Con consideración del tema, creo que se puede hacer humor de todo.

P.– ¿Dónde están los límites del humor?

R.– La pregunta es muy compleja porque yo me dedico a la comedia. Insisto en que hay que hacer humor desde el respecto y desde la inteligencia. Dicen que hay un humor inteligente o no inteligente, porque en mi opinión, lo inteligente es tener sentido del humor siempre. Sí es cierto que estamos en una época que a lo mejor estamos desarrollándonos, evolucionando y aprendiendo cosas nuevas, que todavía falta que todo se calme un poco en algunos aspectos y que no sienten mal las cosas que, en otras ocasiones, no te sentarían mal. Pero claro, por otro lado también afirman: “¿Quién dice que es lo que me tiene que sentar mal o que me tiene que sentar bien?”. Es un gran debate. Desde ese punto creo que hacer humor es muy inteligente y, a priori, siempre se puede hacer de todo.

P.– Pero siempre surgen ofendidos se diga lo que se diga…

R.– Sí, claro, evidentemente. Hay series muy arriesgadas, hay películas muy arriesgadas y cómicos muy arriesgados. Creo que al final también es un poco como las comidas, ¿no?, si no te gusta el picante, pues no vayas a un hindú porque habrá platos muy picantes, pero porque no te guste el picante y te lo pongan en ese restaurante intentas que lo cierren. Siento que es un debate curioso.