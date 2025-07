Noa Rouco, la 'concelleira' de festejos y arte de Ourense que lucha por el baño "libre" en unas termas cerradas por la Xunta

Noa Rouco Ferreira es la concelleira de Arte, Festejos y Termalismo del Consello de Ourense. Apareció en un vídeo este martes 15 de julio, en traje de baño, junto al alcalde Gonzalo Pérez Jácome. Ambos han declarado el "acceso libre" a las Termas do Muíño y animan a la gente a bañarse en las aguas, frente a la recomendación de la Xunta de Galicia de no hacerlo.

El vídeo fue grabado frente a un letrero en el que se lee claramente que la Xunta de Galicia recomienda no bañarse en ese lugar. Sin embargo, Pérez Jácome consideró que se trataba de una "normativa autonómica surrealista".

Tanto el alcalde como la concelleira aparecen en bañador. Él, sin camiseta y con un micrófono agarrado de los pelos del pecho. La concelleira Rouco, graduada en Turismo por la Universidad de Vigo, no dice ni una sola palabra en el vídeo de un minuto.

Noa Rouco es graduada en Turismo por la Universidad de Vigo. @noa.rouco

Rouco solamente aparece como acompañante del edil. Y después de que el alcalde termine su discurso frente a la cámara, ambos se introducen en las termas y juguetean con el agua.

La Xunta de Galicia declaró el pasado mes que "las Termas do Muíño no cuentan con la declaración de agua termal y no cumplen con las características para ser declarada zona de baño". También solicitaron al ayuntamiento que colocara una señalización que informe de la recomendación de abstenerse del baño en dichas instalaciones.

El alcalde y la conselleira han hecho caso omiso a la Xunta. Él aseguró en X que "el Concello hace análisis periódicos para asegurarse de que son salubres, si bien depende de cada cual el seguir o no la recomendación de la Xunta de Galicia. Como analogía, sería como bañarse en una charca o arroyo en el monte o en cualquier agua de origen no catalogado".

♨️ 💧 Libre acceso ya a las más bonitas de Orense: Termas do Muiño.



La Xunta de Galicia recomienda no bañarse debido a una normativa autonómica surrealista: las aguas no están catalogadas ni como agua de río,ni termal, ni de piscina con depuradora.



El Concello hace análisis… pic.twitter.com/3qUXycjBVx — Gonzalo Pérez Jácome -Alcalde de Ourense- (@gonzalojacome) July 15, 2025

Igual que Palomares

Antes de entrar al agua, el alcalde aludió su demostración al grave accidente nuclear ocurrido en Palomares (Almería) en 1966, el cual ocasionó que toda la zona quedase contaminada.

En esa ocasión, el entonces el ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga, se dio un baño en la playa de Palomares junto al embajador de Estados Unidos en España, Angier Biddle Duke, para demostrar que no había radiación en el sitio.

"Como si volviéramos 50 o 60 años hacia atrás, con aquello de Palomanes, ¿no era Palomanes?", dijo el alcalde y lo corrigen detrás de cámaras: "Palomares".

"Ya tiene accesibilidad para todos los ciudadanos de Ourense. Paraíso natural, incomparable en el mundo. Háganme caso", termina el alcalde el vídeo mientras se baña con la concelleira Rouco.