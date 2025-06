Guillermo, el edil de Podemos y carpintero aeronáutico detenido por agresión sexual al nieto de su pareja: "Soy honesto"

"Si pudieras elegir un poder, ¿cuál sería? ¿Ser invisible?" "No, no quiero una capa de invisibilidad, yo quiero que se me vea", respondía Guillermo Blázquez, concejal de Podemos en Humanes de Madrid, que creció admirando a Joaquín Leguina y ahora ha sido detenido por una presunta agresión sexual a un niño.

El edil de la formación morada del citado municipio madrileño, de unos 20.000 habitantes, ha saltado al ojo mediático de forma reciente. Supuestamente, se le acusa de haber cometido una agresión sexual a un niño de tres años.

La víctima, concretamente, se trataría del nieto de su pareja sentimental. Actualmente, se encuentra en libertad provisional, con medidas cautelares, tras su detención por parte de la Guardia Civil de Toledo.

Blázquez, de 61 años, carpintero aeronáutico, "hostelero por obligación" y concejal en solitario de Humanes por Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde, se define como una persona "honesta y humilde", tal y como él afirmó en una entrevista concedida a SoydeMadrid.

Durante la charla con el medio local, el concejal es preguntado por un referente, un espejo al que mirarse. "¿Pablo Iglesias, quizá?", le preguntan, a lo que él contesta un rotundo no. "Joaquín Leguina me gusta", confiesa Blázquez.

Nacido en el distrito madrileño de Vallecas, a muy temprana edad se trasladó al sur de Madrid. Se crió en Móstoles y Fuenlabrada. De la calle Argentina, tal y como él sostiene.

Al estar envuelto en el mundillo de la aeronáutica, indica que ha estado "en casi todas las bases aéreas de España". Y señala, sobre sus comienzos en este campo:

"Mi padre tenía un taller de carpintería y con 13 años le dije que no quería ir al colegio y que me iba a trabajar con él".

En cuanto a su faceta hostelera, el edil de Podemos regenta, junto a su pareja, un bar en Humanes. La empresa de aeronáutica en la que trabajaba cerró y se vio obligado a sumergirse en otro negocio, como es este.

Siguiendo en esta línea, el político aclara que el restaurante no es de su propiedad, sino alquilado. "Tenemos algún problema con temas de permisos, igual que yo los tenemos todos", considera.

Tal y como informó este periódico acerca de la detención de Blázquez, los hechos habrían ocurrido desde el pasado año 2024 en la localidad toledana de Navahermosa, de 4.000 vecinos, donde él reside.

Él niega la acusación y afirma que obedece al proceso judicial abierto entre la madre y el padre por la guarda y custodia del pequeño.

Sin embargo, la denuncia fue presentada ante el puesto de la Guardia Civil de Torrijos, también en Toledo, por un familiar del menor, la abuela paterna.

Supuestamente, el niño le habría contado la presunta agresión sexual continuada. Fue puesto a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 1 de Torrijos.

Guillermo Blázquez se presentó a la alcaldía de Humanes de Madrid en los comicios municipales del pasado 2023, como cabeza de lista por Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde.

"Somos la fuerza transformadora en Humanes de Madrid", anunciaba la formación morada a bombo y platillo su candidatura a regidor.

EL ESPAÑOL ha tratado de ponerse en contacto con el edil para conocer su versión sobre los hechos, pero no ha habido éxito.