Soy entrenador personal y este ejercicio no lo recomiendo: "Es muy peligroso hacerlo sin la preparación adecuada"

En los últimos años, hacer ejercicio se ha convertido en parte de la rutina diaria de muchas personas. Ya sea en un gimnasio o al aire libre, cada vez son más las personas que incorporan el deporte en su rutina diaria, no solo para mantenerse en forma, sino como una forma de relajarse o cuidar su salud mental. El ejercicio se ha convertido en una herramienta para sentirnos bien en todos los sentidos.

Hay muchos tipos de ejercicios, con diferentes técnicas y finalidades, pero lo que la gran mayoría de personas quiere saber es cuál es el mejor para bajar de peso. Para tratar de saberlo EL ESPAÑOL ha hablado con Carlos, entrenador personal con más de 20 años de trayectoria.

Carlos, entrenador personal desde hace más de 24 años, y ejerciendo su profesión en el Smart Club del barrio madrileño de Chamberí 18 años. Comenzó sacándose el título de entrenador personal, seguido del título de nutrición y musculación, y a partir de ese momento se adentró en el mundo de las clases colectivas, con programas de Les Mills, Body Combat, Body Pump, Body Attack, Body Step, Les Mill Grit, Sten de Volumen, Ceremony, Body Balance e incluso ha practicado toda su vida artes marciales. Además, ha logrado convertirse en trainer nacional de Les Mills y, actualmente, también trabaja para Adidas.

"El objetivo principal es intentar hacerlo todo muy progresivo", asegura Carlos. "Tenemos bastantes entrenamientos en los cuales hacemos que esos entrenamientos sean progresivos, ya sea entrenamientos de Les Mills que cuentan con diferentes tipos de skill, tiene un agility, un speed y tiene un power, en el cual lo suyo es tratar de que les enseñes a trabajar en diferentes niveles e incluso enseñarles alguna regresión para que los ejercicios sean más efectivos".

El entrenador insiste en que lo recomendable es concienciar a todo el mundo de que muchos ejercicios son recomendables para bajar de peso, ya sea correr, entrenamientos de hit con intervalos de alta intensidad o montar en bicicleta, siempre y cuando te enseñen a trabajar por intervalos en el que haya que mantener siempre un ritmo constante en el cual se haga un trabajo de quema de grasas bastante alto.

La moda de la maratón

Una de las disciplinas que ha ganado seguidores en los últimos años es el running. Una actividad accesible para la gran mayoría de las personas que, además, se puede practicar en cualquier lugar de forma económica. Los esenciales son: ropa deportiva, zapatillas y un lugar apto para correr. Además, todos los meses se celebran competiciones solidarias como la media maratón o los maratones en los que cualquiera puede inscribirse. Sin embargo, el deporte no es ninguna broma, y no cualquiera puede participar en una de estas pruebas.

"Ahora mismo todo el mundo sale a correr, todo el mundo hace miles de maratones, pero sin ningún tipo de preparación y es peligroso", cuenta Carlos. "Hay entrenamientos que están muy de moda, como el running, en los cuales la gente no sabe que la intensidad es tan alta, y pues obviamente, si llevas mucho tiempo sin hacer deporte, no es aconsejable".

Asimismo, existe la falsa creencia de que los ejercicios de cardio como correr, son la mejor manera de perder peso, pero siempre y cuando se combine con otro tipo de entrenamientos. Carlos recomienda "que la gente se enfoque mucho más en trabajos de fuerza, que sean multiarticulares, en los cuales trabajes articulaciones múltiples en un solo movimiento, como back squat, front squat, press de banca, push press, etcétera."

En definitiva, "recomendables hay muchos, yo no podría decirte 'no hagas este', pero lo ideal es adaptar esos ejercicios según las necesidades de cada persona". Carlos concluye con una recomendación clara: "Yo creo que el ejercicio que no deberías de hacer es el de estar sentado en el sofá. Cualquier cosa que te haga moverte con una buena técnica y ejecución es bueno para que tengas cualquier tipo de pérdida de grasa".