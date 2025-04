Desde el 1 de junio de 2023- cuando firmó con el Real Betis- Jesús Pagador Guardiola, o Sito, como le gusta que le llamen, puede decir que ya ha ganado con el equipo verdiblanco y el dorsal 8, nueve torneos y un MVP con apenas diez años. Entre ellos destaca el 'Mundialito', la 'Team Cup' donde se proclamó MVP y la 'ACR Cup Lyon'.

"Su abuela Araceli se dio cuenta que con un año el niño nada más que quería pelota y pegarle, además, sólo quería darle con la zurda. Prácticamente no sabía ni andar, pero cuando veía una pelota y quería golpearla, en vez de hacerlo con la derecha porque le venía mejor, se colocaba para chutar con la izquierda".

Esta joven promesa, aunque juegue actualmente en el Betis, no proviene de la capital andaluza, sino que nace en Badajoz y comienza a dar sus primeras patadas en el equipo de fútbol sala de su colegio, El Tomillar, del grupo Attendis. Con cinco años, el director y entrenador del colegio lo apunta al equipo en la categoría Zagalín, más conocida como Prebenjamín C, y, gracias a Sito, el equipo compite por primera vez en una liga. "El cole se apuntó a la competición, que nunca lo había hecho y mi hijo ese año mete 122 goles, ganan la liga y todos los torneos a donde iban... ahí los chicos tenían cinco o seis años", explica a EL ESPAÑOL su padre, Jesús Pagador.

Sito con apenas dos años

La historia se repitió el año siguiente y, el Flecha Negra, el mejor club a nivel formación, técnico y futbolístico de Badajoz, exhausto de perder siempre contra El Tomillar, hizo uso del refrán si no puedes con tu enemigo, únete a él, y Suko Martínez, el coordinador del Flecha, se lanzó a por Sito para la temporada siguiente en categoría Prebenjamín A.

"Ese año ganan todos los torneos también. Campeonato de Extremadura, la liga, el niño metió en esa liga 100 goles y Alfonso Rodríguez, el seleccionador extremeño, se lo sube dos categorías por encima para jugar el Campeonato de España. Sito juega con niños de nueve o diez años y se proclama el mejor del campeonato".

Uno de los mejores recuerdos del joven mediapunta es en la final que jugó El Flecha Negra contra el Extremadura, donde ganaron. Sito hasta ese momento llevaba nueve tantos anotados y luchaba contra un chico de Almendralejo con los mismos goles. A falta de "20 o 30 segundos" para el pitido final, Sito cogió el balón y no se lo pensó dos veces, chutó y marcó. "Se la jugó y quedó máximo goleador del campeonato de Extremadura".

Su madre también recuerda con bastante cariño el estreno de su hijo en el Betis. Una semana después de que se fijaran en él, el hermano de Clara, Jesús Guardiola, murió de una aneurisma cerebral con apenas 41 años. El número preferido del tío de Sito era el 14 y, casualmente, el dorsal de su primera camiseta era ese.

Sito en El Tomillar Jorge Armestar EL ESPAÑOL

Beca de formación

Sólo le bastó un año en El Flecha al chico para que un equipo de renombre pusiera los ojos en él y sedujera a la familia Pagador Guardiola. Todo sucedió gracias al ojeador que tiene el Real Betis en la provincia de Extremadura, Alejandro Lombardero, quien fuera jugador de la Selección Española en la época de Iker Casillas. El Sevilla FC y el Real Madrid también se interesaron por él en 2023, pero los verdiblancos fueron más audaces.

"Alejandro me cogió por banda en el partido de semis del Torneo de Extremadura y me dijo que llevaban siguiendo al niño meses, y que si podíamos estar la semana vamos a Sevilla. No le hicieron ni prueba de captación y fue directamente a un partido en directo que le prepararon. Alucinaron con el niño, que metió cinco goles y, a las dos semanas, se lo llevaron a su primer torneo con el equipo a Santander con siete años. No le dieron más trofeo porque no había", aclara el padre.

Aunque cuente con una cantidad ingente de goles, prefiere dar el pase de gol a marcarlo. Su posición natural es de mediapunta y, en ocasiones, el entrenador lo sitúa en el lateral izquierdo para que vaya practicando su pierna 'mala'. "Lo ponen en el lateral izquierdo para que desarrolle la derecha, es más que nada por una cuestión técnica", sentencia Jesús Pagador padre.

Jesus Pagador Jorge Armestar EL ESPAÑOL

La beca de formación que le propuso en su día el Betis se extiende hasta 2026, pero existe la posibilidad de prorrogarla. Es el verano que viene cuando Sito y sus padres, Jesús Pagador y Clara Guardiola, deberán decidir si continuar en el equipo verdiblanco o decantarse por otras alternativas que ya están intentando seducir al menor. Ya no sólo a nivel nacional encandila a los mejores clubes de España, sino que más de tres equipos internacionales están interesados en hacerse con él.

"Se puede prorrogar, pero es decisión nuestra, porque al final él no tiene aún representante y somos el padre y la madre los que decidimos. Si no se cruzan otros equipos mejores, hay una alta probabilidad de que el chico se quede donde está".

A pesar de lo contento que están con el equipo, Sito ya está mirando más allá de la ciudad de Sevilla para seguir formándose. Es madridrista confeso, pero su sueño es jugar en La Masía y parecerse a Lamine Yamal, Pedri y Rafinha, comenta entre risas Sito al periódico.

Pregunta.– ¿No te gustaría debutar con el primero equipo del Real Betis en un futuro?

Respuesta.– Sí, si puedo llegar a jugar, me encantaría, pero si me coge otro equipo como el FC Barcelona...me voy con ellos.

Sito junto a sus padres Jesús y Clara Jorge Armestar EL ESPAÑOL

Rutina diaria

Sito es el ejemplo ideal de que la exigencia no va ligada a la edad. Desde que está en las filas del equipo sevillano, su padre y él se recorren en coche más de doscientos kilómetros para entrenar. Los lunes acude a Sevilla para entrenar una hora y cuarenta y cinco minutos y, a causa de la distancia a la que se encuentra Sevilla de Badajoz, le es imposible a asistir a todas las horas del curso escolar. "Los lunes recojo a Sito a las dos de la tarde y en el camino de ida y vuelta hace sus tareas. Su madre y yo sólo somos exigentes con él en cuanto a los estudios y la única manera que tiene de poder perseguir su sueño de ser futbolista es sacando buenas notas y recuperar las horas de clases durante el recreo", puntualiza Jesús.

El fútbol no es el único deporte que practica Sito y de eso tiene gran parte de culpa su padre. Jesús ha boxeado durante muchos años y conoce a la perfección los beneficios que tiene practicarlo. Esa es la razón por la que cada jueves Sito acude a clases de boxeo una hora y media con Julen, de la escuela Borja Pinna, su entrenador personal. Borja pertenece al Consejo de la Federación Española de Boxeo y fue campeón de España y de Europa.

"Aparte de que aprenda un poquito a boxear, le está sirviendo muchísimo a nivel explosividad, a nivel resistencia, a nivel choque cuerpo contra cuerpo, porque en el fútbol hay mucho cuerpo contra cuerpo, entonces esa pegada a un bloque, el niño ha cambiado muchísimo y resiste hasta más. Esa explosividad tan grande que tiene Jesúsito viene del año que lleva ya con esta gente".

Sito boxeando en la Academia Borja Pinna Jorge Armestar EL ESPAÑOL

Otro de los hábitos que ha adquirido por invención del padre para optimizar las horas de estudio es escuchar una vez a la semana la música que menos le guste el día previo a un examen o con asignaturas que requieran más concentración. "No le gustan las sevillanas y se pone a escuchar esa música. Habrá gente que diga que estoy loco, pero bueno, yo al niño no le hago daño. Los primeros días Sito era incapaz de que se concentrara, pero con el paso de los días empezó a acostumbrarse a ese ruido y a evadirse. A día de hoy al niño le puedes poner sevillanas, tecno o al Fari cantando, que se concentra".

Con ello, el padre pretende que durante el partido de fútbol su hijo no se distraiga por culpa de los gritos del público y esté única y exclusivamente centrado en la pelota. "Yo le decía a mi hijo, cuando estés en un estadio con tambores, chillidos y gente insultándote, porque los hay, ¿qué vas a hacer?, ¿te vas a desconcentrar?, ¿te vas a venir abajo? o ¿le vas a decir al míster, siéntame porque se están metiendo conmigo?.

Otro método, el más duro, es aguantar durante 30 segundos bajo agua helada. Da igual el mes que sea, invierno o verano, que una vez por semana Sito practica este sistema. Jesús niega que sea para mejorar la circulación, fortalecer el sistema inmunológico o recuperar musculatura.

"Yo lo que busco es que, si quieres, puedes aguantarlo. Si yo estoy en el terreno de juego y estoy a cero grados y lloviendo, si hago esta práctica, tendré más facilidades de adaptarme a ese temporal que cualquier otra persona. No quiero que mi hijo en pleno partido le diga al míster que lo cambie porque está mojado".

Casualmente, el dorsal 8 puso en práctica lo aprendido y, durante la final del Torneo ACR Cup Lyon, Sito fue de los pocos jugadores que quisieron disputar el partido. Hacía cero grados, estaba lloviendo y los niños tenían entre ocho y nueve años. Gracias a él ganaron el partido contra la Roma y se proclamaron campeones del torneo. "La responsabilidad del partido la tuvo Sito. Yo ya le acostumbré a ese pequeño sufrimiento y a darse cuenta él mismo de que si quería, podía".

Alimentación a rajatabla

Si ya es difícil llevar adelante fútbol y estudios a tan temprana edad, este joven también cumple estrictamente una alimentación saludable gracias a la empresa de catering del padre, COMOENCASA Catering. Jesús Pagador tiene un curso de nutrición y, al practicar boxeo, conoce con precisión qué nutrientes son los indicados para un deportista. Su merienda en épocas de torneos o de intensidad de trabajo consiste en seis nueces, seis almendras naturales y seis rodajas de remolacha.

Esta hortaliza es rica en nutrientes y antioxidantes y mejora la salud cardiovascular, el rendimiento físico y la función cognitiva, además de apoyar la digestión y el sistema inmunológico. "Está superestudiada esta combinación. La remolacha tiene muchísimo ácido fólico y además te duplica el oxígeno en la sangre y a nivel resistencia, te da muchísima. Tenemos una hija un año más pequeña que Sito y ella también hace las mismas comidas y cenas. Hay días que cenamos pizzas belpa, con harina de coliflor o de brócoli".

Sito junto a su padre Jesús llegando al colegio El Tomillar Jorge Armestar EL ESPAÑOL

Esta plan nutritivo también tiene espacio para sus caprichos y, en cada viaje, Sito lleva su merienda más unas cuantas chucherías, además de cenar los sábados postpartido en la "mejor hamburguesería de Badajoz, Origen". "Ponen unas hamburguesas caseras tremendas con pan brioche y el niño se las bebe. Vamos, que ya hasta el dueño los conoce".

Pese a que el ritmo de vida de Sito pareciera más de un adulto que de un chico de diez años, ni Jesús ni Clara son asfixiantes en cuanto al futuro profesional de su hijo. "En el fútbol no le exijimos nada porque no entendemos. Eso se lo dejamos a su entrenador. Cuando hace algo que no debe, le decimos que le vamos a castigar sin ir a entrenar a Sevilla, así que imagínate lo que disfruta con este estilo de vida".

Colegio El Tomillar

Además de sobresalir en el fútbol, Sito también lo hace en la escuela. Sus notas no bajan del notable y tanto sus profesores como sus compañeros de clase lo describen como una persona tranquila, muy discreta, humilde y líder. "No es que quiera ser líder, es que la gente le hace serlo. Mi hijo no celebra ni los goles, no le da importancia. Cuando juegan al fútbol, él se pone con los peores para darle los goles a ellos".

Sito jugando en el campo de su colegio Jorge Armestar EL ESPAÑOL

Uno de los requisitos que ha puesto su madre, Clara Guardiola, es que si su hijo sigue en el Real Betis en 2026- con 11 o 12 años debe entrar en el campus del equipo- el colegio al que acuda su hijo en Sevilla debe seguir el mismo plan de estudios que lleva en Badajoz. El colegio pertenece al grupo Attendis, del Opus Dei.

La mayoría de asignaturas se dan en inglés y el idioma secundario es el portugués, por la cercanía del país a su ciudad. "Siempre me dicen que alucinan con cómo tratan a los niños y eso es porque es el sistema educativo sueco, el IB, donde forman a los niños para que sean líderes el día de mañana y que sepan enfrentarse a la vida, a los problemas, a todo", concluye Jesús.