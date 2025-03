La tienda a la que le incautaron puños americanos "feministas" y comida palestina ilegal se defiende: "Ha sido todo un circo"

"Es un simple llavero, un objeto artístico. Un artista los fabrica para empoderar el movimiento feminista frente a las agresiones sexuales. No sé si la Guardia Civil quiere asustar a los movimientos sociales o marcar su arbitrariedad. Los puños americanos en Amazon no molestan y los nuestros sí. Que nos monten todo esto con 10 policías nos indigna. Ha sido un circo ridículo".

Con estas palabras, trasladadas a EL ESPAÑOL, se defiende La Tienda Comprometida, el local en el que fueron incautadas, hace escasas semanas, varios "artículos de autodefensa feminista". En total fueron 119 llaves de pugilato (puños americanos) y 194 productos de contrabando. Todo comenzó el pasado 5 de febrero, cuando una decena de agentes del Instituto Armado de Bilbao (Vizcaya) completaron un registro en dicha cooperativa de corte propalestino, situada en la zona de Zorrotzaurre.

Las armas decomisadas fueron puños americanos en forma de gato, anillos que simulaban ser clítoris y otros gadgets como trituradores de marihuana con el busto de Lenin, por citar algunos del amplio abanico del catálogo. Los uniformados indicaron, a través de un comunicado, que las armas blancas iban acompañadas de un cartel que advertía al consumidor de enfrentarse a una multa, pero animaban a usarlas en caso de agresión.

"Este miércoles tuvimos un despliegue de 10 guardias civiles para incautar nuestros llaveros de autodefensa feminista y se llevaron también los llaveros clítoris…¡Parece que el placer femenino sigue asustando! Y de paso, nos sellaron toda la comida palestina, por no llevar la traducción en castellano…".

El mensaje fue lanzado por los miembros de la tienda de "artículos de autodefensa femnista" en sus redes sociales, junto con la foto de una policía de espaldas. Los funcionarios también confiscaron casi dos centenares de artículos de contrabando. Los dueños de la cooperativa vendían comestibles y cosméticos procedentes de terceros países no pertenecientes a la Comunidad Europea.

De hecho, todavía se pueden observar en su página web y reservar: "Toda la comida palestina está en cajas precintadas, a la espera de la autorización de la Guardia Civil. Mientras tanto, podéis dejar vuestro email un poco más abajo para estar avisado cuando esté de nuevo disponible".

#OperacionesGC | Incautadas 119 llaves de pugilato que se vendían como “artículos de autodefensa feminista” en Bilbao.



➡️Se han intervenido estas armas prohibidas, así como 194 productos de contrabando.



🔗https://t.co/nmscrbiaSY pic.twitter.com/K956DErbkD — Guardia Civil (@guardiacivil) February 24, 2025

Asimismo, los responsables del local se exponen a otras dos denuncias más. La primera, relativa al hallazgo de sustancias estupefacientes y la segunda, en referencia a falta de respeto a agentes de la autoridad. Desde la cooperativa vasca sostienen a este diario que los guardias encontraron "semillas de marihuana de uso personal".

Y sobre el delito de desobediencia, los vendedores barajan dos opciones: "Puede ser por los carteles de ACAB, aunque en este caso pone "All Clítoris Are Beautiful"; o por las fotos que saqué durante la inspección pero sin que se les vea la cara. La agente se enfadó de manera desproporcionada". Originalmente, el lema de ACAB hace referencia a "All Cops Are Bastards” (Todos Los Policías Son Bastardos).

Fuentes policiales aseguran a este diario que las denuncias por los productos sin etiquetas en castellano son numerosas en la zona: "Los productos extranjeros han de tener importador y etiqueta en español del contenido". Sin embargo, confirman que no es común hallar armas de esta índole en la capital vasca.

Acusaciones vertidas al Cuerpo en redes

En el momento que la Guardia Civil publicó la operación en sus redes, el tuit se convirtió en un hervidero, acusando a la institución de desproteger al género femenino: "La poli desarmando a las mujeres que se sienten inseguras pensándose que así acaban con la delincuencia" o "es preferible pagar una multa que tu vida". Siguiendo en esta línea, la humorista Ana Lindane animó en su perfil a que las mujeres porten sprays: "Los venden en las armerías, son baratos, es legal portarlos y utilizarlos".

El sindicato mayoritario de la Guardia Civil Jucil aplaude la intervención de los agentes del Cuerpo de Bilbao y saca pecho sobre la operación acontecida a este periódico: "Fue un buen dispositivo. Al final, siguen siendo armas. Están prohibidas por el reglamento. Cuando se han decomisado es porque son peligrosas. Un puño americano está considerado como arma blanca, te puede matar".

Venta a "nivel pedagógico"

Por su parte, la otra agrupación mayoritaria, la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) se pronuncia sobre el revuelo creado en X: "El problema recae en la desinformación que existe en las redes sociales sobre la oferta en artículos de defensa personal y el desconocimiento del ciudadano sobre su normativa generando confusión". Además, la AUGC denuncia el aumento de las faltas de respeto recibidas, teniendo en cuenta que no se les considera profesión de riesgo y el odio que se les vierte en determinadas zonas del País Vasco: "Es un melón que habría que abrir".

Y lanza un mensaje a Fernando Grande-Marlaska sobre el uso de armas: "El Ministerio del Interior debe abordar esta cuestión con mayor transparencia y llevar a cabo campañas informativas para evitar la propagación de bulos y garantizar que la ciudadanía conozca con precisión qué elementos de autodefensa están permitidos y en qué condiciones".

"Llevábamos unos cinco años con ellos a la venta. Nos han incautado llaveros de clítoris que imprimos en 3D y los vendíamos a nivel pedagógico para que la gente sepa cómo es por dentro, y ellos los asimilaron a los puños americanos. Nuestros productos no tenian intención de dañar a nadie, a menos que el placer femenino fuera peligroso para alguien. Estamos valorando lo que supone este paripé de montar una óperacion que parezca el desmantelamiento de una célula, cuando realmente son unos llaveros feministas", concluyen desde La Tienda Comprometida.