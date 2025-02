La Fiscalía sobre el caso Anabel Pantoja: "No cabe inferir que las lesiones sean provocadas de modo intencionado"

El mundo del cuore vive pendiente de cada paso que da el juzgado que investiga a la influencer Anabel Pantoja y a su pareja sentimental, David Rodríguez, como presuntos responsables de un delito de maltrato infantil a su hija: Alma. Una portavoz de la Fiscalía de Las Palmas de Gran Canaria analiza para EL ESPAÑOL las claves del 'caso Pantoja' y una de ellas es el motivo por el que la bebé, de apenas setenta días de vida, permanece bajo la tutela de sus padres sin que se adopte ninguna medida cautelar, a pesar de que el Código Penal contempla para esta modalidad delictiva condenas que pueden conllevar hasta el ingreso en prisión.

"Desde Fiscalía no se ha pedido ninguna medida cautelar, pues se entendió que no concurrían los requisitos legales. No se apreció ningún riesgo en la menor por el hecho de que continuara con sus padres (sic)", tal y como aclara esta portavoz del Ministerio Público, a preguntas de este diario, sobre el que podría denominarse 'caso Anabel Pantoja' por el tsunami de titulares que ha generado en la prensa del corazón.

Tal afirmación textual pone de manifiesto la realidad del origen de estas pesquisas judiciales: un informe médico del Hospital Materno Infantil de Gran Canaria donde estuvo ingresada la pequeña desde el 11 hata el 27 de enero y cuyo contenido alertaba de que presentaba un traumatismo craneoencefálico, lo que obligó a activar el protocolo de maltrato infantil al Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria.

"El informe médico indica que esas lesiones que tiene la bebé han sido causadas por una acción de un tercero. Puede ser un zarandeo o algo similar. Pero de ahí no cabe inferir que las lesiones sean provocadas de modo intencionado. Puede haber sido por una negligencia o deberse a un caso fortuito. Eso es lo que se está investigando. La causa de las lesiones. Que sí exigen intervención por una persona que ha cogido a la niña (sic)".

De hecho, una fuente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias confirma que las pesquisas judiciales se han iniciado sin una investigación previa de las unidades de las Fuerzas de Seguridad encargadas de los delitos de maltrato infantil: la UFAM [Unidad de Atención a la Familia y Mujer] o el EMUME [Equipo de Mujer y Menores]. "La policía autonómica del juzgado fue al hospital a citar a los padres de la menor", tal y como recalca la citada fuente del TSJ. "No hubo una investigación previa de la Policía Nacional [UFAM] ni de la Guardia Civil [EMUME]".

Hospital Materno Infantil de Gran Canaria. Efe

De ahí que la celebrity de televisión, Anabel Pantoja, de 38 años, y su pareja, el fisioterapeuta y osteópata David Rodríguez, de 26 años, no fuesen detenidos en ningún momento. Tan solo se les citó para ser interrogados en sede judicial, con el objetivo de que explicasen el origen del traumatismo craneoencefálico que motivó el ingreso de Alma en la Unidad de Medicina Intensiva (UMI) del Hospital Materno Infantil.

Todo ello, a raíz del episodio ocurrido en un centro comercial del sur de la isla, cuando David se quedó al cuidado de la pequeña Alma, dentro del coche, mientras que Anabel realizaba unas compras. En ese momento, la bebé comenzó a sufrir un llanto tan intenso que motivó su ingreso en la UMI donde el equipo médico detectó una lesión que comunicó directamente a la autoridad judicial -como establece el protocolo de maltrato infantil-.

Esta portavoz del Ministerio Público de Las Palmas de Gran Canaria insiste en que ese informe médico desencadena el 'caso Anabel Pantoja': "Las lesiones no se han causado por enfermedad, sino por la acción de una tercera persona que le ha dado el zarandeo o algo así. Y ese zarandeo ha podido ser sin querer. Sin intención o por casualidad. Eso es lo que se investiga. No hay más señal de maltrato. Fíjese que la Fiscalía no ha pedido ninguna medida cautelar (sic)".

Anabel Pantoja junto a su pareja, David, y su hija, Alma, en una imagen de sus redes sociales.

EL ESPAÑOL se ha dirigido varias veces a las prestigiosas letradas Mercedes Ruiz-Rico e Irene Sorribas, como representantes legales de Anabel Pantoja, pero no ha obtenido respuesta. En otros medios de comunicación, como la revista ¡Hola!, las abogadas sí que se han pronunciado desmintiendo categóricamente los hechos por los que su clienta y su pareja han declarado en los juzgados canarios: "Se ha abierto un protocolo, como se tiene que abrir, porque son procedimientos que se marcan para la defensa del menor".

"Precisamente, por ese protocolo, han tenido que declarar, pero en ningún caso hay sospecha de ningún tipo de maltrato infantil ni nada parecido". Anabel Pantoja también se ha pronunciado en esa misma línea, a través de su cuenta personal de Instagram, para aclarar cualquier atisbo de duda sobre el cuidado que recibe su querida hija, Alma, desde que llegó al mundo el 23 de noviembre de 2024: "Se han dicho barbaridades". "Alma está en casa con sus padres, sana y feliz".

La influencer sevillana, con signos evidentes del desgaste emocional que viene arrastrando, primero por el ingreso hospitalario de su hija, y ahora, por esta investigación judicial para aclarar la causa de las lesiones de su bebé, se ha mostrado confiada en el final que tendrán estas pesquisas judiciales. "Una pesadilla, pero confiando en la Justicia", según ha publicado en su cuenta @anabelpantoja00.

"Todo comenzó el pasado 9 de enero, cuando Alma sufrió una crisis puntual de salud que nos llevó a actuar rápidamente llevándola al hospital". "Sabéis perfectamente lo que hemos pasado estos días. Todo salió bien y estamos en casa. Hay un protocolo porque el menor tiene muchísima protección, cosa que nos encanta y admiramos. Pasa eso y los médicos pasan el parte porque es un protocolo rutinario de una bebé de 40 días", tal y como ha explicado la sobrina de la tonadillera Isabel Pantoja.

El relato que ofrece Anabel Pantoja pone de manifiesto que va en la línea de las claves del caso que explica esta portavoz de la Fiscalía de Las Palmas de Gran Canaria y que ha motivado que no solicitase ni una medida cautelar contra los padres de la pequeña. A pesar de todo, la instrucción judicial prosigue porque el Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia ha solicitado que se intervengan las grabaciones de las cámaras de seguridad del centro comercial al que acudió la pareja cuando estaban al sur de la isla, comprobar si filmaron la secuencia de lo sucedido en el coche, cuando David se quedó al cuidado de su hija.

Las cámaras de un sistema de videoseguridad en una imagen de archivo de la agencia Efe.

"No me consta que hayan llegado", tal y como detalla esta portavoz del Ministerio Público, sobre las famosas grabaciones. "Y tampoco sé yo mucho si se verá realmente algo. Por lo demás, vamos a dejar que la investigación continúe". Este diario ha consultado a una experimentada policía nacional que estuvo destinada en la Unidad de Atención a la Familia y Mujer [UFAM] y advierte de que no es descartable que esas imágenes "ya estén destruidas", en función del tipo de circuito cerrado de televisión (CCTV) del centro comercial al que fueron los padres de Alma: "Todo dependerá del sistema CCTV".

La ley de videovigilancia establece que la conservación de las imágenes de las cámaras de seguridad debe prolongarse durante 30 días y a partir de este plazo ya pueden borrarse las grabaciones. Pero esta policía nacional explica de forma didáctica que la normativa no se cumple porque hay sistemas de circuito cerrado de televisión que "emiten en continuo, pero no graban"; "otros solo guardan las imágenes un tiempo, de 24 a 48 horas, debido a la capacidad de memoria del CCTV"...

Lo que está claro para esta antigua agente de la UFAM es quiénes serán los responsables de buscar esas grabaciones, para ejecutar el auto del Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria: "Por protocolo, es Policia Judicial quien pide por escrito las cámaras y a quien se lo entregan para su visionado, por el tema de la cadena de custodia de las imágenes". De modo que la investigación promete seguir dando titulares y el más esperado para Anabel Pantoja es el archivo de estas diligencias judiciales.