Alba González diseña las prótesis 3D del futuro con las que se evitan amputaciones: "Es la revolución de la biomedicina"

Pionera y revolucionaria, son dos cualidades que encajan perfectamente con Alba González, una ingeniera biomédica que está innovando en el desarrollo de prótesis 3D a medida, además, tiene un objetivo muy preciso: "La democratización de su acceso". Juntando los mundos de la medicina y la ingeniería industrial, Alba se formó tanto dentro como fuera de España para poder aplicar sus conocimientos en resolver problemas de salubridad. Desde Reino Unido vino con la idea de su tesis doctoral que resultó en la creación de Xcure Surgical, su empresa que está cambiando la vida de muchas personas.

La ingeniera y su equipo están especializados en el diseño de implantes personalizados para la reconstrucción de complejas deformaciones óseas, cirugía maxilofacial, torácica y columna vertebral. Los expertos diseñan la "próxima generación de prótesis" con la que se evitarán amputaciones de extremidades, se conseguirá una rehabilitación más efectiva y una adaptación morfológica excelente. Estas son unas situaciones que las prótesis estándares en el mercado no pueden garantizar.

Reputada y afamada, Alba se está convirtiendo en un referente internacional en el campo de la biomedicina. Los diseños que realiza están en el punto de mira de numerosos médicos y hospitales de alrededor de todo el mundo, al igual que ella. Entre los galardones que ha ganado se encuentran el premio Global TCT 2023 en innovación, Premio Nacional de diseño 2022, el Premio Fermina Orduña 2023 y Premio de Ingeniera Industrial del año 2024, lo que convierte a su trayectoria en algo excepcional. Y lo que le queda.

Alba González en el quirófano con los implantes 3D que diseñan. Cedida

Creando futuros mejores

Tras siete años en el extranjero formándose en la creación de implantes a medida, muy desconocidos todavía en España, tenía que volver para demostrar su talento. Fue entonces cuando su investigación doctoral tuvo el reconocimiento de la Comisión Europea, otorgándole una financiación con la que pudo costear su empresa, y con la que espera revolucionar este sector.

Gracias a la utilización de la tecnología de impresión 3D, Alba puede solucionar deformaciones óseas que serían imposibles operar con las medidas modélicas a las que se tienen acceso. Con esta técnica tienen la capacidad de moldearse a las necesidades de los pacientes, es decir, crean diseños adaptados a las condiciones biomecánicas, anatómicas y biológicas de cada uno de ellos.

"Es una revolución de la medicina", afirma. La impresión de estas prótesis facilita su implementación en casi cualquier parte del cuerpo. Como explica la empresaria, los tumores pueden aparecer donde quieran, y no hay ninguno con la misma forma y tamaño. En este sentido, con el trabajo y las investigaciones de la ingeniera, se puede retirar las masas cancerígenas de los huesos y reconstruirlos milimétricamente con los implantes personalizados.

Alba González es la CEO de Xcure Surgical. Cedida

González no solo consigue reemplazar el hueso defectuoso o la prótesis estándar que ha fallado, también fomentan su regeneración aplicando unas estructuras trabeculares en sus proyectos. Esto es un nuevo enfoque que dentro de la biomedicina Alba, humildemente, lo califica como "bastante innovador", pues son unas estructuras con las que se consiguen "tratamientos muy efectivos para casos muy complejos".

Los implantes

A priori estos implantes pueden parecer bastante más costosos que los estándares, pero las ventajas que ofrecen son únicas. "Lo que hacemos son piezas exclusivas adaptadas al cuerpo y problema de cada uno, no hay dos prótesis iguales. Estamos creando soluciones que no se pueden encontrar en el mercado actual, reduciendo los problemas derivados de la rehabilitación, menos tiempo en quirófano y hospitalización", argumenta.

El trabajo que desarrolla Alba lo explica con un ejemplo muy sencillo: "Esto es como un traje, si no tienen un cuerpo normativo no te entra o no cabes, entonces necesitas uno a medida. ¿Es más caro? Sí, pero te puede cambiar la vida", resalta. La solución que propone el mercado es que adaptes tu cuerpo a los implantes disponibles, mientras que desde Xcure Surgical hacen lo contrario.

Lo ingeniera comenzó en 2014 con un doctorado industrial Marie Curie en Birmingham, Reino Unido. Cedida

Estas nuevas propuestas se posicionan como tratamientos terapéuticos para aquellos que "no les valen esos trajes". "Si hay un tumor muy cerca de la articulación la solución más rápida que te pueden ofrecer es la amputación, no existe nada que pueda evitarlo. Bueno, existía, ahora sí", menciona la ingeniera.

Para facilitar el acceso a la democratización de estas tecnologías 3D, Alba tiene claro que se tiene que trabajar más en el desarrollo de estos procesos, estableciendo colaboraciones entre los hospitales públicos y privados para conseguir la transferencia de estas nuevas herramientas.

A medida que se realizan más casos clínicos, más se va capitalizando esta tecnología, por lo que se pueden abaratar los costes. "Es como la pescadilla que se muerde la cola, cuanto más casos tengamos, más baratas podrán ser las intervenciones, por ende, más acceso a una mejor calidad de vida", explica.

I+D+I

Después de 11 años investigando las diferentes líneas de desarrollo de prótesis y de material quirúrgico a medida, la biomédica quería transformar estas experiencias en un servicio para todas las personas, mediante una marca propia que fuera sinónimo de calidad, y así nació su empresa.

Xcure Surgical pretende "garantizar la transferencia de la innovación a la sociedad", proporcionando un producto único para todos los pacientes que lo requieran. Su empresa es el mismo reflejo de su brillante trayectoria científica, es "la esencia del estudio y el progreso del avance de la medicina personalizada".

Diferentes fases para la reconstrucción de una cadera con implantes 3D. Cedida

La constancia hace la excelencia, y el esfuerzo por crear tratamientos nuevos es algo que González lleva haciendo muchos años. Los premios que la científica ha ido acumulando a lo largo su carrera no solo han servido para su visibilidad en la coyuntura internacional, también para el inicio de su negocio. "He conseguido más de 70.000 euros con los galardones. Esto me ha permitido tener un colchón económico para arrancar con mi empresa", declara.

Siguiendo con los ideales empresariales y su filosofía personal, las intenciones que tienen son "cambiar el paradigma de la cirugía reconstructiva de hueso y mejorar los resultados funcionales de estas intervenciones tan elaboradas". La ciencia y el progreso van de la mano, la innovación y Alba, también. "Queremos progresar todo lo que podamos en este ámbito, queremos transformar la sociedad con los beneficios de las prótesis especializada". explica. "Es una misión clínica, científica y social que empecé en mi época como estudiante y que ahora la exploto en esta etapa empresarial", añade.

"Creer en el proyecto" es lo que le motiva a seguir, a levantarse todas las mañanas motivada y con ganas de seguir investigando. Para la ingeniera la innovación es el futuro en la mejora de la medicina. Poco a poco se van desarrollando nuevas tecnologías y herramientas para crear un mayor progreso, aunque "todavía queda". Alba, sin duda, es una de esas visionarias que comenzó con un proyecto 'cogido a pinzas' y que ahora está revolucionando la biomedicina.