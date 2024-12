Miguel Ángel Revilla (Salceda, 1943) camina por la Plaza del Ayuntamiento de Santander con la misma vitalidad que cuando era más joven. A sus casi 82 años, el secretario general del Partido Regionalista de Cantabria mantiene un ritmo frenético que parece desafiar el paso del tiempo. En esta entrevista, el veterano político no duda en reflexionar sobre su carrera y sus principios, que no han cambiado desde que fundó el PRC hace 46 años, cuando Cantabria aún luchaba por hacerse oír en el mapa político de España. "Fundar el PRC fue una decisión difícil pero necesaria", afirma, remarcando la importancia de dar voz a una región que entonces estaba sumida en la ignorancia política.

Revilla no solo es coherente en sus ideales, sino también crítico con aquellos que considera que traicionan su palabra. Su relación con Pedro Sánchez, a quien apoyó inicialmente en su investidura, se ha enfriado de forma rotunda. "Pedro Sánchez prometió que no pactaría ni con independentistas ni con Podemos, y luego hizo exactamente lo contrario", lamenta. Para Revilla, un líder político que rompe sus promesas "pierde la confianza de quienes lo apoyaron".

Miguel Ángel Revilla posa ante la cámara de EL ESPAÑOLen las calles de Santander. Javi Julio Santander

Su desilusión con Sánchez es clara y contundente, y no oculta su decepción al ver cómo la política nacional se ve arrastrada por pactos que consideraba inaceptables. A pesar de la edad, Revilla no piensa en el retiro. De hecho, más que nunca se siente lleno de proyectos. "No puedo estar en casa", asegura con una sonrisa, mientras se prepara para una agenda llena.

Su energía parece infinita y su compromiso con Cantabria sigue siendo su motor. En su visión, la política es un servicio continuo, un trabajo que no termina con el paso de los años. "Voy a seguir luchando por mi tierra, y lo haré hasta el último día", concluye, mostrando que su lucha por Cantabria sigue tan viva como siempre.