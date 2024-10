Denuncian en redes al director de cine Eduard Cortés por acoso sexual: "Dijo que me daría un papel si me iba a un hotel"

El director de cine Eduard Cortés ha recibido en redes una serie de denuncias en las que se le acusa de acoso sexual vía online. Algunas de sus supuestas víctimas incluso aseguran haber recibido mensajes cuando todavía eran menores de edad.

"Este señor se pasó años haciéndome grooming cuando yo tenía 19 y él 55, prometiéndome ayudarme profesionalmente y ahí sigue dirigiendo pelis y series en España", afirma una de sus víctimas la fotógrafa Silvia Grav en sus redes sociales. Silvia ha sido la primera que se ha encargado de revelar los acontecimientos señalando a Eduard y que ha acabado levantando una ola de más mujeres contando casos similares.

Las diferentes conversaciones reveladas por Nora Alexandra Vega. Redes sociales

Tras las publicaciones de Silvia, no tardaron en salir más mujeres que afirman haber sido víctimas de acoso sexual de Cortés. "Me llamo Eduard y soy de Barcelona y me dedico al cine", se presenta Eduard en uno de los mensajes que asegura y muestra en sus redes Norah Alexandra. A continuación, el chat desembocaba en Eduard haciendo comentarios obscenos y sugerentes con un alto contenido sexual. Mensajes como "¿Vamos a ir por el lado sexual, te parece?" o "Mis intenciones son sacar tu parte más sexual. Exponerla. Estudiar. Y luego ya veremos" se pueden ver en estos chats con Eduard.

En otras denuncias escritas de forma anónima a Silvia se repite el mismo patrón: mensajes de índole sexual de Eduard a diferentes jóvenes. "Este energúmeno me dijo a mí hace más de 10 años que me daría un papel en una de sus películas si me iba a un hotel esa misma noche", publicaba la fotógrafa Bárbara Traver. Otras como la artista visual Eva Fábregas incluso ha revelado que recibió mensajes del director cuando todavía era menor de edad.

Este tipo de denuncias no han tardado en hacerse virales en redes, con diferentes cuentas de X recibiendo millones de visualizaciones informando sobre el caso. Por el momento Eduard Cortés no ha dado ningún comunicado y se desconoce si se tomarán acciones legales contra el cineasta. Eso sí, todo apunta que no serán las únicas denuncias y saldrán más víctimas revelando el acoso recibido durante todos estos años por parte de Cortés.

Ni una más

Eduard Cortés saltó a la fama por dirigir éxitos de televisión como Merlí o La última. Sin embargo, recientemente trabajó con Netflix en la adaptación televisiva de Ni una más. Una serie sobre adolescentes donde, irónicamente, la trama seguía a una joven víctima de una agresión sexual.

La serie estaba protagonizada por las actrices Clara Galle y Nicole Wallace, las cuales no han tardado en pronunciarse sobre el tema de forma implícita. "Estoy harta de enterarme, mínimo, de un caso de violencia machista en cada proyecto que hago. Y a vosotros: mis amigos, conocidos y compañeros, os necesitamos. Que compartáis públicamente, que habléis y que actuéis", decía Galle en sus redes. Por su parte Wallace también señalaba al asunto: "Día 2 que sigo sin ver stories de vosotros amigos compañeros. Daros por aludidos, gracias".