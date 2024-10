Aída Nízar también acusa a Íñigo Errejón: "Me tocó el culo y me dijo que no volvería a trabajar en televisión"

La exconcursante de Gran Hermano y colaboradora de programas de televisión Aída Nízar se ha sumado a las denuncias públicas por supuesto acoso sexual contra el exportavoz de Sumar Íñigo Errejón. En una extensa publicación en su cuenta de Instagram a última hora del jueves, Nízar asegura que durante un acto en Barcelona "hace unos 8 ó 9 años", el político le pidió con "insistencia" su número de teléfono y dice que, "cuando se despidió", le "tocó el culo" y la rozó "desagradablemente".

La tertuliana acompaña la publicación de una foto en la que aparece Errejón, a quien tilda de "acosador sexual sin censura". También le llama "ser infame" y define su "aspecto" como "desagradable a la vista". Además, Nízar dice que no reaccionó contra el comportamiento del político por miedo a convertirse ella en el "titular" y asegura que Errejón la amenazó con no volver "a trabajar en la televisión en Cataluña".

"Recuerdo claramente ese encuentro con un político cuyo aspecto era desagradable a la vista y cuya insistencia en pedirme mi número de teléfono me incomodó profundamente y cuando se despidio me tocó el culo me rozó tan desagradablemente . Lo ignoré, en vez de partirle la cara …. Pero si imagináis el titular si en ese acto político les escupo o le parto la cara la que termina detenida soy yo, no olvidaré sus palabras: 'Nizar, jamás volverás a trabajar en la televisión en Cataluña'", dice la exconcursante del reality de Mediaset.

Nízar también asegura que en ese acto estaban presentes la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau y el exlíder de Podemos, Pablo Iglesias. Sobre Colau, la colaboradora dice que "sabe perfectamente la verdad" sobre Errejón. Asimismo, aprovecha su publicación para cargar contra el exdirigente de la formación morada, a quien acusa de conocer las actitudes de Errejón y no hacer nada por que salieran a la luz.

"Que le pregunten a ella y a tantas mujeres de su partido, lo sabían todos, incluso el señor Pablo Iglesias, quien ha recibido múltiples denuncias de mujeres valientes que, lamentablemente, fueron ignoradas. Era un secreto a voces que callaban todos y todas", dice Nízar sobre la exalcaldesa de los Comunes y el fundador de Podemos.

Más denuncias

Este jueves, Íñigo Errejón renunció a su acta de diputado y dimitió de todos sus cargos políticos a través de una carta publicada en su cuenta de X (antes Twitter). La reuncia se produjo un día después de que la periodista Cristina Fallarás publicara una captura de pantalla que recoge una denuncia anónima de una mujer que asegura que Errejón la acosó sexualmente.

Al conocer los hechos, Sumar inició una investigación sobre lo que expuso Fallarás y se reunió con el político, quien reconoció la veracidad de la denuncia. Después de eso, la líder del partido, Yolanda Díaz, le exigió la dimisión.

Tras formalizar y hacer pública su renuncia, la actriz Elisa Mouliaá ha sido la primera en dar la cara como supuesta víctima de Errejón, a quien denunció a la Policía en la noche del jueves por unos hechos ocurridos en 2021.

Entonces, con motivo de la presentación del libro del político, la actriz asegura que ella le invitó a una fiesta donde el exportavoz de Sumar cerró el pestillo de la habitación y le mostró "su miembro viril", sintiéndose ella "paralizada". Posteriormente, se fue con él a su domicilio, donde Errejón le habría realizado tocamientos sin su consentimiento.