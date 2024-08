Dos adolescentes, en la UCI al ser atropellados yendo en patinete: la Policía busca una Peugeot Partner

Erik y Miguel están afrontando juntos uno de los peores tragos que le puede tocar a cualquier padre: sus hijos han ingresado en la UCI tras sufrir un accidente de tráfico. Iván, de 17 años, y su novia, Sonia, de 16 años, han sido víctimas de un grave atropello cuando viajaban juntos en un patín eléctrico y el conductor de una furgoneta los arrolló brutalmente antes de darse a la fuga. Todo ha pasado durante la madrugada de este domingo.

"Los dejó tirados en la carretera como si fuesen perros", denuncian desolados tanto Erik, el padre de Iván, como Miguel, el padre de Sonia. "Estaban desangrándose sobre el asfalto". Los dos cabezas de familia acceden a conceder una entrevista en exclusiva a EL ESPAÑOL y ceden una imagen de sus hijos menores de edad, "para pedir la colaboración ciudadana", para ayudar a la Policía Local de Murcia a localizar al conductor que huyó después de llevarse por delante a esta pareja de novios adolescentes.

- ¿Cómo es el vehículo sospechoso?

- Erik y Miguel: Es una furgoneta, modelo Peugeot Partner, de color blanco, porque varios vecinos la vieron huir de la zona y se dejó en la carretera restos de los faros, un trozo del paragolpes y parte del cárter donde se ven algunos números de serie del vehículo. Queremos que pillen a ese conductor porque no se merece estar en libertad. Es una persona sin alma que los atropelló y se dio a la fuga, destrozándoles la vida. Pedimos ayuda para localizarlo. Es un energúmeno: piso a dos críos.

Iván y Sonia son novios desde hace dos años, habían quedado este sábado por la noche, para dar un paseo antes de ir a cenar a la casa de los padres de su chico, rematando la velada con una película. Era un 'plan de tranqui' -como suelen decir los adolescentes- para pasar juntos el último fin de semana de agosto. "Iván se dirigía con el patinete eléctrico a llevar a su novia a su casa, como ha hecho en otras ocasiones", según corrobora Erik, jardinero de profesión, de 33 años, y padre de una familia numerosa que está desolada. "Mi hijo, Iván, es el mayor de seis hermanos".

Entrevista a Erik y Miguel, padres de los niños atropellados

El trayecto que debían cubrir los dos menores de edad era de apenas 4 kilómetros, desde el Rincón de Beniscornia hasta La Albatalía: dos pedanías de la bonita huerta del Segura que atesora la capital murciana. Iván colocó a su novia, Sonia, entre su cuerpo y el manillar, antes de adentrarse con el patinete eléctrico por la Avenida de la Ñora que cuenta con dos carriles habilitados para cada sentido de circulación.

"Con mi hija hablé a la una y cuarto de la madrugada, para ver si ya habían salido hacia mi casa y me dijo que sí", tal y como relata Miguel, el padre de Sonia. "Yo me quedé despierto, esperándola, pero viendo que no le llegaban los WhatsApps, la llamé a su teléfono y lo tenía apagado. Entonces, llamé a Iván y descolgó un policía que me explicó lo que había sucedido: imagínese cómo me quedé. Todavía no me puedo creer lo que ha pasado: es una pesadilla ver así a mi hija. Está en coma inducido".

Erik y Miguel atienden al periodista de EL ESPAÑOL en la puerta del Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia, donde suman 24 horas sin pegar ojo, pendientes de cada parte médico, y rezando por sus hijos mientras sus corazones se consumen más rápido que los cigarrillos que se fuman buscando paliar su ansiedad sin éxito.

- ¿Cuál es el parte médico de su hijo?

- Erik: Está ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos. Le acaban de sacar del quirófano. Los médicos han operado a Iván para quitarle un trozo del cráneo para rebajar la presión del cerebro. No sabemos si le quedarán secuelas. Nos toca esperar.

- ¿Y cómo se encuentra su hija?

- Miguel: Tiene la cara desfigurada. Sonia lleva sollado todo el cuerpo desde los pies. Está en la UCI. No sabemos si la tendrán que operar también porque le están controlando la presión craneal.

- ¿Qué saben del atropello?

- Miguel: Ellos acababan de pasar el semáforo para salir del Rincón de Beniscornia y todo ocurrió cuando cogieron una curva abierta y salieron a una recta. El que hizo eso no iba sereno porque es una carretera ancha que te deja tiempo para esquivar otro vehículo, la curva es amplia y hay visibilidad porque hay farolas. Además, la velocidad está limitada a 30 kilómetros por hora porque es una zona residencial. Yo sospecho que la furgoneta huyó en dirección a Murcia después de golpear por detrás el patinete.

- Erik: La Policía Local me dijo que fue una colisión frontal, pero eso no me cuadra. Yo fui al lugar del accidente y creo que la furgoneta los arrolló por detrás: les arrastró 20 metros, porque Iván coloca a Sonia en la parte de delante del patín. Yo sé que mi hijo conduce pegado a la acera y la furgoneta les pasó por encima porque el cárter dejó un rastro negro de aceite, cerca del bordillo, y un charco de sangre. Además, no hay restos de frenada y los zapatos de mi hijo y de mi nuera estaban lejos del patinete.

Iván, de 17 años, llevaba a casa a su novia Sonia, de 16 años, conduciendo un patinete eléctrico

Las sospechas de Erik y Miguel cuadran con el contenido de un vídeo que hizo una vecina relatando cómo se produjo el atropello de esta pareja de novios de postal. "Los dos son alumnos del Instituto Miguel de Cervantes. Iván estudia cuarto de la ESO porque quiere ser ingeniero informático y Sonia cursa primero de Bachiller porque le gustaría ser profesora", subrayan sus padres. "Todos los vecinos están pendientes y también la Policía Local: esperemos que pronto localicen al conductor de la furgoneta".

De momento, un vecino con cámaras de seguridad en la fachada de su casa, ya ha contactado con la Policía Local porque podría haber grabado a la Peugeot Partner, de color blanco, tras cometer el atropello.

La Policía Local ha abierto una investigación para localizar la furgoneta y esclarecer en qué dirección circulaba, así como su velocidad y si llegó a frenar, para determinar si colosionó de manera frontal o por alcance contra el vehículo de movilidad personal (VMP). Iván y Sonia incumplían la Ordenanza Municipal de Movilidad de Murcia, ya que no permite que haya más de un ocupante por patinete (VMP), pero la conducta más grave fue la del conductor de la furgoneta porque no cumplió con su deber de socorrer a dos jóvenes gravemente heridos.

De hecho, en redes sociales no paran de circular comentarios de vecinos del Rincón de Beniscornia indignados, apelando a la colaboración, para dar caza al supuesto autor del atropello de esta pareja que circulaba en un patinete eléctrico, como hacen a diario miles de jóvenes por todo el país. "¡Eres un malnacido seas quien seas! ¡Has dejado a dos niños abandonados después de arrastrarlos todos esos metros! ¡Los dejaste en coma! ¡Has cometido un delito! ¡Cuánta rabia! ¡Cuánto dolor!...

Los adolescentes atropellados, en una imagen cedida por sus padres, Erik y Miguel, este domingo, en el Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia. Cedida / Badía

En coma inducido

Erik no se quita de la cabeza la escena que se encontró a la una de la madrugada y veintidós minutos, cuando llegó a la avenida de la Ñora: "Sé que mi hijo, Iván, intentó levantarse porque vi la huella de su mano, pero no pudo porque tiene un golpe en la cabeza y perdió el conocimiento". Un portavoz del 112 confirma que ambos menores de edad, ingresaron de urgencia en La Arrixaca, con un traumatismo craneoencefálico.

"Han llegado al hospital porque un vecino escuchó el golpe, salió de su casa, vio a los críos tirados en el suelo y se ocupó de llamar a una ambulancia", subraya Miguel. "A los dos les tuvieron que perforar el pulmón porque no podían respirar". Prueba de ello es que ahora permanecen en la UCI en coma inducido.

"Era un trayecto de unos tres kilómetros que hacen todos los días", se repiten Erik y Miguel. "En ese sitio hay farolas, el patín lleva reflectante y a esa hora no hay tráfico ninguno: el conductor no los vio porque no hay ninguna huella de haber intentado frenar. Le pedimos ayuda a los vecinos para localizar esa furgoneta. Esperemos que cuando detengan al conductor le caiga todo el peso de la Justicia".