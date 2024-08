Óscar, el hostelero que no abre a mediodía para proteger a sus camareros: le sirve a Valverde

El calor y la hostelería son dos elementos que no casan muy bien en un mismo plato. Por eso, atender la terraza de un restaurante durante un verano en Murcia puede ser una actividad muy sacrificada. Óscar Armero (Cabezo de Torres, 1978) lo sabe, y por eso explica a EL ESPAÑOL que ha decidido cortar por lo sano: en las horas de máximo calor, cierra la terraza para que sus camareros no tengan que sufrir las sofocantes temperaturas de la pedanía murciana del Cabezo de Torres.

El dueño del Restaurante Las Cumbres empezó a trabajar en la hostelería a los 16 años, siendo menor de edad, y ya tiene 46 'palotes', lo que supone que cuenta con tres décadas de experiencia detrás de la barra. Por su establecimiento se han pasado rostros famosos de la Región de Murcia, como Alejandro Valverde, cuyo padre es "cliente habitual desde hace muchísimos años" y el atleta Sergio López Barranco, conocido como 'La Centella de Aljucer', y que este año peleó por clasificarse para los Juegos Olímpicos de París 2024 con el relevo español de 4x100 metros.

La decisión que ha adoptado este hostelero murciano es un ejemplo a seguir para los hosteleros de todo el país, principalmente, para los de la zona del Levante donde los termómetros están marcando registros históricos este verano.

Óscar Armero (i), posa junto a Sergio López Barranco, 'La Centella de Aljucer' (d), en el restaurante Las Cumbres. Cedida

La mejor prueba de que se trata de una medida prudente, cerrar la terraza durante el día, para evitar que sus camareros estén expuestos a un golpe de calor, son los datos que ha registrado la Agencia Estatal de Meteorología en la Región de Murcia durante el mes de julio y que un portavoz de la AEMET detalla para EL ESPAÑOL: "El número de días con aviso en julio ha sido de 12, siete días con aviso amarillo por temperaturas extremas y cinco con aviso naranja".

Además, el citado portavoz de la AEMET apunta que la media de las temperaturas mínimas en la Región de Murcia ha sido de 23,2 grados centígrados durante el mes de julio, "2,3 grados superior a lo normal", mientras que la media de las temperaturas máximas ha sido de 36,1 grados centígrados, "1,7 grados por encima de lo normal". El Centro Meteorológico de Guadalupe es uno de los espacios que colabora con el Ministerio de Trabajo "en la elaboración de un índice de bienestar térmico" entre los trabajadores, durante los meses de verano.

Esta iniciativa pretende establecer la temperatura óptima de trabajo, a la vista de que en ciertos sectores profesionales lo que marca el termómetro no tiene nada que ver con la sensación térmica que tienen los empleados por el uniforme que tienen que llevar y las horas que están expuestos a la radiación del sol, a la humedad del ambiente… "La AEMET ha firmado un convenio con el Ministerio de Trabajo para establecer la sensación térmica que sienten los empleados que desarrollan su jornada laboral a la intemperie".

Un gráfico de la AEMET que refleja las temperaturas máximas y mínimas en la ciudad de Murcia entre junio y agosto. AEMET

En el restaurante Las Cumbres, el local que dirige Óscar Armero, el aire acondicionado funciona sin descanso, mezclándose con el olor de la paella y las brasas donde cocina unas carnes que hacen saltar las lágrimas. El establecimiento es amplio, con capacidad para alojar a cerca de 100 comensales en su interior, y la terraza cuenta con unas vistas impresionantes hacia la capital del Segura, donde el sol del mediodía golpea con fuerza sobre los toldos en el período estival.

- ¿Cuándo decidió adpotar esta medida?

- Óscar Armero: Llevo más de diez años sin abrir la terraza al mediodía, durante los meses de julio y agosto. Pero este verano vivimos una situación curiosa con una familia que quería hacer una reserva en la terraza. Nos llamaron el pasado 10 de julio diciendo que no les importaba que hiciera calor, querían la mesa fuera.

Ese día el termómetro marcaba 43/44 grados en la calle, así que les insistimos en que no teníamos servicio fuera, porque no voy a tener trabajando a un camarero en esas condiciones. Creo que se pensaban que no les sacaba a la terraza por ellos, porque dijeron que se lo pensarían y ya no volvieron a llamar.

El hostelero subraya que esta decisión no le ha supuesto pérdidas "nunca, porque los clientes pueden comer en el salón con el aire acondicionado. A lo mejor si la dejásemos abierta sí podríamos sacar un poco de beneficio, pero no sería algo significativo ni que justificara el esfuerzo para nosotros".

"Al que no ha trabajado en la hostelería, le es difícil hacerse a la idea de que atender a 70 personas en una terraza no es solo limitarse a poner cafés y caminar de un lado para otro". Además de esto, Óscar explica que todos sus empleados " tienen hidratación gratuita, agua o refrescos, pero nada de alcohol durante la jornada de trabajo".

- ¿Han pasado más caras conocidas por el resturante Las Cumbres?

- Óscar Armero: Además de Valverde y de Sergio López, la 'Centella de Aljucer', con el que tenemos una gran amistad fuera del negocio, también han venido el grupo M-Clan, Antonio Hidalgo, Nicolás Almagro, los ganadores de la primera edición de La Voz... Pero yo siempre digo que todos los clientes son importantes, los que son famosos y los que no.

Alejandro Valverde (c) posa junto a Óscar Armero (d) en el restaurante Las Cumbres. Cedida

Óscar es un hombre sencillo que habla con tono tranquilo y cercano. En cada palabra se nota su cariño hacia el restaurante al que hay días que dedica 14 horas porque decide doblar su turno. No en vano, se trata de un establecimiento que fundó su abuelo en los años 70, con una importante tradición familiar: "Mi abuelo empezó alquilando el local para eventos, bodas… El salón eran cuatro paredes sin techo, y los grupos venían los fines de semana a tocar, antes de que las discotecas empezaran a proliferar en la Región".

- ¿En qué época del año se puede disfrutar de la terraza?

- Óscar Armero: La terraza está casi todo el año, salvo inclemencias climáticas fuertes. En los meses mas fríos abrimos para el medio día. En cambio, a partir de mediados de junio y hasta septiembre, es al medio día cuando la cerramos. Eso no quita que en estas fechas sí que la tenemos abierta por la noche, que ya no hace tanto calor y da gusto estar fuera tomando el fresco.

Desde el sindicato UGT recuerdan que durante 2024, entre enero y mayo, al menos, más de sesenta trabajadores han sufrido bajas laborales tras sufrir síncopes, pérdidas de consciencia, calambres o insolaciones, por su exposición a las altas temperaturas. También se han registrado dos muertes por golpes de calor: un trabajador de la construcción de 55 años, en Paracuellos del Jarama, y un agente forestal de la Comunidad Valenciana, de 63 años. Está claro que eso no sucederá en el Restaurante Las Cumbres de este hostelero murciano.