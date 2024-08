Paco degüella a Teresa, la suegra de su hermana, en una discusión familiar en Puente Tocinos (Murcia)

Hasta ahora, Paco era conocido en la pedanía murciana de Puente Tocinos porque sus padres antaño regentaban un secadero y una venta de jamones en el Barrio de los Arocas. Pero desde este jueves 15 de agosto, día de la Asunción de la Virgen, Paco ha saltado a la fama entre los vecinos de esta pedanía murciana por degollar a Teresa: una pobre anciana, de 90 años, y que además es la suegra de su hermana.

La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de esta muerte violenta que ha conmocionado a los 16.900 habitantes que tiene Puente Tocinos: una de las pedanías más pobladas de la capital del Segura. La principal hipótesis que se baraja como desencadenante de esta muerte violenta son las supuestas desavenencias que Paco mantenía con familiares de la difunta Teresa.

De hecho, un portavoz del 112 ha confirmado que la centralita del Teléfono Único de Emergencias ha recibido una llamada a las ocho de la tarde de este jueves, alertando de que se estaba produciendo "una discusión familiar" en una casa de la calle Mayor de Puente Tocinos. "Cuando los servicios sanitarios han llegado a la vivienda, se han encontrado muerta a una mujer, de 90 años, y han tenido que atender por una crisis de ansiedad a dos personas: a un hombre, de 31 años, y a una mujer, de 24 años".

Paco se ha dado a la fuga tras arrebatar la vida a Teresa con un arma blanca. "Es una persona que tiene problemas con la bebida y se le va la cabeza", según ha asegurado una vecina de la pedanía. De inmediato, se ha puesto en marcha una operación jaula para evitar la huida del sospechoso, de 52 años, desplegándose por las calles de la pedanía varias patrullas de la Policía Local de Murcia y de la Policía Nacional.

El presunto homicida arrastraba supuestas desavenencias con familiares de la víctima. Unos vecinos cuentan que Paco, de 52 años, había discutido con "unos nietos" y otros con "unos sobrinos" de Teresa, de 90 años. El grado de parentesco y los motivos de la discusión los tendrá que esclarecer la investigación abierta por la Policía Judicial. De momento, lo único que está claro es que Paco ha degollado a Teresa en su propia casa.

"Paco estaba discutiendo con un familiar de Teresa y parece que la mujer se ha metido por medio para que no le hiciera nada y la ha apuñalado a ella", tal y como relata la mencionada vecina de la pedanía a EL ESPAÑOL. "La pobre se ha metido en medio para tranquilizar a Paco y la ha degollado. Lo que ha ocurrido es un desastre".

Intenta quemar la casa

Un miembro de la Junta Municipal de Puente Tocinos también ofrece la misma versión de los hechos: "Paco estaba discutiendo con un sobrino y la anciana se ha metido para que no le hiciera nada. Me han confirmado que a quien ha matado Paco es a la suegra de su hermana". El supuesto homicida ha intentado borrar sus huellas, prendiéndole fuego al salón de la casa de Teresa antes de emprender la huida. Prueba de ello es que han sido movilizados los bomberos, aunque al final no han tenido que intervenir porque las llamas no se han extendido por el inmueble.

En ese momento, entre los residentes en la calle Mayor ya era un clamor la identidad del sospechoso. Así lo confirman tanto la citada vecina como el miembro de la Junta Municipal de Puente Tocinos: "El asesino es Paco. Los padres tenían un secadero y una venta de jamones en el pueblo hace tiempo. La familia es la que vendía jamones en la zona de Barrio de los Arocas".

Alarma social

El homicidio de la nonagenaria, muy querida entre los vecinos, corría como la pólvora por varios grupos de Facebook de la pedanía. "Qué lástima por Dios", tal y como lamentaba Jennifer en la red social de Mark Zuckerberg. "El pueblo es cada vez más inseguro". A las 21 horas y 12 minutos de este jueves, una fuente de la Policía Nacional confirmaba la detención de Paco, atajando la alarma social que se había generado.

De momento, la citada fuente policial corrobora que "parece ser que tienen algún tipo de parentesco" el homicida y la víctima mortal. La investigación abierta trata de aclarar si los motivos de la discusión entre Paco y los allegados de la difunta Teresa, obedecen a temas familiares, económicos, de convivencia... "No se sabe, los vecinos y familiares están hablando mucho, pero nosotros no lo sabemos. Hasta que la Policía Judicial no tome todas las declaraciones no lo sabremos".