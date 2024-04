Lucía Aguado, la excajera de Mercadona campeona del mundo de culturismo con 1,2 M de seguidores

Las redes sociales y el deporte mueven a millones de personas, y Lucía Aguado (Getafe, 1996) lo sabe. Esta campeona del mundo de culturismo natural en 2022 es la CEO de Saiyan Workout, una aplicación que ofrece un método de entrenamiento "saludable y basado en la evidencia científica". EL ESPAÑOL ha podido acceder a la sede de la Escuela Nacional de Fuerza y Acondicionamiento Físico (ENFAF), de la que forma parte, para conocer cómo, según afirma, ha conseguido que "unas 50.000 personas hayan comprado algún tipo de servicio" en la app en los últimos años.

'The Saiyan Kiwi' es el nombre con el que Lucía Aguado, graduada en Económicas, se da a conocer a través de las redes sociales. La ahora estudiante de Ciencias del Deporte en la UCAM aglutina en su canal de YouTube una comunidad de más de 1,2 millones de suscriptores. Pero ella no se deja engatusar por estas grandes cifras. La emprendedora tiene muy claro que, ante todo: "El proyecto es Saiyan Workout. Todo lo que hay alrededor: el canal y la propia carrera que estoy estudiando lo complementan".

La CEO de Saiyan Workout no puede ocultar su entusiasmo cuando habla de su startup. La ex culturista asegura que no ha necesitado "hacer una ronda de inversión", ni endeudarse para empezarlo, porque reinvirtió en el proyecto el propio dinero que había ganado con las redes sociales.

Uno de los reels de @thesaiyankiwi.

Pero la carrera de Lucía Aguado comenzó mucho antes de su éxito en YouTube. Antes de ser campeona del mundo, la emprendedora tuvo que ganarse el pan para pagar tanto sus estudios como las competiciones. Para ello, antes de empezar en las redes, realizó muchos trabajos diferentes, desde ser azafata en una agencia hasta 'currar' en una tienda de animales, pasando por Mercadona: "Los de Mercadona me van a denunciar", bromea Aguado, "siempre que hablo de mis inicios menciono mi etapa allí, pero sin ninguna intención de desmerecer a nadie".

Y así, con el tiempo, consiguió convertirse en 2019 en culturista natural profesional. Tres años más tarde, en 2022, lograría erigirse con el título de Campeona del Mundo de la WNBF en la sección Bikini PRO, una meta por la que llevaba luchando desde su primera competición seis años antes.

- ¿Se plantea volver a competir?

- Lucía Aguado: No, no tengo necesidad. Yo competía porque tenía el objetivo de ganar el Mundial. Una vez que lo gané, ya está. A mí lo que me gusta es hacer deporte, y ahora por ejemplo estoy corriendo un montón. Pero no me planteo nada, he corrido la media maratón de Murcia porque Nacho, un trabajador de aquí, me dijo: "¿A que no te atreves a correr conmigo la media maratón?" Y yo dije: "¿Que no? La hago".

Ahora, mi sueño como deportista en el futuro sería hacer un Ironman, pero para eso sí que son muchas horas de entrenamiento, que ahora mismo no tengo. Un Ironman son 3 kilómetros nadando, 180 en bicicleta, y corriendo 42.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lucia Aguado (@thesaiyankiwi)

Curiosamente, los vídeos más conocidos de su perfil son los 'Shorts' en los que pone a prueba su resistencia haciendo running. Sin embargo, su contenido principal se basa en videorreportajes en los que habla sobre diversos aspectos del entrenamiento y la alimentación.

Contenido diferenciador

El toque diferenciador del canal 'The Saiyan Kiwi', además de la amplia documentación científica que aporta, es la calidad audiovisual de la que hacen gala sus vídeos. Así lo explica la artífice de este proyecto mientras recorre las instalaciones del estudio de grabación de ENFAF: un espacio diáfano, con buena sonoridad, que incluye una zona de pesas, otra de entrevistas y una pared donde graba una parte de sus contenidos. Es en este lugar donde se 'cocina' la mayor parte de su contenido.

-¿Cómo comenzó en YouTube?

-Lucía Aguado: Comencé en las redes cuando empecé a competir. En ese momento no tenía nada de redes sociales, y mi entrenador me recomendó que me abriese Instagram y compartiese un poco mi camino. Pero esta es una plataforma que nunca me había llenado suficiente. YouTube en cambio sí, porque yo lo consumía un montón de pequeña, quería ser youtuber, me encantaba, nunca había subido ningún vídeo.

Siempre buscaba vídeos de chicas que compitiesen en YouTube, pero nadie subía nada de eso en España. Así que decidí empezar a compartirlo yo. A partir de ir publicando mi día a día, empezó a seguirme la gente, vi que eso iba bien y ya empecé a probar con otro tipo de contenido. Ahora estudio, aprendo y comparto acerca de toda la evidencia científica detrás del entrenamiento y me he dado cuenta de que eso me llena mucho.

Lucía Aguado muestra a EL ESPAÑOL las instalaciones de ENFAF en las que graba parte de sus vídeos. J. I. M.

Pese a su creciente popularidad en las redes sociales, Aguado reconoce que ni siquiera tiene "la contraseña de su cuenta de Twitter". A diferencia de otros influencers, que prestan gran atención a cada interacción que tiene que ver con su cuenta y su marca, la emprendedora asegura que no siente "la presión de tener que subir contenido" si ha estado ocupada con otros asuntos de la empresa durante varios días.

Por esta razón, la influencer confiesa a EL ESPAÑOL que su mayor logro, más que los éxitos deportivos y los números de sus redes, es haber conseguido "hacer las paces" consigo misma: "El logro es la transición de no confiar en mí misma, a haber ganado esa capacidad para tomar decisiones importantes creyéndome capaz de tomarlas".

Lucía Aguado cumple con los adjetivos que se asocian a los emprendedores: pasión, dedicación, profesionalidad y constancia. Una de sus máximas es que "el trabajo duro tiene su recompensa". Y si bien las recompensas pueden llegar de mil formas diferentes, el proyecto 'Saiyan' de la deportista, tanto en redes como en su startup, va a seguir dando sorpresas a sus seguidores.

Lucía Aguado realizando un entrenamiento. Cedida Lucía Aguado

-¿Cuál es el próximo proyecto en el que está trabajando ahora?

-Lucía Aguado: Está muy en el aire, entonces no quiero decir nada. Pero estoy organizando algo bastante grande junto a la UCAM a nivel deportivo en Murcia, relacionado con que quiero hacer más cosas presenciales. Será algo orientado para las personas de la aplicación. La idea es llevar a lo físico todo lo que hacemos online.