Arrecia la campaña contra Pablo Motos por sus críticas a Pedro Sánchez: ahora lo vinculan a Franco

“Hoy ha venido a putodefender España... El Fachogero”. Con este contundente mensaje repartido en algunos carteles se han despertado las calles del centro de Madrid –entre ellas, la calle Atocha-. Junto al mencionado mensaje se pueden ver la caras de Pablo Motos, Franco, y de las hormigas Trancas y Barrancas.

Se desconoce quiénes son los autores de los carteles. Sin embargo, queda claro que los impulsores los han hecho para arremeter contra Pablo Motos, que en diferentes ocasiones ha mostrado su malestar tanto con Pedro Sánchez como con sus socios de Gobierno –antes Podemos y ahora Sumar, ERC o Junts-.

Pero los ataques no son unidireccionales. El Gobierno también ha atacado a Pablo Motos en otras ocasiones. Como ocurrió durante la Semana Santa. Entonces, el presentador de Antena 3 se sometió a un tratamiento antiedad y lo publicitó a través de su cuenta de Instagram, donde acumula más de dos millones de seguidores.

“Por fin, la he encontrado en Alicante: es esta cama rara, una de las máquinas más top en regeneración celular”, explicaba Pablo Motos en su post de Instagram.

“Esta máquina coge el aire de la habitación y la convierte en plasma atmosférico frío, que es gas excitado con electrones y protones libres... Y esos protones los vamos a utilizar para tres cosas: para energía celular, que aporte a la regeneración, para estimular el nervio vago, equilibrar el nervio simpático y el parasimpático y luchar contra el estrés y, por último, vamos a pelear contra los radicales libres”, prosigue.



Una explicación que sirvió a Mónica García para salir al paso y criticar al presentador por someterse al tratamiento. “Las pseudoterapias solo tienen efectos en el bolsillo, en el mejor de los casos. La falta de evidencia científica no sólo es un engaño, sino también puede poner en riesgo la salud”, escribía la ministra de Sanidad en su cuenta de Twitter.

Las polémicas de Juan del Val

Pero Pablo Motos no es el único foco de las críticas. Juan del Val, tertuliano en El Hormiguero, también ha sido señalado en diferentes ocasiones por sus críticas a Pedro Sánchez. De ahí que, en una de sus intervenciones, este año, reconociera que Moncloa está detrás de los ataques al programa.

“Estamos aquí de risas, pero esto no es de risa. Esta tertulia y este programa hacen daño, lo sabemos todos, por eso pretenden desprestigiarnos a nosotros y a Pablo Motos. Esto es una campaña. Moncloa hace la estrategia y los periodistas afines, por desconocimiento, prejuicio o estupidez, cuentan una cosa que no ha pasado. Quieren convertir en realidad una cosa que no ha pasado”, explicaba el escritor, en referencia a algunos ataques que desde determinados medios se habían hecho al programa, líder de audiencia en su franja horaria.

El fichaje de Broncano

Asimismo, Pablo Motos también se pronunció la pasada semana sobre el posible fichaje de David Broncano por parte de TVE. “A mí lo que me sabe mal son que los trabajadores de TVE deben estar viendo cómo ridiculizan el prestigio de una cadena extraordinaria con profesionales extraordinarios y creo que no se merecen este juego de estar con las tertulias”, opinó el presentador.

“A mí lo que me parece grave es que Moncloa quiera acabar con Pablo Motos. Eso es algo que jamás debería pasar en una cadena pública. ¿Has pensado que por allí hay alguien que te tiene manía? Yo que tú me lo haría mirar”, apostillaba Juan del Val.

Aun así, Pablo Motos retó a TVE a fichar a Broncano para que hubiera más competencia. “Bienvenida sea. No hay nada más democrático”, finalizó. Todo ello mientras aparecen carteles contra él, como publica Informalia.