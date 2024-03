El polémico cese de José Pablo López, el 'milagro' de las audiencias: levantó Telemadrid y ahora TVE

La larga y tensa disputa entre Elena Sánchez, presidenta de RTVE, y José Pablo López, su director de contenidos generales, a raíz del polémico fichaje de David Broncano para trasladar La Resistencia al prime time de Televisión Española ha dinamitado la institución desde dentro. Esta mañana Sánchez cesó a López gracias al apoyo del PP y de Podemos. Horas después, el Consejo de Administración firmó también la destitución de Sánchez, lo que abrió una impredecible crisis interna en la entidad pública.

Resulta paradójico que José Pablo López haya sido decapitado cuando lo ficharon precisamente por los buenos datos que cosechó como director general y responsable de contenidos de los anteriores proyectos en los que estuvo involucrado. Sin ir más lejos, vio nacer LaSexta, estuvo al frente de la católica 13tv y, cuando en 2017 acabó como director general de Telemadrid, en sólo dos años logró para la cadena un superávit de 2.800.000 € y aumentó la audiencia en un 15%, así como el share de los informativos de un 4,1% a un 7%.

En el caso de La 1, la gestión de López como director de contenidos mejoró sus datos de audiencia, pasando de el 8,3% de abril de 2022, fecha en la que entró en el cargo, al 10% de diciembre de 2023, cifra con la que el canal público encadenó cuatro meses consecutivos por encima del doble dígito. También subió las audiencias de verano gracias a la reincorporación a la parrilla televisiva del Grand Prix. El intento de López de fichar a Broncano para el prime time de La 1 para poder competir así con El Hormiguero era una de sus apuestas estrella. Pero, de momento, ha quedado en agua de borrajas.

[Del veto a Belén Esteban al fichaje de David Broncano: las claves televisivas de la guerra en el seno de RTVE]

"José Pablo es un hombre que da juego a todas las productoras", asegura una fuente cercana a López que prefiere mantenerse en el anonimato. "Su proyecto para remontar las audiencias de TVE ha funcionado: ha conseguido los mejores datos en 4 o 5 años. Ha apostado por muchos programas, algunos le han salido bien y otros mal, pero siempre ha estado bloqueado por Elena Sánchez. Lo de Broncano ha sido lo último. Sánchez dio el okay a la estrategia. El otro día, en el comité, también dijo que sí, pero a las dos horas se desdijo. Ella se reunió con Broncano, le dijo que aceptaba dos temporadas en vez de las tres que le ofreció López. Volvió a darle el okay para después cambiar otra vez de opinión. Es como si alguien le estuviera dictando qué hacer".

La confrontación llevaba gestándose desde hace cuatro meses. "Las reuniones ya no eran normales con el equipo directivo de TVE. Los programas de más de 2 millones de euros tenía que aprobarlos ella, como era el caso de lo de Broncano. Nadie entiende qué ha pasado: el programa era más barato que el 4 Estrellas, y sustituyéndolo por el de Broncano se ahorraban 4 o 5 millones. Pero ni aún así. Y eso que López tuvo otros aciertos enormes, como apostar por el Grand Prix, que hizo la remontada veraniega". A partir de agosto, TVE consiguió mejores audiencias incluso que Telecinco. "Ahora bien: los rumores no descartan que a José Pablo lo hagan administrador único y acabe con más poder del que tenía".

El candidato de Vox a la Alcaldía de Madrid, Javier Ortega Smith, junto al entonces director general de Telemadrid, José Pablo López. Europa Press

Un experto 'adicto' al trabajo

Quienes conocen a José Pablo López aseguran que se trata de un auténtico "experto en todo lo relativo a la televisión". A veces, incluso, peca de ser "un poco workaholic", de ser un "adicto a lo suyo". "Tiene varias pantallas en su despacho donde ve al mismo tiempo qué ponen las cadenas. A veces, durante una reunión, es capaz de parar la conversación para ver qué está emitiendo Antena 3. Es una persona súper trabajadora y le encanta la televisión. Está pensando siempre en la audiencia y en lo mejor para las cadenas en las que trabaja", asegura la misma fuente.

Eso explica que López haya dado tantos bandazos en su carrera profesional. Licenciado en Periodismo por la Universidad Francisco de Vitoria y en Derecho por la CEU San Pablo, comenzó su periplo en el mundo televisivo como director general de la asesoría jurídica de LaSexta. Él mismo se jacta en su cuenta de Twitter de haber "visto nacer" el canal. Allí estuvo cinco años, de 2005 a 2010, hasta que el ultracatólico 13tv le hizo una oferta para convertirse en su director general, cargo en el que estuvo seis años (2010-2016).

[RTVE aplaza la decisión de contratar a David Broncano para enfrentar 'La Resistencia' a 'El Hormiguero']

¿Cómo alguien que comenzó su periplo profesional en un canal de izquierdas acabó en uno ultraconservador? "Yo, durante los últimos cinco años, trabajé con profesionales como Antonio García Ferreras o José María Contreras, que fueron mis maestros. El proyecto de 13tv es un proyecto ideológicamente distinto, pero en el que estoy decidido a arriesgarme. Creo que en este país hay un hueco y una demanda para este modelo de televisión: un modelo centrado en la defensa de un ideario católico por encima de simpatías partidistas", aseguró en una entrevista con Periodista Digital.

Ese pragmatismo y ese saber superponerse a bandos e ideologías es lo que logró que López fuese elegido en 2017 para dirigir Telemadrid por un amplio consenso en el Pleno de la Asamblea madrileña. Tanto el PP de Cristina Cifuentes como Ciudadanos y PSOE votaron a favor de su candidatura, y Podemos se abstuvo.

[José Pablo López, nuevo director de Contenidos de RTVE: "Servir a la ciudadanía desde la pública es un orgullo"]

"El tío siempre ha sabido nadar muy bien y seguir la corriente que más le interesa", considera un compañero que coincidió con él durante su paso por 13tv. "En Telemadrid lo ficharon después de que se fuera Esperanza Aguirre. Se abrió un proceso más aperturista. También estaba Silvia Itxaurrondo. Eran muy críticos con Cifuentes, y le dieron varios palos. Cifuentes llegó a odiarlos". Años después, Isabel Díaz-Ayuso maniobró para echarlo. En 2021, la presidenta madrileña modificó la Ley de Radio Televisión Madrid para echar a López y nombró como administrador provisional a José Antonio Sánchez, presidente de RTVE durante el gobierno de Mariano Rajoy.

Durante su etapa en Telemadrid, López defendió los derechos del colectivo LGTBI y hasta sufrió varias campañas homófobas en su contra; la primera, en 2017, por sectores de la ultraderecha, tras reunirse con algunas de las asociaciones más representativas del movimiento y querer convertir Telemadrid en el altavoz del Día del Orgullo Gay; la última, en 2023, ya al frente de los contenidos de RTVE, donde fue acusado de "promover la agenda del lobby gay", a lo que respondió: "Mi actividad profesional está sometida a la crítica, pero mi orientación sexual me compete sólo a mi".

José Pablo López en una imagen de archivo.

"Un trabajador incansable"

Daniel Forcada, exdirector de comunicación de Telemadrid, quien coincidió con José Pablo López cuando este estuvo el frente de la televisión madrileña, lo define como "un trabajador incansable" que siempre ha destilado "pasión para sacar adelante un modelo de televisión pública que sea competitivo y, sobre todo, correctamente financiado. Nunca ha dado por perdida ninguna pelota. Ni cuando negociaba el Contrato Programa con la Comunidad de Madrid, en un escenario tenso de desencuentros con el Gobierno autonómico, ni con los contenidos y la parrilla, siempre luchando por crecer y reposicionar a Telemadrid en el mando a distancia y en el imaginario colectivo de los madrileños".

"Creo que muchos que han tratado con él o que han intentado acabar con él han minusvalorado su capacidad de resistencia y de aguante", asegura Forcada. "De Telemadrid salió, sí, pero hubo que cambiar una ley para acortar su mandato otorgado por la Asamblea. Nunca se inclinó ante las presiones del entorno de Ayuso y su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez [con quien tuvo desencuentros cuando este colaboraba en 13tv y López era director general]. En esta ocasión, desconozco cómo serán sus siguientes pasos profesionales, pero creo que no hay que minusvalorar su capacidad de resistencia", sugiere.

[La presidenta de RTVE veta a Belén Esteban: aborta su fichaje como jurado en 'Baila como puedas']

Una cuarta fuente que trabajó con él en su etapa en Telemadrid, no obstante, no tiene tan buena percepción de José Pablo López. "Es cierto que es súper trabajador, una persona con una formación magnífica y un conocimiento técnico muy bueno. Primera división de la profesión. Pero no descansa. Dedica toda su vida al éxito profesional. Es el tipo de persona que hará todo lo posible, y lo imposible, para que cualquier proyecto que se le encargue sea un éxito. Aunque eso lleve dejarse de hablar con gente, o traicionarla y perder las formas. Me consta que ha tenido crisis nerviosas y ha acabado en urgencias por ello. No es exageración. Es capaz de dejarse la salud con tal de tener éxito profesional".

Su problema, asegura la fuente, es que "no tiene término medio", y eso es lo que ha provocado la confrontación con Elena Sánchez. "El choque se veía venir desde lejos. Pérez Tornero ya salió por tener problemas con él. Tiene una especie de fijación por hacer bandos. Desgraciadamente, suele elegir la confrontación, y cuando choca con alguien, y este es un ejemplo muy claro, siempre hay heridos de por medio. Pasó en Telemadrid, donde acabó con gente fuera de la empresa, y otras muchas medicadas, y ahora en TVE, donde ha tenido dos presidentes y los dos han salido por choques con él".

El objetivo de López al frente de RTVE era dar al público lo que buscaba. "Él es un teórico y práctico de la televisión", sugiere la primera fuente consultada por EL ESPAÑOL. "No le importa meter a Belén Esteban en un programa de baile ni traer a Broncano o a gente del Sálvame. Es la televisión que él quiere y, hasta el momento, no le ha ido mal. Él es un luchador, así que no creo que esta pelea se quede aquí. José Pablo tiene amigos hasta en el infierno".