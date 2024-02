Ana Pontón, la "pívot" hija de una agricultora que rescató al BNG y amenaza la mayoría del PP

🏀 Hoxe volvín pisar a cancha do C. B. Sarria. Emocioneime, volvín a adolescencia. Alegreime ao ver as nenas e mozas, a deportividade e espíritu de equipo. Moitas grazas polo cariño, o carné e a camiseta para Icía 😍. Todo o recoñecemento polo traballo, C. B. Sarria sempre❤️🏀 pic.twitter.com/pIbfHwebo5