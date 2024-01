Ana Pontón, candidata del BNG: "Galicia no puede ir un milímetro por detrás de Euskadi y Cataluña"

Ana Pontón (Sarria, 1977) se encuentra ante la mayor oportunidad de su vida. Nacida en Sarria, uno de los principales pueblos del Camino de Santiago a su paso por Lugo, en 1977, la líder del BNG afronta las elecciones gallegas del 18 de febrero como líder de la oposición y como segunda fuerza en todas las encuestas. Si hay "cambio" en Galicia, como se refieren desde la izquierda a que el PP deje de gobernar, estará encabezado por ella como presidenta de la Xunta.

Para que Galicia tenga por primera vez a una presidenta nacionalista, el BNG tendrá que mejorar el resultado de 2020, que fue el mejor de su historia, pero la clave es que el PP empeore el suyo hasta el punto de bajar de los 38 diputados que dan la mayoría absoluta en el Parlamento Gallego.

Precisamente es en su despacho de este espectacular edificio donde nos recibe Ana, en un ajetreado sábado de precampaña. Quedan tres semanas para las elecciones gallegas y la mujer que salvó al BNG de ser absorbido por las Mareas de Yolanda Díaz se ve rebosante de energía: "Hay partido y salimos a ganarlo".

[Encuesta del CIS: Ana Pontón es la líder gallega mejor valorada, seguida de Rueda y Besteiro]

¿Cómo está siendo esta precampaña? ¿Cómo afrontan estas elecciones?

Pues está siendo una precampaña muy intensa, muy emocionante e ilusionante. Yo siento tanto en la calle como en los actos, que hay una pulsión de cambio muy potente en la sociedad gallega. Que el BNG es la forma que aglutina la pulsión de cambio en este país, y tengo unas vibraciones buenísimas. Y pienso que estamos a un puñado de votos de conseguir que este país haga historia y tenga por primera vez a una presidenta con las manos libres.

¿Por qué con las manos libres?

Porque vamos a tener una presidenta que no tenga que pedir permiso en Madrid y únicamente se va a deber a los gallegos y a las gallegas. Serán los únicos que me den órdenes. A mí desde Madrid no me van a poner límites a la hora de defender Galicia. Ni desde Madrid, ni tampoco desde ningún consejo de administración de ninguna multinacional.

La candidata del BNG a la Presidencia de la Xunta de Galicia, Ana Pontón, en los pasillos del Parlamento de Galicia. Lino Escuris

Están saliendo muchos sondeos en estas últimas semanas y la novedad de estos últimos es el del CIS, el único que cuestiona una mayoría absoluta del PP (entre 36 y 38 diputados) y deja abierta una posibilidad de cambio, con ustedes al frente. ¿Cómo reciben esta encuesta y la posibilidad de llegar a la Xunta?

Es cierto que el CIS es una encuesta diferente a otras, porque en este caso tiene una muestra de 11.000, que es casi diez u once veces más que la media de las encuestas que se están publicando. Creo que en ese sentido hay datos muy claros que también se apuntan en otros estudios demoscópicos que nos dicen que hay una mayoría en Galicia que quiere cambio, que el cambio es posible y que va a depender de dos claves: que haya una gran participación y que se concentre ese voto de cambio en el BNG. Es cierto que las encuestas son encuestas, y lo que vale es lo que decidan los gallegos y las gallegas en las urnas el próximo 18 de febrero.

En todo caso, es evidente que hay partido y en el BNG salimos a ganarlo, porque es cierto que llevamos 15 años de retrocesos. En todo caso, yo siempre digo que hay que ver las encuestas como lo que son, de hecho algún candidato en las pasadas generales que confió demasiado, pensaba que iba a estar sentado en la Moncloa y hoy está en la oposición.

Hubo una situación similar, la del año 2001, en la que el BNG partía como segunda fuerza política, y se pensó también que podría haber un gobierno liderado por el BNG. Pero, ¿considera que esta es la mayor oportunidad en la historia del BNG de liderar un Gobierno en Galicia?

Pues yo creo que estas son las elecciones más importantes, no solo para el BNG, sino para Galicia, porque nos estamos jugando las próximas décadas, y es cierto que nunca hemos tenido tan cerca la presidencia de la Xunta y que podemos hacer historia, que podemos tener por primera vez a una presidenta del BNG. Si echamos la vista atrás, en estos últimos 43 años de autonomía en Galicia ha habido seis presidentes, todos hombres y todos de fuerzas estatales.

Lo cierto es que no lograron situar a nuestro país donde se desea. Por lo tanto, si queremos resultados diferentes tenemos que apostar por algo distinto. ¿Y qué mejor que una mujer en la presidencia, y la del BNG?

Una de las fotos de la precampaña electoral fue la suya con Xosé Manuel Beiras. Ese abrazo, esa firma de la paz con Beiras, ¿qué significa para usted, una persona que creció en un partido liderado por él y del cual él era el rostro más identificable?

Bueno, creo que ese día, ese momento y todo lo que rodeó llegar a ese lugar fue algo, creo que muy, muy emocionante, una de esas cosas que te dejan una cierta huella en el corazón. Porque además, no es que me alegrara, es que me alegró mucho, y generó una tremenda ilusión en este país. Porque detrás de esa foto y de ese acuerdo también se ve otra forma de entender la política y un análisis sobre que en política lo importante es que ponemos a un país y a las personas por delante.

Lo cierto es que ANOVA hace una lectura de lo que está pasando en Galicia, analiza que este es un momento histórico, y ve por primera vez el nacionalismo puede tener la presidencia y que esto significa un gran avance para el país, oportunidades de mejorar la vida de las personas, y creen también que es un momento de apostar con decisión por eso y lo hacen no por un puesto, ni por intercambios de sillas, sino única y exclusivamente por poner a la ciudadanía por delante.

Creo que esas dos imágenes demuestran lo que queremos hacer en este país y que nos estamos jugando en estas elecciones. Yo soy una persona que me gusta unir, creo que ese es un clave de la política y me parece que también esa foto demuestra que el elemento que puede derrotar al Partido Popular es que el BNG concentre el voto de cambio.

La candidata del BNG a la Presidencia de la Xunta de Galicia, Ana Pontón, en los pasillos del Parlamento de Galicia. Lino Escuris

El BNG es un poco desconocido a nivel estatal, genera gran curiosidad y la gente intenta hacer analogías. Como diciendo 'el BNG es como X, pero en Galicia'.

Somos más conocidos de lo que pensaba. Yo vengo de Lugo y me para allí gente que es de Madrid, que estaba pasando el fin de semana, y me dijo, te seguimos un montón desde Madrid. A mí me sorprendió muchísimo. Quizás a lo mejor no nos sacan tanto en ciertos espacios mediáticos, pero sí que hay, creo que ahora mismo, una expectativa muy grande en torno al BNG dentro y fuera.

Sí, pero me refiero a que la gente del resto de España no tiene muy claro cuál es la ideología del BNG porque intentan hacer analogías con los partidos nacionalistas del País Vasco y Cataluña. Entonces, realmente, ¿cuál es la posición del BNG, digamos, en el espectro de izquierda-derecha, y en el espectro del soberanismo?

En primer lugar, nosotros somos una fuerza política que le dice a la sociedad con mucha claridad lo que es. Tanto es así que llevamos en nuestro nombre lo que nos define. Somos una organización nacionalista que defendemos los intereses de los gallegos y de las gallegas, que creemos que cuanto más capacidad de decisión tengamos aquí, mejor va a ser para nuestra economía, para nuestra gente, para nuestros servicios públicos y también para nuestros signos de identidad.

Todo eso forma parte de una forma de entender el mundo desde una organización que defiende las mayorías sociales y que representa, creo, en este momento, la alternativa de un cambio en Galicia. Por tanto, ese es el marco en el que nos movemos y creo que la mejor definición que podemos hacer de lo que somos, es decir, que somos personas que tenemos la cabeza y el corazón en Galicia, y que eso ponemos por delante.

"Galicia no puede quedar ni un milímetro por detrás del estatus que consigan Euskadi y Cataluña"

El BNG se define como nacionalista, pero cuál es ahora mismo la posición del partido y la tuya en materia de autogobierno: ¿Soberanismo? ¿Más autonomía? ¿Estado confederal? ¿Estado plurinacional? ¿Un acercamiento a Portugal?

Ahora mismo lo que estamos proponiendo en materia de autogobierno y la reflexión que estamos haciendo va en varias direcciones. La primera, que lo mínimo que tenemos que exigir es que se cumpla el actual estatuto, porque llevamos 43 años con muchísimas competencias que aún no están transferidas a Galicia. En segundo lugar, entendemos que estamos también ante un proceso histórico que se está acelerando en el conjunto del Estado Español, en que se va a dar una redefinición del Estado y el papel de las naciones. Y es evidente que Galicia, junto con Euskadi y Cataluña, representa a una de esas naciones.

Entendemos que el reconocimiento de la plurinacionalidad es un aspecto que va a ser positivo para la democratización del Estado español, para la defensa de los derechos, de las libertades, y para avanzar hacia una sociedad más igualitaria. Por eso, vamos a proponer en este Parlamento un gran acuerdo para que Galicia se nos reconozca como nación y que no quedemos ni un milímetro por detrás del estatus que consigan Euskadi y Cataluña. En los próximos años, no sé decir exactamente en cuántos, esa modificación de la estructura del Estado va a producirse y lo que no podemos es permitir que Galicia quede atrás.

El nacionalismo tiene un papel muy destacado en la política de España en general. El hecho de que haya un presidente socialista se debe a los nacionalistas, e incluso la polémica de las últimas semanas y las venideras es el tema de la amnistía en Cataluña y las exigencias de Junts, como por ejemplo la competencia de migración. En general, ¿cuál es el punto de vista del BNG en estos temas estatales?

Nosotros estamos en la política estatal con un prisma gallego y, evidentemente, vamos a una legislatura donde el voto del BNG se revaloriza, en parte porque las abstenciones de Junts, que creo que van a ser algo bastante habitual, hacen necesario que el BNG apoye al Gobierno. Queremos aprovechar ese hueco. Tenemos un acuerdo de investidura firmado con Sánchez que es solo un acuerdo de investidura, por lo tanto tenemos las manos libres.

Algo que nos preocupa mucho es que acabemos con la discriminación en los elevados peajes que pagamos en este país. En esa dirección, ya conseguimos que haya descuentos históricos, hasta el 75% en AP-9 y en AP-53 para las personas que utilizan esa vía de manera habitual, pero creemos que esto no es suficiente. Tenemos que trabajar para conseguir la gratuidad y el traspaso a Galicia de esas vías.

Creo que, además, en el caso de AP-9 es un escándalo, porque todas las de su generación son en este momento gratuitas. Y creo que si se rescataron las radiales madrileñas, también se pueden rescatar la AP-9 y liberarla de peajes.

La candidata del BNG a la Presidencia de la Xunta de Galicia, Ana Pontón, en los pasillos del Parlamento de Galicia. Lino Escuris

Estas van a ser unas elecciones gallegas que coincidan con un tema de política estatal que genera mucha controversia, que es la tramitación y votación de la Ley de Amnistía para los nacionalistas catalanes. Se espera que el BNG vote que sí a esa ley. ¿Piensa que eso puede tener un impacto en el electorado de Galicia?

Creo que el PP sabe que su gestión es un desastre, y por eso quiere que en esta campaña no se hable de Galicia, que hablemos de otros temas, porque realmente el balance que nos deja el PP es una Galicia más pequeña. Perdemos población. Vi en la prensa estos días una noticia que es muy significativa: el año pasado fue el año que menos niños y niñas nacieron desde que hay registros en este país. Es una crisis que se está agravando, y sus políticas no están sirviendo para nada.

Estamos viendo cómo emigraron 200.000 jóvenes, como Galicia pierde peso industrial, está bajando el peso de la industria en el PIB, o como tenemos unos servicios públicos contra las cuerdas, especialmente la sanidad. Así que al PP no le interesa hablar de su balance, pero es una falta de respeto a los gallegos y las gallegas, porque lo que nos jugamos en estas elecciones no es lo que pasa en Madrid.

Lo que nos jugamos en estas elecciones es qué futuro, qué vida va a tener la gente de este país, qué sanidad, qué educación, qué atención a los mayores, qué oportunidades para la gente joven. Y yo tengo la sensación de que hay un agotamiento muy claro hacia el Partido Popular.

"Lo que nos jugamos en estas elecciones no es lo que pasa en Madrid"

¿Cómo valora la Xunta de Galicia en estos cuatro años en el conjunto de los quince que lleva gobernados el PP?

Estos cuatro son la decadencia de los 15 anteriores. Es un gobierno que se ve superado y que está instalado únicamente en la propaganda y la manipulación. Fíjate que a mí hay cosas que me parecen increíbles: que en 15 años no fueras capaz de construir ni una sola residencia pública cuando tienes unas listas de espera de las personas que lo necesitan de hasta dos años. Es un síntoma de un gobierno que ha abandonado un país.

Cuando no eres capaz de conseguir ni un solo proyecto tractor estratégico es que no tienes un proyecto que ofrecer. Cuando no eres capaz de salvar ni una sola empresa en crisis. Cuando lo que provocas es que haya listas de espera en Atención Primaria, lo nunca visto. Cuando no haces nada ante la migración de la gente joven, el balance es de un gobierno que está instalado en la incompetencia y la incapacidad.

Todo el mundo percibe que la Sanidad está mal, en todas las comunidades, independientemente del color político. Coinciden muchos problemas: listas de espera, colapso de la atención primaria, etc. ¿Cómo va a abordar este tema el BNG para mejorarlo?

A mí no me gusta compararme con los que están peor, creo que siempre hay que compararse con los que están mejor, y en todo caso, en Atención Primaria Galicia está a la cola. Recientemente conocimos un informe que hizo el Defensor del Paciente que dice que nuestra Atención Primaria es la más saturada de todo el Estado español. Y hay razones que son muy evidentes: si tú no inviertes, el servicio se deteriora. De hecho, Galicia es la segunda comunidad que menos invierte en atención primaria. Solo lo hace peor Madrid.

En primer lugar, haremos un plan de rescate, dotado de un mínimo de 200 millones de euros, que se pondrá en marcha en los cien primeros días del nuevo Gobierno. También vamos a hacer una reforma de la Atención Primaria para incorporar nuevas especialidades y nuevos profesionales. Muy especialmente, pienso que es una cuestión clave la psicología clínica, ya que el 30% de las consultas tienen que ver con problemas de salud mental.

Vamos también a recuperar el prestigio de la Atención Primaria y que sea un lugar atractivo para que los médicos y médicas quieran hacer medicina de familia. Y garantizar a todos los niños y niñas en este país que van a tener un pediatra en su concello. Porque a día de hoy tenemos hasta 11.000 que no tienen pediatra ni ningún médico asignado.

La candidata del BNG a la Presidencia de la Xunta de Galicia, Ana Pontón, en los pasillos del Parlamento de Galicia. Lino Escuris

Uno de los problemas que se agravaron más en los últimos años en Galicia, particularmente, es el tema de la vivienda. A Coruña, Santiago y Vigo son lugares donde cada vez es más difícil acceder a la vivienda por una combinación de factores, entre los cuales está también el impulso de las viviendas turísticas. ¿Qué va a hacer el BNG para abordar este problema?

Heredamos una situación muy difícil, porque en estos últimos 15 años el PP dinamitó la política social de vivienda. Mientras se endurecían cada vez más esas posibilidades de acceder a una vivienda, el PP no fijó absolutamente nada. Nosotros lo que queremos hacer es poner el foco en algunas realidades que afectan mucho en las ciudades, y que hay mucha vivienda vacía.

De hecho, A Coruña y Vigo están entre las ciudades del Estado Español con más vivienda vacía. Creemos que hay que hacer un plan para movilizar esa vivienda vacía, que tiene que incluir medidas como que la Xunta compre vivienda y la ponga en alquiler a precios tasados para rentas que tienen más problemas para acceder, centrándonos en los jóvenes. Y, en segundo lugar, haciendo, por ejemplo, que los grandes tenedores de vivienda, como son los bancos y algunos fondos de inversión, tengan un impuesto que grave tener esa vivienda parada.

Por tanto, que consigamos el objetivo es movilizarla, y que no la quiera movilizar, que tenga que dar recursos a la administración que luego pueda reinvertir en política social de vivienda. Y esto acompañado de que hay que incrementar las ayudas. Nosotros creemos que, como mínimo, pues hay que duplicar las ayudas que se están destinando al alquiler para colectivos como pueden ser la Juventud.

"Hay que tener una compañía eléctrica 100% pública"

Otro de los temas en los que el BNG es más beligerante es el de las energías renovables. Parte de la población de Galicia está preocupada por el aumento de los parques eólicos y se considera tiene muchísimo potencial en la generación de energía, pero hay gente que no está de acuerdo con aprovecharlo. ¿Cuál es el punto de vista del BNG en este aspecto?

El BNG está a favor de las energías renovables. Hoy ya tenemos un desarrollo importante en ellas y, de hecho, cumplimos algunos de los objetivos que están marcados para el año 2030. Lo que pasa es que se le quiso poner la etiqueta verde a que las eléctricas tengan barra libre para destruir espacios naturales, para no respetar a la gente del rural, y para seguir con un modelo en el que la energía que se produce en Galicia no beneficia ni a las personas ni a las empresas. Nosotros creemos es que hay que parar y reflexionar el modelo. Y el modelo tiene que ser sostenible, tiene que respetar el medio ambiente, tiene que respetar a la gente del medio rural y tiene que dejar retorno en nuestro país.

Por eso hay que apostar por las comunidades energéticas, por el autoconsumo, hay que tener una compañía eléctrica 100% pública, tenemos que defender una planificación y una ordenación de qué tipo de energías renovables vamos a poner en marcha y dónde. Y eso que se haga con un gran consenso social, y por último tenemos también que ser capaces de que esa energía deje sus beneficios en el país. Y eso se puede hacer primero reclamando una tarifa más barata y segundo vinculando los parques eólicos con proyectos empresariales que generen actividad económica en el país, que cierren ciclos productivos.

"Trabajamos con un plan de reindustrialización de Galicia, que nos permite aprovechar los sectores básicos"

¿Cuáles son sus principales propuestas para llegar a la Xunta de Galicia?

Tenemos un programa muy amplio. Por ejemplo, en el ámbito económico, creemos que este país tiene que ser un país que aborde los desequilibrios que se están produciendo. Para ello, trabajamos con un plan de reindustrialización de Galicia, que nos permita aprovechar los sectores básicos, pero también ponernos en marcha en el ámbito de nuevas actividades que son emergentes y donde tenemos capacidades para poder hacerlo. Apostamos por un pacto gallego por la ciencia y por la innovación para que destinemos a este ámbito un 3% del PIB en el horizonte del año 2030.

Creemos que no hay que competir en precariedad, sino encaminarnos a una economía del conocimiento. Pensamos que es fundamental recuperar los servicios públicos y también ganar capacidades para poder tomar decisiones aquí, fortaleciendo nuestro autogobierno y nuestra propia capacidad de decisión, y poniendo en marcha un nuevo proyecto de país que sea un proyecto feminista, un proyecto ecologista y un proyecto donde las personas estén en el centro.

Se destaca mucho, en su caso, que de alguna manera salvó al BNG...

Bueno, no es mérito mío, es un mérito de la organización. Yo fui la cara de ese proceso, pero eso es un mérito colectivo.

Sobre todo, se destaca su moderación y de alguna manera cómo se percibe al BNG como un partido más moderado con usted al frente. ¿Podemos, si hay un gobierno del BNG, esperar perfiles tan moderados como el suyo al frente de las consellerías?

Bueno, primero, soy del BNG, al igual que todos mis compañeros y compañeras, tenemos los principios y las ideas muy claras y llegamos aquí gracias a un esfuerzo colectivo. Te escucho y pienso en el PP, que siempre dice que somos 'el BNG más radical', y creo que cada uno hace sus análisis. En todo caso, más allá de esas valoraciones, la gente sabe lo que defiende el BNG, cuáles son nuestras propuestas para poder mejorar su vida. Y eso creo que es una de las claves, porque muchas veces la opinión o la imagen que tiene la gente del BNG era lo que otros decían de nosotros, no lo que nosotros estábamos diciendo.

Y me parece que aterrizar un poco en la vida de las personas lo que defendemos es el éxito de lo que estamos consiguiendo, también que en este país mucha gente está cansada de las fuerzas estatales. Porque es cierto que son responsables de la situación en la que está hoy Galicia y no fueron capaces de enfrentar los grandes retos. 43 años, 6 presidentes, todos del Partido Popular o del Partido Socialista, no lograron que Galicia esté en el lugar que debería estar. Y eso es lo que nos jugamos el próximo 18 de febrero. Estoy segura de que el 18 de febrero podemos empezar a convertir muchos sueños en realidad y que, pensando en grande por Galicia, somos capaces de construir un país mejor.

La candidata del BNG a la Presidencia de la Xunta de Galicia, Ana Pontón, en los pasillos del Parlamento de Galicia. Lino Escuris

En las elecciones parece que solo hay dos posibilidades: una mayoría absoluta de Alfonso Rueda o un bipartito, puede que tripartito, encabezado por el BNG y apoyado al menos por el PSOE. ¿Hay alguna conversación previa con Besteiro o han pensado cuáles son las áreas de gobierno que quiere el BNG?

Primero, cuando hay unas elecciones, es la ciudadanía la que tiene que opinar. La ciudadanía decide qué representación le da a cada fuerza y, a partir de ahí, son los ciudadanos los que deciden los pactos y qué papel ocupa cada uno. Tengo la sensación de que en estas elecciones realmente lo que nos jugamos es si el presidente va a ser del PP o si será una presidenta del BNG.

Esta es la clave de estas elecciones. De hecho, el PP sabe que si intenta dispersar el voto que quiere cambio, puede tener una oportunidad. Por tanto, nosotros lo que tenemos que hacer es lo que no quiere el Partido Popular, que es unir en quien está disputando la presidencia de la Xunta todo ese voto de cambio, porque es la garantía de que el 18 de febrero tengamos un nuevo gobierno que abra una nueva etapa de esperanza en este país. Y esta es una de las cuestiones fundamentales: participación y unir en el BNG el voto del cambio para derrotar al PP.

"El PP está muy crispado y nos está trayendo la crispación"

Hay un cuarto partido en liza que es Sumar, que quizás sea necesario para un gobierno del BNG. ¿Cómo es la relación con Marta Lois, con la que hay un pasado alumna-profesora?

Creo que en política estamos todos y todas en igualdad de condiciones. Yo tengo muy buena relación siempre con todo el mundo, soy una persona dialogante y siempre voy a tener la mano tendida a todas las personas, y la mano tendida al entendimiento y al encuentro que me parece que es fundamental en política. Y mucho más en estos tiempos crispados donde estamos demostrando que la manera de hacer política del BNG también aporta mucha gente a la política. Porque lo que estamos hartos y hartas es de ver esa crispación, creo que esa degeneración de estar cayendo en el insulto. Nosotros lo que representamos también es una forma de entender la política desde el respeto, desde las ideas, desde el rigor y desde esa capacidad para poder entendernos desde la diferencia.

A raíz de esto, ¿es cierto que Galicia está mucho menos crispada con el resto del Estado?

Bueno, el PP de aquí está muy crispado y de hecho nos están trayendo la crispación y en esta campaña ya lo demostraron. Yo veo la TVG y las cosas que se dicen de mí a veces son muy fuertes, y escucho algunas acusaciones como que tenemos una confabulación entre, no sé, creo que era Rusia, China y Filipinas, con bots de por medio. Esto es todo desesperación del PP, los veo muy desesperados y muy nerviosos, inventándose bulos para atacar a la oposición y traer aquí la crispación madrileña.

Finalmente, la clave de este 18-F. ¿Qué piensa que va a decidir la balanza a un lado u otro?

Pues la clave es que ningún voto que quiere cambio quede en casa ni se pierda. Esa va a ser la cuestión central, que en el BNG unamos a todas las personas que quieren cambio en este país. Porque si lo hacemos, vamos a derrotar al Partido Popular y vamos a tener a una presidenta que le va a devolver la esperanza a los gallegos y a las gallegas.

