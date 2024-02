Lola Guzmán, líder de las protestas del campo: ex de Vox, manifestante en Ferraz y sanitaria

La iniciativa partió de un grupo de Whatsapp que cobró notoriedad pública a partir del 30 de enero pasado. Un "movimiento civil para el campo español" que hoy ha colapsado diversos puntos de España por su amplísimo seguimiento. La cara visible de la Plataforma 6F, la convocante de la tractorada que ha provocado atascos en prácticamente todas las comunidades autónomas, es Lola Guzmán, una sanitaria valenciana, aunque proviene de una familia de agricultores de la huerta de cítricos del levante español; ex de Vox y asistente a las manifestaciones de Ferraz.

Guzmán ha hecho llamamientos a agricultores y ganaderos en sus redes sociales mediante vídeos que se han viralizado, dentro de un movimiento totalmente ajeno a las principales asociaciones agrarias como ASAJA, COAG o UPA.

La acción se asemeja a las de la Plataforma Nacional del Transporte, que surgió independientemente de la patronal y sindicatos y que contó con el apoyo de Vox. Si bien la reivindicación de hoy cuenta con el apoyo de la Plataforma Nacional del Transporte, pero en esta ocasión 6F se declara totalmente apolítica. EL ESPAÑOL ha intentado contactar tanto con la Plataforma 6F como con Lola Guzmán, sin éxito.

La líder de la protesta ha contado en las últimas horas sobre Vox que varios dirigentes no han parado de llamarla para sumarse. "¿Ahora? Ahora llegáis tarde... qué poca vergüenza. No queremos migajas de ningún partido político ni sindicatos".

Los preparativos para la jornada de hoy han sido rápidos. Tanto, que hace escasos días la plataforma se constituyó jurídicamente como tal en el despacho DP Abogados, cuyo director general, Xaime da Pena, expresó su apoyo rotundo a 6F. "Estamos muy orgullosos de que contaran con nosotros, pero estamos muy orgullosos (también) de que el campo al final se decidiera a salir a la calle, a exigir al Gobierno, a exigir a Europa".

Fuera de Vox

Pero, ¿quién es Lola Guzmán? Es una enfermera valenciana, divorciada. "Heredó unas fincas de cítricos de la familia", cuenta a EL ESPAÑOL una fuente de toda solvencia desvinculada ya de Vox. Guzmán estuvo vinculada al partido de Santiago Abascal. Tanto, que en sus redes sociales aún pueden verse fotos de ella con el líder de la formación, así como con otros dirigentes como Ortega Smith, Iván Espinosa de los Monteros o con Rocío Monasterio.

Imagen de Lola Guzmán, junto con Espinosa de los Monteros y Santiago Abascal. E.E.

Luego vendría la ruptura. En sus redes sociales ilustró una foto, el pasado abril de 2023, con el siguiente texto: "En esta foto hay tres personas. Una de ellas venderá y traicionará al predicador y yo no soy. Yo voy de frente y no me escondo. Santi, porque para mí eres Santi, abre los ojos, coge el sable y limpia el partido de traidores o nos vas a perder a tus mejores discípulos". La imagen es de enero de 2023, cuando asistió a una protesta a Madrid acompañando a la cúpula del partido.

Sin embargo, algo ocurrió. Guzmán llama ahora a Rocío Monasterio "la dama de hierro" y critica abiertamente tanto el reparto de cargos como el pago de cuotas del partido al que perteneció.

En uno de sus vídeos, del pasado 30 de enero, apela directamente al que hasta hace más de un año era su partido. "A todos estos del partido de Vox que me estáis llamando y me estáis diciendo 'Lola, llámame', no os voy a llamar. No os voy a llamar porque cuando me fui de vosotros ya os lo dije muy claro: si me dais a escoger entre vosotros o mi gente del campo, me voy con mi gente del campo".

Guzmán continúa sosteniendo que los dirigentes de Vox "habéis tenido vuestros momentos, y yo os he apoyado porque yo creía en vosotros, pero hasta aquí. Hace más de un año que no quiero de vosotros ni el olor... y no sois los menos malos que hay en el Congreso, pero no quiero de la política nada".

En el partido de Abascal nunca tuvo cargo alguno, si bien en sus inicios colaboró de manera muy activa. Incluso se desplazó hasta Lérida en las elecciones catalanas de 2021 "para cubrir mesas electorales. Estuvo en un colegio de un pueblo pequeño. Salió de Vox por las crisis internas de Vox en Valencia, y por otras cosas", cuenta a EL ESPAÑOL otra fuente de toda solvencia, quien subraya que "me ha sorprendido verla liderando las protestas".

