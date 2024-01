¿Cómo se descoloniza un museo?

El anuncio del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, de revisar los Museos Estatales para superar “un marco colonial” ha vuelto a abrir el debate del revisionismo histórico y ha provocado muchas dudas. ¿Qué significa? ¿A quiénes implica? ¿Qué suerte correrán las obras de arte? ¿Censura o adaptación a los nuevos tiempos? Si hay que restablecer los errores de la Historia, ¿quién lo decide? ¿Se puede mirar el pasado con las gafas del presente?



En el capítulo de hoy lo abordamos con Paula Achiaga, subdirectora de El Cultural. Además, hablamos con el historiador del arte José María Parreño. “Se trata de recuperar la identidad y la valía de culturas ajenas a la nuestra”, porque no es cuestión de “reescribir la Historia, sino de seguir haciéndola”, concluye.



Las reacciones políticas no se han hecho esperar. Vicente Barrera, vicepresidente de la Generalitat Valenciana y consejero de Cultura, recordaba que las competencias “corresponden a las comunidades autónomas” y llamaba a que actuaran como “dique de contención”. Borja Sémper, vicesecretario de Cultura y portavoz del PP, le ha pedido al ministro que no se convierta en un “burócrata ideologizado”. Luis Casal, redactor de política en EL ESPAÑOL, recopila los deslices y polémicas del ministro de Cultura en lo que llevamos de legislatura.

