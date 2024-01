José Víctor superó un cáncer y desapareció en El Ejido el 4 de enero: "Sólo se fue con su coche"

José Víctor Ferrer tuvo leucemia hace 5 años. La superó, pero le han quedado fuertes secuelas para las cuales necesita medicación diaria. Este martes, la asociación SOS Desaparecidos difundió la alerta con la que ha hecho un llamamiento para que quien le vea, llame a la Guardia Civil o a la propia entidad. Porque el pasado 4 de enero Víctor, de 46 años, se montó en su monovolumen gris plata, y desde entonces lo están buscando en la provincia de Almería.

La desaparición es voluntaria. Lo sabe la familia y también la Guardia Civil, que lo busca hasta con helicópteros, para ver si localiza, en primer lugar, el vehículo.

Joaquín López, amigo íntimo de Víctor y de la propia familia, cuenta a EL ESPAÑOL que su amigo "no puede trabajar desde que enfermó, está de baja", y este hecho ha hecho que la economía familiar no fuera la misma. "No estaban mal, pero su nivel de vida no era el de antes. Eso le ha hecho caer en cierta depresión porque no se sentía realizado, sino culpable por su enfermedad".

El cáncer le arrebató una de sus dos pasiones: el campo y montar a caballo. "Le encantan los animales y tenía uno. Como ya no podía montarlo, tuvo que venderlo", explica Joaquín. En estos cinco años se aficionó al adiestramiento de perros, en incluso se hizo socio de una entidad y llegó a participar con sus dos perros en campeonato y exhibiciones. "Pero en los últimos meses lo dejó, porque tenía mucho dolor".

Víctor, participando en un campeonato de adiestramiento de perros. Cedida

Trabajaba como peón de albañil "y cuando no había tajo, en los almacenes cargando y descargando. Era muy trabajador". Joaquín teme ya que pudiera haber fallecido. Durante la conversación con EL ESPAÑOL se le escapa en alguna ocasión y sin querer hablar de su amigo en pasado. "Ya nos tememos que... Porque han pasado muchos días, la medicación que tiene son parches de morfina y pastillas fuertes, y si no las toma, pues puede tener hasta síndrome de abstinencia, además de pasar fuertes dolores".

La desaparición

Casado con Esther y padre de Estela, de 18 años, y de Valentina, de 11, la mujer de Víctor asegura que el día 4 salió de casa, donde no hubo ningún problema ni conflicto que desencadenase su marcha y se fue a tomar café al mismo bar donde suele hacerlo todos los días. "Allí dio a entender que se iba a ir unos días a la montaña, que iba a perderse por allí... la montaña le gusta mucho". Luego, a su madre, Víctor le escribió un mensaje diciéndole que se iba, y que no se preocupara, que estaría bien. "Pero el mensaje era como que se iba a ir unos días, no que fuera a desaparecer".

Más tarde, sobre las 11,30 de la mañana regresó al bar, "compró una botella de agua y anunció que se marchaba". Fue en Las Norias de Daza, en el municipio almeriense de El Ejido. Desde entonces, ni rastro.

Esther sostiene a EL ESPAÑOL que "no se llevó ni dinero, ni ropa, ni la medicación diaria que toma. Se marchó con lo puesto y solo se llevó el coche". Por ello, y aunque inicialmente Víctor anunció que se iba por unos días, se ha activado la búsqueda, al tratarse de una persona que emocionalmente "está delicada".

Víctor mide 1,84 metros de estatura, es de complexión delgada, tiene el pelo castaño y los ojos verdes. Su coche, un monovolumen Kia, modelo Carnival, en color gris plata. Tiene los cristales tintados y matrícula 7730CLX. Desde SOS Desaparecidos se solicita a quien le identifique o si se tiene alguna información sobre su paradero que se ponga en contacto con la Asociación SOS Desaparecidos en los teléfonos 649952957 y 617126909, además del teléfono de la Policía Nacional (091).

No obstante, la familia pide que quien le vea "se acerque a él y le llame por su nombre", pues se están recibiendo llamadas que aseguran haberlo visto en la zona de Adra (Almería) "y estas pistas, cuando no dan resultado, son dolorosas".

Ya ha previsto que amigos y familia realicen un rastreo con voluntarios. "También con adiestradores de perros y cazadores, que están en veda ahora". Este fin de semana, si no apareciese, se dirigirán a la zona de La Alpujarra granadina, en el área de la localidad de Yegen.

