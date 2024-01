Roberto Brasero, en el test de Navidad: "Compartiría el décimo de la Lotería del Niño con Nadia Calviño"

Es una de las personas más reclamadas antes de Semana Santa, verano, Navidad o algún puente. Roberto Brasero, el hombre del tiempo de Antena 3, no puede poner un pie en la calle sin que alguien le haga la clásica pregunta: “¿Qué tiempo va a hacer mañana?”.

El talaverano lo lleva con humor, una de sus múltiples características, que le han hecho ser uno de los presentadores más queridos de la televisión, aunque también se acuerdan de él si el tiempo cambia sin previo aviso y no lo ha anunciado en el informativo.

Estas navidades se está cumpliendo al pie de la letra lo que le ha contado a EL ESPAÑOL nada más contactar con él en los estudios de Atresmedia: “Durante todas las navidades, sol y frío, con heladas nocturnas”.

Sobre el tiempo que nos espera en los comienzos de 2024, el periodista no puede ser optimista de cara a Reyes: "Ahora vienen alguns lluvias y a partir del fin de semana mucho frío. Los Reyes Magos nos traen la primera ola de frío del año". Eso sí, antes de helarse en la tradicional cabalgata, se somete al test navideño de EL ESPAÑOL:

Pregunta: ¿Qué producto nunca falta en su mesa?

Respuesta: Un buen plato de jamón ibérico. Y en Nochevieja… las uvas ¡claro!

P: ¿Es del team de Pedroche y sus transparencias o es de los que prefiere a Ramón García con capa?

R: Soy del team Pedroche y Chicote, aunque Ramontxu me cae muy bien. Pero el momento de Cristina y su vestido se ha convertido ya en toda una tradición, un clásico de Nochevieja, y eso es difícil de conseguir. Las uvas, las veo en Antena 3.

P: ¿Alguna ‘pelea’ mítica que recuerde con su suegro/a, cuñado/a o familiar que se pueda contar?

R: Nuestras cenas siempre trascurrían con fiesta y alegría, nada de peleas. Recuerdo que el único momento crítico era cuando empezaba el discurso del rey en Nochebuena, que se tenía que hacer el silencio porque mi padre quería escucharlo solemnemente. Esa tradición se mantuvo cuando ya era abuelo y la cosa se complicaba con la algarabía de los nietos, pero siempre conseguíamos que todos estuvieran contentos. Esa es la verdadera magia de la Navidad. Las únicas peleas que admitiría hoy sería una de bolas de nieve a la puerta de casa… pero este año, imposible.

Roberto Brasero.

P: ¿Qué cosa loca le pide al próximo año?

R: Pues lo más loco sería pedirle que nos trajese cordura.

P: ¿Con qué político cenaría en Nochebuena? ¿Y en Nochevieja?

R: En Nochebuena con ninguno para tener la fiesta la fiesta en paz. Y en Nochevieja con Boris Johnson, ex Primer ministro del Reino Unido, precisamente para tener fiesta.

P: ¿Quién sería su mediador para resolver lo que pasa en España?

R: Leo Harlem, que es un tío que le pone humor y sentido común a lo que hace y creo que esos son dos ingredientes fundamentales para todo.

P: ¿Quién ha sido el gran triunfador de 2023 y quién lo será en 2024?

R: El 2023 ha sido el año de Sonsoles Ónega y no solo porque ganó el Planeta, tenga el libro más vendido de las listas o triunfe en las tardes de mi cadena. Es que además en septiembre le dieron el premio del Festival de Tv de Vitoria (el FesTVal) y lo recibió de manos de su padre, Fernando, y eso es lo que mejor que te puede pasar: que te den un premio ¡y que te lo entregue tu padre!

Y el 2024 será el año de Rafa Nadal por su esperado regreso a las pistas y, por si acaso es su último año, hay que despedirle con el enorme aplauso que se merece.

P: ¿Un libro y un disco para 2024?

R: De música escucho mucho, pero en el coche, voy con Spotify puesto y depende de quien se monte. Si voy yo solo: Los Enemigos, Los Flechazos o Echo&TheBunymen, gente que ya no saca discos, pero que los tuvieron y muy buenos. Si voy con mis hijos: Hens, Natos y Waor, Recycled J, De la Ossa… gente que seguirán publicando este año porque el futuro es suyo, pero tampoco sabría decir.

Libros voy a decir tres de géneros distintos y que, además, en 2024 cumplen 100 años. El primero, es la Autobiografía de Mark Twain, un tipo muy interesante y cuya vida y vivencias seguro que estuvieron a la altura de los personajes que se inventó. Este libro es en realidad un cúmulo de anécdotas y recuerdos de Samuel L. Clemens, que así se llamaba realmente, y que su biógrafo oficial publicó en 1924.

El segundo: En nuestro tiempo, el primer libro de cuentos de Ernest Hemingway que escribió con solo 26 años. Y el tercero, de poesía: Cien Canciones de Amor y una Canción Desesperada, de Pablo Neruda, que se publicó por primera vez en 1924, pero que cien años después seguro que hay quien seguirán mandándose sus versos, aunque ahora sea por X (antiguo Twitter) o Instagram.

P: ¿Cuánto durará el Gobierno de Sánchez?

R: En este campo no me ha atrevo a hacer pronósticos… (risas) que precisamente este año ha quedado demostrado que sirven menos que los del tiempo con una DANA de por medio, que es lo más imprevisible en nuestro campo de la meteorología.

P: ¿Qué restaurante recomienda para el año que viene?

R: De Madrid no puedo decir uno porque voy a muchos a menudo y la mayoría son amigos. ¡Tendría que decirlos todos! Hay uno que no es restaurante en sí, sino más bien un colmado de los antiguos, pero en versión moderna, se llama Coalla Gourmet, con unas conservas, fiambres y vinos excelentes que puedes comprar o tomarte allí mismo. Y lo mejor es que el entorno es agradable y los trabajadores tienen muy buen rollo.

También digo uno de mi pueblo, Talavera de la Reina, que es Raíces, el restaurante de Carlos Maldonado (ganador de MasterChef 3) que es un tío formidable. Y también recomiendo un chef que es de mi tierra toledana, y que para mí es el mejor del mundo entero: Iván Cerdeño.

Roberto Brasero.

P: ¿Con qué político compartiría un décimo de Lotería del Niño?

R: Con Nadia Calviño, para que desde su nuevo puesto en Europa se lo curre y tengamos buenos intereses (risas).

P: ¿Con qué político adornaría mano a mano el árbol de Navidad?

R: Con Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, que en la Casa Blanca siempre aparecen árboles espectaculares e igual no le viene mal algo de ayuda.

P: ¿Con qué político o personaje famoso se tomaría las uvas? ¿Por qué?

R: Pues invitaría a mi mesa al jugador del Real Madrid Jude Bellingham, el chico de moda, que además parece un buen chaval. Está bien alternar con todas las generaciones y así podríamos charlar de fútbol, y no solo del tiempo cuando no sepamos de qué hablar…

P: ¿Con qué político o personaje famoso se iría de viaje en Fin de Año?

R: Con Salma Hayek por México. Es un gran país que no conozco mucho y seguro que ella, a la que he conocido un poco más este año y me parece una tipa excelente, sería la mejor guía. O con Jalis de la Serna, compañero y buen amigo, que viaja a los lugares más insospechados del mundo y seguro que nos lo pasamos bien.

P: ¿Cuál sería el regalo de Papa Noel o Reyes Magos que pediría?

R: Yo ahora les pido a los dos. Básicamente, por si los Reyes Magos pueden traer lo que se le olvidó a Papá Noel (risas). Pero cada vez pido menos cosas materiales, ahora en lugar de acumular estoy en la fase de desprenderme de cosas.

Por eso el mejor regalo puede ser una experiencia, un viaje quizá. Y algo más tangible: esos cuadernos elegantes que te obligan a que lo que escribas dentro tenga que estar a la altura de sus tapas.

P: ¿El mejor y el peor regalo de Reyes que le han hecho?

R: Los mejores fueron una Magia Borrás y el Quimicefa y, sobre todo, el barco pirata de los Playmobil con el que me pasaba jugando las horas de la siesta. El peor fue uno que nunca llegó: el Scalextrix. Mira que lo pedía, pero los Reyes no debieron llegar nunca a esa parte de la carta… (risas).

P: ¿A qué político o personaje famoso le daría carbón por este 2023?

R: A todos los que han contribuido a que polarización haya sido elegida la palabra del año de este 2023.

