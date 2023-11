Un vigilante de Teatre sitúa las llamas sobre la zona del DJ con un croquis: "Encima empieza el fuego"

Cada vez hay más pruebas que señalan a la Discoteca Teatre como la sala donde supuestamente se originó un incendio que se propagó al local contiguo: la Fonda Milagros, donde murieron 13 personas inocentes. EL ESPAÑOL ha accedido a un croquis dibujado por un empleado de Teatre que sitúa el supuesto inicio de las llamas encima de una escalera, justo a la derecha de la plataforma en la que pinchaban los Dis de la fiesta 'We are Remember', y donde se instaló una máquina de fuego frío, cuyo combustible de titanio escupía una llamarada de chispas que alcanzaba varios metros de altura -hasta llegar al techo de la sala-.

El dibujo a mano alzada de este testigo ilustra el origen del fuego de la mayor tragedia en la historia de la noche murciana. Este profesional de la seguridad [J. M. G.] explica a la Policía Judicial que aquel fin de semana fue llamado por Teatre, "para echar una mano" en la fiesta 'We are Remember' donde se movilizaron "siete vigilantes". Su jornada de trabajo arrancó a las diez de la noche y todo iba "con normalidad" en la zona de palcos hasta que ocurrió esto a las 5.30 horas de la madrugada del 1 de octubre: "Estaba junto a la zona del Dj, justo en las escaleras que la plataforma tiene a la derecha, cuando sentí que me caía confeti dorado".

"Me toqué la cabeza, noté que estaba caliente, que me quemaba y al mirar hacia el techo, junto encima de mí, me percaté de que encima del falso techo había llamas". Este empleado de seguridad incluso resalta a los investigadores que el fuego abarcaba nada menos que "una zona de tres o cuatro metros de área". A partir de ese momento, se desató la alarma en Teatre: "Comencé a gritar '¡fuego!' por el pinganillo de la radio, avisando a mis compañeros de que había un incendio, mientras acudía a coger un extintor que se encontraba a unos cuatro metros".

Este empleado [J. M. G.] afirma que el incendio se propagaba a toda velocidad: "Tras coger el extintor volví a la zona de las escaleras y vacié toda la carga en los puntos donde veía el fuego, pero no sabía dónde disparar porque estaba en varios sitios del techo". La situación se complicó tanto que este vigilante de seguridad, de 41 años, optó por comenzar a “empujar a la gente hacia la salida” y revisó tanto los palcos como los aseos, debido a que "observó que el techo empezaba a caerse". Incluso remarca esto a los investigadores: "Toda la pared trasera del Dj estaba en llamas".

Siniestro de las discotecas de Murcia.

Tal testimonio de J. M. G. sobre el supuesto foco del incendio en la Discoteca Teatre, va acompañado de un croquis que él mismo realiza con un bolígrafo y cuya imagen concuerda con una prueba clave en la investigación: un vídeo tomado por un asistente a la fiesta 'We are Remember' que filmó las llamas desatadas dentro de la sala, justo a la derecha de la plataforma de los Djs donde se instaló la máquina de fuego frío.

Esas imágenes han sido analizadas por la Policía Judicial en un informe monográfico al que ha accedido EL ESPAÑOL y donde se expone lo siguiente: "Se observa a uno de los porteros rociar con un extintor la parte de arriba de uno de los altavoces instalados en el techo de la discoteca. Igualmente, se observan varios focos del incendio ubicados en distintas partes del techo de Teatre".

Los investigadores subrayan que en las imágenes aparece el fuego frío y fueron desveladas por Espejo Público: "En este archivo de vídeo, publicado en un programa de televisión, se observa cómo hay dos dispositivos de fuego frío activados a un lado de la mesa del DJ de Teatre, cuyas chispas llegan prácticamente al techo". Todo ello, lleva a los investigadores a preguntarle lo siguiente al vigilante de seguridad:

- Policía Judicial: ¿Cuándo vio el fuego por primera vez, las máquinas de chispas estaban puestas?

- J. M. G.: Sí, pero no estaban activadas en ese momento, aunque en los cinco o diez minutos que estuve en la escalera, la máquina se activó dos o tres veces. No sé dónde se inició el fuego, yo puedo hablar de dónde lo vi por primera vez, pero no sé dónde se inició. Quiero adjuntar un dibujo donde realizo un croquis a mano alzada de la situación de la discoteca y de distintas ubicaciones sobre objetos que he declarado.

En ese croquis dibuja la plataforma de los DJs y con una flecha señala a la derecha de esa estructura, para marcar con una gran 'X' un punto exacto de la Discoteca Teatre donde escribe lo siguiente: "Escalera. Encima comienza el fuego". El relato de este vigilante tiene relevancia a la vista de lo que testificó Pedro Luis M. B.: un proveedor de material de espectáculos de ocio que vendió el combustible de titanio a Alfonso G. M., conocido profesionalmente como DJ Guedeg, y que era el dueño de la famosa máquina de fuego frío que se usó durante la fiesta 'We are Remember'.

El citado equipo fue analizado en una prueba pericial que desarrolló la Policía Judicial junto a Pedro Luis M. B. y quedó plasmada en otro informe monográfico. En el documento los investigadores comprueban que las chispas del fuego frío dañan, queman o perforan materiales como la tela, el algodón, la cartulina o el papel kraft.

Un proveedor de material de espectáculos realiza una prueba pericial para la Policía Nacional de una máquina de fuego frío.

Este experto en espectáculos de ocio no solo colabora con los agentes en la realización de la prueba pericial, sino que además confiesa a la Policía Nacional lo que ocurrió el 3 de octubre: solo dos días después de la tragedia en la que murieron 13 personas. "DJ Guedeg me llamo pidiéndome la certificación del consumible, debido a que le había pedido la policía la maquina y el consumible. En ese momento, le contesté: 'Ves la importancia de tener la máquina homologada'".

Pedro Luis suelta otra bomba sobre la conversación telefónica que supuestamente mantuvo con DJ Guedeg: "Yo tenía conocimiento de que la había comprado en AliExpress, debido a que me mandó fotos cuando la compró. Me contó que él había recogido todo el material antes del suceso debido a que 'ya estaba todo el pescao vendido'".

"También me contó como sucedió todo, que se quemó con un cable que no vio y que casi le cae encima el techo porque la plataforma [de los DJs] que tenía encima se cayó", según prosigue testificando. "Además, me dijo que la pistola de C02 que había llevado se quedó allí porque intentaron extinguir el incendio con ella".

Este experto en material de espectáculos de ocio afirma en su declaración que es el único profesional que hay en España que fabrica efectos especiales y repara máquinas de chispas, de fuego frío, de efecto C02 frío, incluso de fuego real. De hecho, tiene varias empresas aglutinadas en una firma que ha registrado para vender pistolas de C02 y máquinas, algunas de fuego frío, así como su consumible: un combustible elaborado con una mezcla de gránulos de titanio, circonio y dióxido de circonio.

- Policía Judicial: ¿Cómo funciona la máquina de chispas?

- Pedro Luis: La máquina tiene un depósito que le echas el consumible de titanio y pasa a una resistencia de calor de 600 grados que lo mantiene caliente. Cuando activas el mando o la controladora de iluminación, el consumible [o combustible de titanio] sale a una turbina de aire. Esa turbina de aire hace dos funciones: combustionar el consumible que salía a 600 grados y según la velocidad de la turbina de aire, puedes darle más o menos altura. He visto maquinas salir ardiendo e incluso quemarse la parrilla de refrigeración. Si no se refrigeran bien arden.

La máquina de fuego frío que ha intervenido la Policía Judicial.

Este experto remarca a los investigadores que las máquinas de fuego frío que se venden en China no llevan número de serie y no cumplen con la normativa de la CE. Y acto seguido, le confiesa a la Policía Judicial que tiene dos teorías sobre la causa del fuego en la Discoteca Teatre porque él fue el diseñador original del sistema de iluminación y sonido de esta sala que fue el templo del ocio en Atalayas: "Tengo una opinión de qué ha podido ocurrir".

Esta es la primera teoría que expone: "Como las máquinas de chispas no llegan arriba (al techo), los hechos tuvieron que suceder con un sobrecalentamiento de una manguera eléctrica que va por tos techos falsos, libres de halógenos". Su segunda hipótesis es esta: "Que el fuego se haya producido con una bengala de las que ponen con las botellas, que la hayan acercado al techo y haya prendido".

De momento, lo único que está claro es que conforme avanza la investigación se diluye como un azucarillo la posibilidad de que el fuego se originase en la cocina de la Fonda Milagros. Entre otros motivos, por las pruebas recabadas por la Policía Judicial: las tres primeras llamadas al 112 alertando del incendio se producen por clientes o empleados de Teatre; el visionado de las cámaras de seguridad de Atalayas evidencia que este local fue el primero en ser desalojado; existen vídeos tomados por testigos con humo saliendo de su cubierta antes que de la Fonda Milagros; los dueños de Teatre estaban consultando presupuesto para arreglar la cubierta de su sala...

Además, la Policía Judicial ha citado como investigado al dueño de la máquina de fuego frío que se utilizó en Teatre en la fiesta 'We are Remember'. Este diario se ha puesto en contacto con Dj Guedeg para recabar su versión de los hechos, pero ha declinado pronunciarse.

Este viernes, los agentes citaron al segundo investigado por 13 homicidios por imprudencia: Daniel Ramírez, dueño de la Fonda Milagros. Su madre, Luz Mila, confirma a EL ESPAÑOL que su hijo quedó en libertad porque afirmó a los agentes que "el fuego no se inició en la Fonda". La matriarca de los Ramírez asegura que "todo se está aclarando".

- ¿Su hijo ha declarado que el incendio se inició en Teatre?

- Luz Mila: Sí, claro, desde el principio en la sala nunca vimos fuego.

