El vídeo de la Policía que confirma que "quema" la máquina de fuego frío de la sala Teatre de Murcia

La Brigada de Policía Judicial estrecha el cerco sobre la máquina de fuego frío que habría sido comprada en AliExpress, como supuesto desencadenante de un incendio en la Discoteca Teatre que presuntamente se propagó a la sala contigua: Fonda Milagros, donde murieron 13 personas inocentes. Así lo demuestra el informe monográfico que le dedicó a este sistema de pirotecnia que se utilizó en la fiesta 'We are Remember' de Teatre y para el que llevaron a cabo una prueba pericial con Pedro Luis M. B.: un experto proveedor de material de espectáculos de ocio.

EL ESPAÑOL ha accedido en exclusiva a este documento donde los investigadores remarcan que este profesional, el 6 de octubre, cinco días después de la tragedia, participó en "una demostración del artefacto usado para realizar la llamada chispa fría, con una máquina de su propiedad". Esta prueba práctica tenía como objetivo conocer las características técnicas y el manejo de la máquina de fuego frío que se utilizó junto a una plataforma -con focos y cables- donde pinchaban los Djs de la fiesta 'We are Remember' de Teatre.

El especial interés de la Policía Judicial sobre este equipo se debe a que existe un vídeo de la madrugada del 1 de octubre, en el que se recoge cómo supuestamente se desató un incendio en la estructura pegada a la plataforma de los DJs y las llamas se propagaron -presuntamente- por el sistema de ventilación, hasta la Fonda Milagros. Y a partir de las seis de la madrugada: un denso humo negro empezó a colarse por la sala de ambiente latino, a través de una pared de pladur que la separaba de Teatre.

Las sospechas de los investigadores no van desencaminadas, ya que en la prueba pericial hacen constar esto sobre la famosa máquina de fuego frío empleada en la sala Teatre: "Pedro Luis advierte de que el gránulo sale a 600 grados centígrados, llegando a perforar el papel cartulina, por lo que se realizan pruebas con algodón y otro material, tipo satén".

Un proveedor de material de espectáculos realiza una prueba pericial para la Policía Nacional de una máquina de fuego frío.

Las pruebas que realizan los agentes con otros materiales sometidos al fuego frío, se graban para acompañar su informe junto al vídeo que incluye este reportaje, para entregarle este material al Juzgado de Instrucción número 3 de Murcia, con la finalidad de que el magistrado pueda visionar la máquina en funcionamiento: "Al objeto de aportar mayor inmediatez en la apreciación de los hechos y de las circunstancias concurrentes".

El experto explica a la Policía Judicial que la máquina alcanza su temperatura óptima de funcionamiento en dos minutos y medio: "Una vez que la máquina ha alcanzado la temperatura de 600 grados centígrados, ya está lista para alimentarla con el 'consumible', el cual va en sobres de 200 gramos envasados al vacío, los cuales vienen en un bote de plástico, junto con una ficha de seguridad, vertiendo el consumible en la tolva de la máquina". Básicamente, sin consumible no hay fuego frío y en función de su tamaño -de tipo largo o fino- las chispas alcanzan mayor o menor altura.

"Una vez la máquina está alimentada con el consumible y ha llegado a la temperatura indicada anteriormente, se activa con el mando, y comienza a salir la "chispa fría", en un primer momento, más suave, pero conforme va cayendo el consumible de la tolva, va aumentando el volumen de la chispa, pudiendo regular la intensidad con el mando", tal y como detalla de forma didáctica este proveedor de material de espectáculos.

Uno de los test de material realizados por la Policía Nacional con la máquina de fuego frio.

Durante la prueba pericial, la Policía Judicial interroga al experto sobre cuestiones de interés para la investigación, tales como los riesgos que acarrea el uso de esta máquina. Además, un agente coloca sus manos sobre la columna de fuego frío para comprobar si quema: "Se le pregunta, si la llamada 'chispa fría' puede ocasionar quemadura, Pedro Luis toca con la mano la chispa, durante dos segundos, realizando la prueba uno de los agentes, primero con papel cartulina y después lo acerca más, llegando a tocar con su propia mano, teniendo que retirarla unos dos segundos después del contacto, al sentir dolor por quemadura".

Tal situación provoca que la Policía Judicial evalúe otros materiales con el fuego frío que se utilizó en Teatre durante la fiesta 'We are Remember'. Las primeras pruebas las realizan con telas de algodón y de satén, para comprobar las consecuencias que puede tener la exposición prolongada de materiales decorativos que se pueden usar en salas de fiesta, al entrar en contacto con la columna de chispas de varios metros de altura que genera este equipo. "Resultado: penetra la tela quemándola". Lo mismo ocurre con el papel kraft: "Daña el papel quemándolo".

Los resultados obtenidos en las distintas pruebas llevan al experto a lanzar una advertencia importante a los policías: "Justo después de enseñar los daños del papel kraft, Pedro Luis manifiesta que 'esto es a lo que yo me refería, que no quema, pero cuidadito con el material' (refiriéndose al material que se pueda exponer a la chispa fría, tal y como recogen las instrucciones de uso). Pedro Luis continúa diciendo que 'si hay alguna tela de seda, decoración de esta, que sabemos, plásticos, no sabemos qué podría llegar a pasar, como en el caso de las bengalas'".

El experto en material pirotécnico muestra a la Policía Nacional el papel kraft quemado con la máquina de fuego frío.

Este test también incluyó la exposición de bolsas de plástico común a la máquina de fuego frío. Todo ello, debido a que la Policía Judicial quería comprobar de manera práctica si las chispas que producía eran ignífugas -o no-, cuando entraban en contacto con otro tipo de materiales, ya que la decoración de Teatre y Fonda Milagros jugaron un papel clave para que las llamas se propagasen con rapidez. De hecho, el fuego devoró ambas salas, elevando su temperatura por encima de los 1.000 grados centígrados.

Este informe ya obra en poder del juzgado, junto a un atestado ampliatorio de 75 páginas de la Policía Judicial donde se hace constar lo siguiente: "En el vídeo, tal y como se expone en acta, se observa que dicha máquina, similar a la usada en Sala Teatre la noche del incendio, quema y agujerea materiales". Los investigadores ya han localizado al dueño de ese equipo de fuego frío: Alfonso, un conocido Dj, que se encargó presuntamente de llevarlo a Teatre aquel trágico 1 de octubre.

La Policía Judicial le reclamó al Dj que aportase toda la documentación del equipo y el consumible, para comprobar si fue adquirido en AliExpress y si estaba homologado. El enorme interés de los investigadores con esta máquina de fuego frío se debe al contenido del vídeo donde el personal de seguridad de Teatre trata de sofocar unas llamas declaradas junto a la plataforma de los DJs, así como por los testimonios ofrecidos por empleados de la discoteca y por las llamadas realizadas al 112.

Siniestro de las discotecas de Murcia.

Prueba de ello es la desconcertante conversación que mantuvo una operadora de la centralita de Emergencias con una empleada de la sala Teatre. Esta llamda fue la segunda que se produjo aquel 1 de octubre a las seis de la madrugada y un minuto.

- Operadora 112: ¿En qué le puedo ayudar?

- Empleada Teatre: Hola. ¿Podéis venir a la sala de Teatre? Está habiendo un incendio y a un chico le ha explotado algo y se encuentra un poco mal. ¿Podéis venir? Por favor.

- Operadora 112: ¿Pero hay fuego dentro de la discoteca?

- Empleada Teatre: Sí, pero yo creo que eso ya lo están controlando y están llamando a los bomberos, pero hay un chico que se encuentra un poco mal.

- Operadora 112: Contéstame a lo que pregunto. ¿Hay fuego dentro de la discoteca?

- Empleada Teatre: Sí.

- Operadora 112: ¿Y qué se quema? ¿Lo sabes?

- Empleada Teatre: Es que eso lo está haciendo mi jefa. En plan, de eso yo no quiero... Eso mi jefa ya lo está tramitando. Yo es por el chico: es para pedir una ambulancia.

- Operadora 112: Vale. Tú contéstame a lo que yo te pregunto y es si hay fuego dentro de la discoteca. ¿Qué os pasa allí? ¿Es que habéis bebido todos? ¿Hay fuego dentro de la discoteca? ¿Y qué se quema? Eso es lo que te pregunto.

- Empleada Teatre: No lo sé.

- Operadora 112: ¿No sabes qué se quema? Dices que ha habido una explosión: ¿De qué tipo?

- Empleada Teatre: Vale, nada, ya están llegando.

Acto seguido, cuelga sin responder a preguntas que ahora también se hacen hasta los propios investigadores de la Policía Judicial, para aclarar qué desencadenó un incendio que se ha convertido en la mayor tragedia de la noche murciana con 13 víctimas mortales.

