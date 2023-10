Joaquín Moeckel y los 3.031 reservistas: abogado a tiempo completo y militar provisional

El Boletín Oficial de Defensa publicaba esta semana pasada una convocatoria de empleo. Una que es capaz de concitar de media a unas 10.000 personas cada año para hacerse con una de las codiciadas y escasas plazas que salen anualmente. ¿Su particularidad? Permite conciliar la vida civil y la militar durante unos meses. Durante los meses que se es militar, se cobra conforme a graduación, y se es militar a todos los efectos. En 2022 se ofertaron 250 plazas para acceder a una condición: el de reservista voluntario. Ahora son 300 las vacantes por cubrir.

EL ESPAÑOL ha hablado con dos de los 3.031 reservistas voluntarios que hay actualmente en España: Lola Segalerva y Joaquín Moeckel. Ambos coinciden en que se trata de una figura muy desconocida, pero no por ello menos importante. Joaquín Moeckel es un conocidísimo abogado sevillano y habitual en las televisiones y radios. Para él, la mejor manera de explicar la figura del reservista voluntario es recurriendo al artículo 30 Constitución Española: Los españoles tienen la obligación y deber de servir a la patria.

"El reservista voluntario da cabida y contenido a ese artículo de la constititución en su apartado del deber", explica Moeckel. Sin embargo, hay requisitos: tener la ciudadanía española, ser mayor de 18 años, no tener antecedentes penales, tener el sufragio pasivo, o no estar siendo procesado. Para acceder a la escala de oficiales y suboficiales la edad máxima es de 58 años. Para tropa y marinería, 55.

[Dos españoles ganan el concurso de la OTAN de francotiradores: "Somos los ojos de nuestra unidad"]

En función de las plazas, es posible elegir entre Ejército, Armada o Cuerpo común. También puede elegirse el tiempo de colaboración, según la disponibilidad que se tenga. A partir de ahí, en función de la formación académica, se accede a una u otra escala. No obstante, el compromiso de ser reservista se adquiere por 3 años, renovables siempre que no se superen los criterios de edad. También, una vez dentro, se puede elegir el tiempo de activación, que oscila entre un mes al año a los 4 meses anuales, prorrogable por uno más. Además, durante ese tiempo, siendo reservista es posible incluso acceder a participar en misiones internacionales.

En la vida civil "se puede ser peluquero, abogado, periodista, músico... las profesiones son amplísimas", detalla Moeckel, quien incide en que se pueden solicitar varias plazas. Luego en función del nivel formativo y de otros títulos, el Ministerio asigna puntos.

Moeckel hizo la mili en Sevilla, cuando el Regimiento de Infantería Soria Nº 9 no había sido trasladado aun a Fuerteventura. Lo hizo en el Batallón de Carros de Combate. "Eso imprime carácter. Es el más antiguo de Europa, heredero de los Tercios de Flandes". Treinta años después de aquello llegó el V Centenario de su creación y lo invitaron a participar en los actos conmemorativos.

En 2017 concurrió e ingresó como reservista voluntario. Al ser licenciado, salió como alférez. "No opté a una plaza de jurídico militar", sostiene. Cuando se está activado, al puesto de trabajo militar se asiste, por supuesto, de uniforme. Se es militar "a todos los efectos, incluido el económico". Él está asignado al Cuartel General de las Fuerzas Terrestres de Sevilla en el departamento de Relaciones Institucionales, y solo se activa un mes, "lo máximo que puedo por mi trabajo" al frente de su despacho de abogados.

Cuenta que hay "numerosísimos perfiles" distintos en los reservistas. "Y mucha gente conocida: presidentes de colegios profesionales, catedráticos, médicos, músicos..."

[Defensa incrementa su aportación a la OTAN con 24 nuevos vehículos y un hospital para Ucrania]

Durante la pandemia divulgó por toda España la Operación Balmis, el despliegue de las Fuerzas Armadas en territorio español para el control de la Covid-19. En 2022 se centró en explicar qué significa la Cultura de Defensa, "para eliminar los tópicos, como por ejemplo, que gastamos mucho en armamento y que ese dinero se podría destinar a Sanidad y Educación.

"Lo primero", incide, "es que en Defensa no se gasta, se invierte". Porque, explica el ahora abogado -no está activado militarmente- la banda ancha de internet, los vehículos 4x4, los relojes de pulsera, el horno microondas o los neumáticos son producto de esa inversión "de la que luego se benefició la población civil. Las Fuerzas Armadas venden seguridad. Y sin seguridad, no hay ni sanidad ni educación. Son como el seguro de hogar: tú no quieres usarlo, pero lo tienes por si acaso".

Las mujeres

Actualmente, las Fuerzas Armadas españolas cuentan con 15.797 mujeres

militares, lo que supone un 13% del total de efectivos, el mismo porcentaje

promedio de los países de la OTAN, según datos facilitados por el Ministerio de Defensa a EL ESPAÑOL. Pero hay un segmento en el que las mujeres superan la media: los reservistas voluntarios, donde las mujeres suponen el 20% de los efectivos.

Es el caso de Lola Segalerva. El año pasado, con 26, ejerció por vez primera como reservista voluntaria. Se licenció en Conservación y Restauración de Bienes Culturales por la Universidad de Sevilla. "Lo de ser reservista me lo comentó mi tía, que es arqueóloga y reservista. Yo no sabía qué era", recuerda.

Lola Segalerva, en el taller de restauración del Archivo Naval, con sede en Madrid. Cedida

En octubre de 2022 salieron las plazas "y eché los papeles: el título, las copias compulsadas... y me asignaron los puntos". Tras un baremo y la selección, en diciembre se enteró que estaba dentro. Pero antes tuvo que pasar unas pruebas físicas y médicas.

Al ser licenciada y elegir la Armada, tuvo que acudir a la Escuela Naval de Marín a un curso de formación inicial durante dos semanas. "Éramos 12 reservistas, pero acudimos 9, y mujeres, una chica más y yo".

Lola, jurando bandera como reservista en la Escuela Naval de Marín (Pontevedra) Cedida

"Cuando lo pasé todo fue una alegría. Es una oportunidad increíble y una experiencia muy chula", aunque confiesa que al principio sintió cierto temor por la formación, "pero luego me encantó. Aprendes muchísimo".

-¿Sabe ya cuándo será su próxima activación?

-He pedido que sea entre septiembre y diciembre de 2024.

¿Su destino? El Archivo Histórico de la Armada. Allí pasó otras dos semanas haciendo un curso de especialización. Luego "estuve activada de enero a abril de este año, y mi labor se ha centrado en poner en marcha el nuevo taller de restauración del Museo".

Sigue los temas que te interesan