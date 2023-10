La emotiva despedida del padre de Maya, la española asesinada en Israel: "Ya no iremos juntos a Sevilla"

El Ministerio de Asuntos Exteriores de España confirmó la noticia el pasado 10 de octubre. La joven Maya Villalobo Sinvany era una de los dos españoles desaparecidos en Israel tras los ataques de Hamás. La joven, de tan solo 19 años y de doble nacionalidad hispano-israelí, estaba en el momento de la ofensiva en el puesto fronterizo de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) de Nahal Oz, donde realizaba el servicio militar. En un primer momento, fuentes de la inteligencia israelí creían que tanto ella como el vasco Iván Illarramendi estaban secuestrados. Sin embargo, apenas tres días después, se confirmó la noticia: Maya era la primera víctima mortal española como consecuencia del conflicto entre Israel y Hamás.

A pesar de que el funeral tuvo lugar en Israel hace unos días, en las últimas horas han trascendido unas imágenes de cómo fue el último adiós a la joven sevillana. Al entierro asistieron su madre Galit Sinvany, residente en Israel, y su padre, que se desplazó desde Sevilla para despedirse de su hija en el cementerio militar de Givatayim. Precisamente fue Eduardo, el padre de la joven, quien tuvo un especial protagonismo en la ceremonia, donde emitió un desgarrador discurso con el que no pudo evitar emocionarse.

"Maya, esta no es la forma en la que queremos tenerte, pero no nos queda otra, ya que nos han apartado de ti de una manera terrible. Una persona tan buena, tan linda, no se merecía esto. Maya, amor mío, ya no tendremos esa complicidad tan especial que jamás otro padre tuvo con su hija", dijo Eduardo, que trabaja como profesor de Microbiología en la Universidad de Sevilla.

Imagen del padre de Maya Villalobo durante el funeral.

Hay que recordar que él mismo fue quien se puso en contacto con el Ministerio de Asuntos Exteriores al no tener noticias de su hija. De hecho, fue a través de su cuenta de 'X' (antes Twitter) como pidió ayuda a las autoridades para localizarla. Al parecer, su hija Maya había difundido varias imágenes en redes sociales contando el día a día de su experiencia en el servicio militar.

"Tenemos un gran vacío en nuestros corazones, tan grande como el amor que te profesamos, y que tú nos correspondes a los dos, tan grande como tu inmenso corazón que resplandece ahora como la galaxia más enorme del Universo", apuntó durante la ceremonia. Tal y como aseguró durante el discurso, su hija tenía previsto viajar a Sevilla la semana en la que se inició el conflicto.

[Iván Illarramendi, el vasco desaparecido en Israel, vivía con su mujer en un kibutz asaltado por Hamás]

El padre, durante el discurso, enumeró todas las cosas que ya no podrá hacer junto a su hija. "En Sevilla ya no iremos más al autobús número cinco a casa de la abuela Carmen que tanto te quiere a celebrar su cumpleaños, tampoco a celebrar la Nochebuena o el Año Nuevo a casa de los titos, ya no vas a disfrutar de Triana y del Centro, de tus tiendas y bares favoritos, ya no vamos a poder ir a tomar 'tapitas' sin gluten, un verdejo y luego un heladito o, simplemente, desayunar en nuestro bar del mercado de Triana", dijo.

"Te van a quedar muchas películas por ver en el Avenida y en el Nervión Plaza, disfrutar de la Semana Santa y de la Feria, hija mía, como te gustaba la Feria, ya no va a ser posible", apuntó Eduardo.

Otros homenajes en memoria de Maya

Sin embargo, este no ha sido el último homenaje que se ha rendido a la joven Maya Villalobo. La Universidad de Sevilla, lugar donde ejerce como docente el padre de la andaluza, rindió tributo a la joven a través de una despedida en la que participaron el rector, Miguel Ángel Castro, y otros miembros del equipo docente. Eduardo, al igual que hizo en el funeral, emitió un discurso de despedida dirigido a su hija Maya.

Imagen de Maya Villalobo.

Tal y como publicó el Diario de Sevilla, la última vez que Eduardo vio a su hija fue el pasado 16 de abril. Fue el día en el que la joven ingresó en el servicio militar obligatorio de Israel, donde residía junto a su madre. Según informó este mismo medio, la joven tenía comprados unos billetes para visitar a su padre en Sevilla por su cumpleaños. Tenía previsto hacerlo el 13 de octubre, tan solo tres días después de anunciarse su desaparición.

Maya realizaba el servicio militar israelí, obligatorio para hombres y mujeres, en el batallón 414, ubicado en la base de Nahal Oz. Durante los primeros días de la ofensiva, se llevaron a cabo varios ataques sobre este puesto. De hecho, a través de las redes sociales, se difundieron diferentes vídeos en los que se veía a los milicianos de Hamás avanzando hacia la posición israelí y capturando a un gran número de rehenes.

Tal y como apuntaron las primeras informaciones, los ataques pillaron por sorpresa a los militares israelíes. Muchos de ellos no tenían ni los uniformes puestos ni armas para defenderse de los asaltantes. Algunos de estos vídeos que se difundieron en redes sociales llegaron a ser grabados por soldados israelíes minutos antes de perder la vida.

