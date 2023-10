El conmovedor vídeo de una amiga de Álvaro Prieto despidiéndose de él: "Nadie te olvidará"

Si el fallecimiento del joven Álvaro Prieto ha conmocionado a todo un país que no lo conocía personalmente, no es fácil imaginarse el dolor de aquellos que lo llamaban hijo, sobrino, primo o amigo. Con la investigación abierta para tratar de esclarecer en qué circunstancias terminó accediendo al techo del tren, donde murió electrocutado según ha confirmado la autopsia, no dejan de sucederse mensajes de pésame que llegan a su familia y allegados desde todos los rincones de España.

Para su entorno no será fácil gestionar una pérdida tan trágica y sus amigos, con 18 años, quedarán marcados de por vida. Como sucede con la inmensa mayoría de jóvenes, algunos de ellos están usando las redes sociales para despedirse de Álvaro y canalizar su dolor, como ha hecho Esther, una de sus amigas, compartiendo un vídeo de ambos bailando y disfrutando de una noche de fiesta que quedará para el recuerdo.

Sin embargo, hay que lamentar que al menos un perfil de TikTok (@nosoynadie_100) está haciéndose pasar por "la mejor amiga" del joven, aportando capturas de pantalla de conversaciones falsas por WhatsApp con él, supuestamente en sus últimos minutos con vida. La joven que aparece en las imágenes no ha aportado ni una sola fotografía con él, por lo que su credibilidad es más bien escasa y por ello se está ganando a pulso las críticas de las redes.

"Cuídanos desde arriba"

El caso de la cordobesa Esther Baena es bien distinto. Con más de 6.800 seguidores en la red social, la joven se volcó en los últimos días en tratar de localizar a Álvaro publicando vídeos e imágenes con la esperanza de volver a verlo: "Te seguimos esperando, todavía hay esperanza", escribía. Confirmado su fallecimiento, la chica ha publicado un vídeo de ambos bailando durante una noche de juerga entre amigos, sonrientes, para mandarle un mensaje de despedida:

@estherbaenaa_ descansa en paz campeon. Por desgracia te ha tocado a ti. Nadie te olvidara, cuidanos desde arriba. Tequiero ❤️ ♬ original sound - Bella

"Descansa en paz, campeón. Por desgracia te ha tocado a ti. Nadie te olvidará, cuídanos desde arriba. Te quiero", ha escrito Esther en TikTok, en un vídeo que va camino de los 6 millones de reproducciones y que cuenta con más de 3.400 comentarios. "Me duele fuerte, estate tranquilito donde estés, yo estoy aquí para siempre, Álvaro Prieto no se me olvida en mi vida", "descansa en paz, Alvarito" y "a todos nos llegó al corazón este caso y se me ha roto el alma al ver las imágenes, descansa en paz" con algunos de ellos.

También han escrito "descansa en paz, Álvaro Prieto, todos te echamos de menos, te queremos, vuela alto, campeón", "descanse en paz, máquina, donde estés que esa vitalidad y carácter nunca se apague, Dios que lo tengas en tu cobijo" y "Álvaro, quiero que sepas que desde aquí abajo todos estaremos contigo, cuando marquemos un gol te lo dedicaremos a ti". Un sinfín de mensajes de consuelo y duelo que evidencian el impacto de este trágico suceso en la sociedad española.

