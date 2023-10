Muere una mujer al comer chocolate envenenado: se lo regaló la adivina que había predicho su muerte

Hay un dicho muy repetido por todas las madres del mundo que es no coger cosas de desconocidos, especialmente si son dulces, chucherías o chocolates. Esta premisa no se la aplicó Fernanda Silva Valoz da Criz Pinto, la protagonista de una triste historia que ha conmocionado por completo a la nación de Brasil.

Su muerte se ha convertido en la noticia más impactante y misteriosa de las últimas horas. Un caso que parece propio de brujería, pero que en realidad está muy cerca de confirmarse como un cruel asesinato. Al menos, esa es la dirección que llevan las investigaciones que se han realizado.

Fernanda se topó con una adivina con la que tuvo un muy desagradable encuentro. Sin embargo, en el momento que este se produjo, esta mujer brasileña no esperaba lo terriblemente cruel que iban a ser sus próximas horas. Después de escuchar la predicción de la pitonisa de etnia gitana, la cual le había dicho que su final estaba muy cerca, murió de manera repentina y dolorosa dejando un caso que parecía más propio de la magia negra que de un suceso real.

Una mujer muere tras recibir una predicción de una adivina sobre su fallecimiento

La muerte de Fernanda Silva Valoz da Cruz Pinto se produjo hace dos meses. Sin embargo, su caso no ha salido a la luz hasta ahora, cuando ha trascendido a los medios de comunicación dejando una historia tan macabra como curiosa. Esta joven tuvo un desagradable encuentro con una adivina gitana, quien le hizo una predicción de lo más negativa.

Esta estaba relacionada de manera directa con su muerte. De hecho, le dijo que iba a morir muy pronto. Una predicción que lógicamente, Fernanda no se tomó nada bien. Para endulzar el momento y que la joven no se fuera tan enfadada, la pitonisa le ofreció unos dulces. Concretamente, unos chocolates que terminaron siendo su perdición, y no precisamente porque Fernanda estuviera a dieta.

[La trágica muerte de la actriz Jacqueline Carrieri: una mala cirugía estética le provocó un coágulo fatal]

Ella se los comió el mismo día en el que había tenido este fatal encuentro. El pasado 3 de agosto. Sin embargo, a partir de ese momento, arrancó su perdición. Comenzó a padecer unos fuertes dolores de estómago, vómitos y hemorragias nasales que le hicieron acudir inmediatamente al médico.

Tras pasar por urgencias, Fernanda Silva Valoz da Cruz Pinto fue internada en un centro hospitalario donde pasó sus últimas horas. Los médicos que la atendieron no pudieron hacer nada por revertir su situación. Antes de morir, la propia Fernanda fue quien contó que había tenido este encuentro con una adivina en el centro de la ciudad y que se había comido unos chocolates que le había regalado. Por ello, relacionaba su malestar con estos dulces.

[Una mujer decapita a su hijo y se come su cabeza para poder "estar con él para siempre"]

Lo que había sido una corazonada para ella, los médicos terminaron han terminado definiéndolo como una verdad absoluta. La autopsia ha revelado recientemente que Fernanda había fallecido víctima de un misterioso envenenamiento. Los galenos encontraron sustancias tóxicas en su organismo que habían provocado su muerte. Ante esta situación, a la Comisaría de Homicidios y Protección Personal no le quedó más remedio que abrir una investigación sobre este caso.

Lucimério Campos, del Departamento de Policía, confirmó la preocupación que existe alrededor del caso: "La inusual historia en sí misma trae algunas dificultades a la investigación". Este oficial confirmaba que una de las cuestiones más a tener en cuenta era que el informe de toxicología había tardado más de dos meses en llegar. Por ello, ahora resulta muy complicado seguir la pista del crimen.

[Tragedia en un Parque Nacional de Canadá: un oso mata a una pareja y a su perro y es sacrificado]

"Tenemos un desafío, ya que la investigación del homicidio comienza en el lugar del crimen y nosotros no estábamos allí". Al haber pasado tanto tiempo desde que se produjo el supuesto crimen y el encuentro entre esta mujer y la falsa adivina, las cámaras de seguridad de los comercios y de los establecimientos de la zona ya han borrado todas sus imágenes. Por lo tanto, es imposible volver a ver la escena entre ambas.

Las autoridades también asumen que el impacto mediático que ha tenido este caso ha ido en detrimento de poder encontrar a la mujer. Ver la noticia en todos los medios facilita que pueda esconderse y estar sobreaviso ante cualquier seguimiento policial.

Sigue los temas que te interesan