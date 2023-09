La tragedia del cofrade Pablo en Jerez: muere de forma súbita a los 23 años mientras hacía deporte

La noticia saltaba a la luz a primera hora de este sábado. Un joven de 23 años había fallecido súbitamente durante la tarde del viernes mientras se encontraba haciendo deporte en la Avenida de la Universidad, frente a la Comisaría de la Policía Nacional de Jerez de la Frontera (Cádiz). Tal y como informó el servicio Emergencias 112 Andalucía, recibieron una llamada en torno a las 19:30 horas para avisar del desfallecimiento de un joven que se encontraba haciendo deporte en la calle. A la llegada de los servicios de emergencia al lugar de los hechos, tan solo pudieron confirmar su muerte.

La conmoción en Jerez de la Frontera (Cádiz) es total después de conocer la identidad del joven fallecido. Se trata de Pablo Sampalo. hijo de Tomás Sampalo, asesor del Ayuntamiento de Jerez. El Partido Popular ha publicado en redes sociales un mensaje con el que ha expresado su "cariño y afecto a nuestro compañero Tomás en estos durísimos momentos". El andaluz era muy conocido en el municipio, sobre todo entre las cofradías. Y es que una de las actividades que desarrollaba el joven era la de capataz de varias hermandades. Además, era responsable de un club deportivo de Trail Running.

En el pueblo se le recuerda siempre al lado de su padre, asesor del Ayuntamiento de Jerez. El joven le acompañaba como contraguía en hermandades como la Yedra o las Tres Caídas, según ha informado Diario de Jerez. Además, era todo un fanático del deporte, una pasión que también heredó de su padre. El joven había estudiado en La Salle Buen Pastor antes de pasar a la universidad.

El joven Pablo Sampalo junto a su padre Tomás Sampalo.

Tras conocerse la identidad del fallecido, han sido muchas las hermandades que han mostrado sus condolencias por lo ocurrido. "Nuestra Hermandad lamenta el fallecimiento de Don Pablo Sampalo Estrade, hijo de Don Tomás Sampalo Torres, conocido capataz jerezano. Nos unimos al dolor de toda la familia, elevando una oración al Santísimo Cristo de la Viga y a Nuestra Señora del Socorro por el eterno descanso de su alma", ha publicado en redes sociales la Hermandad de la Viga.

También la Hermandad del Transporte ha mostrado sus condolencias: "Lamentamos profundamente el fallecimiento de Pablo Jesús Sampalo Estrade, hijo de conocido capataz de nuestra Semana Santa. Nuestras más sentidas condolencias. Que Dios le conceda una vida eterna de Consuelo y de Misericordia Infinita. Descanse en Paz".

Como gran aficionado del deporte que era, Pablo era abonado del Xerez Club Deportivo. Desde la entidad también han querido sumarse a las muestras de apoyo a los familiares a través de las redes sociales. "Expresamos nuestro más sentido pésame a familiares, amigos y allegados de Pablo Jesús Sampalo Estrade, joven abonado del Xerez que nos ha dejado en la tarde de este viernes. Descanse en paz", han publicado.

Su propio padre, Tomás Sampalo también ha utilizado las redes sociales para despedirse de su hijo. "Gracias por estos 23 años mi vida… LA ESPERANZA te recibe en su gloria… más dolor no cabe, te amo hijo mío", ha publicado. Otras instituciones que han publicado mensajes de apoyo han sido la Real Federación Andaluza de fútbol y los equipos de fútbol Jerez Industrial y Guadalcacín.

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, también ha querido trasladar el pésame a los familiares. "Han pasado ya varias horas pero aún no ha pasado un ápice de dolor por la repentina muerte de Pablo. Un joven con tanta vida aún por vivir que nos ha dejado de pronto. No hay consuelo para esos padres y esa familia. Vuestros amigos y compañeros no os vamos a dejar solos", ha publicado en Twitter.

Este domingo, la Santa Iglesia Catedral acogerá a partir de las 10:00 horas una misa por el eterno descanso de Pablo Sampalo.

