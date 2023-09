El crimen de Angie, la gran enemiga de Rosa Peral en prisión: mató a su amiga para cobrar el seguro

Los hechos ocurrieron en febrero del año 2008. Una trabajadora de la limpieza de un apartamento turístico situado en el popular paseo de Gracia de Barcelona halló en el sofá el cuerpo sin vida de una mujer. La víctima, completamente desnuda, tenía semen en la boca y una bolsa de plástico atada a la cabeza. Una escena orquestada a conciencia con el objetivo de hacer creer a los investigadores que la muerte había sido consecuencia de un juego sexual. Sin embargo, lo que María de los Ángeles Molina Fernández —Angie— no imaginaba es que de su "crimen perfecto" saldrían a la luz errores fatales que la llevarían directamente a prisión.

La víctima se trataba de Ana María Páez Capitán, amiga de 'Angie'. Durante casi dos años, esta había planificado su crimen al detalle. El objetivo no era otro que cobrar una cantidad de dinero próxima al millón de euros y procedente de una quincena de préstamos y seguros de vida que suscribió haciéndose pasar por su amiga Ana. Sin embargo, aunque Angie organizó todo al detalle y perpetró el crimen dejando una escena propia de una muerte como consecuencia de un juego sexual, una sucesión de fallos acabó llevándola a la cárcel.

Angie residía en Barcelona desde el año 1996. Cinco años más tarde comenzó a trabajar como jefa de Relaciones Humanas en una empresa de Mataró, donde conoció a la víctima. Fue gracias a esa relación laboral como Angie se fue ganando la confianza de Ana. Con sus datos personales obtenidos gracias a la empresa y utilizando una peluca para simular su apariencia, la presunta asesina consiguió engañar a las entidades bancarias y suscribir a su nombre seis pólizas de crédito por valor de 102.415 euros y diez seguros de vida por 840.000 euros.

A partir de este momento, Angie comenzó a organizar el que ella pensaba que sería el crimen perfecto. De hecho, los detalles llegaron hasta el punto de que acudió a un local de gigolós en Barcelona para pagar a dos prostitutos a cambio de unos frascos esterilizados de semen para usar en la escena del crimen. El 19 de febrero de 2008, Angie quedó con Ana María en un apartamento que ella misma había alquilado. Allí mató por asfixia a su amiga y dejó preparado el escenario para hacer pensar que se trataba de un juego sexual.

Finalmente, tras resolverse el caso después de cuatro años de investigación, la Audiencia de Barcelona condenó a 22 años de prisión a 'Angie' por asesinato y falsedad documental. La asesina cumple condena en la prisión Brians 1 de Barcelona. Y precisamente ha sido en esa cárcel en la que ha coincidido con Rosa Peral, la autora del crimen de la Guardia Urbana que recientemente ha narrado la plataforma Netflix a través de la serie 'El cuerpo en llamas'.

En los últimos meses, se ha hecho muy popular el programa Crims del periodista Carles Porta. Para hablar de su espacio ha acudido recientemente al podcast de Jordi Wild, donde dedicó parte del tiempo a hablar sobre los crímenes de Rosa Peral y Angie. Además, Porta no deja pasar por alto un detalle que muy pocos conocían. Y es que ambas condenadas han sido grandes enemigas dentro de la cárcel Brians 1.

Según ha contado el propio Carles Porta, Rosa Peral y Angie protagonizaron una acalorada discusión en el centro penitenciario de Brians 1 por motivo, precisamente, de su papel en los programas de true crime. "Cállate, que a mí Crims me hizo cuatro capítulos, y a ti, solo uno", le dijo, al parecer, Rosa Peral a Angie. En la actualidad, no están juntas en prisión. Rosa Peral cumple condena en Mas d'Enric (Tarragona), mientras que Angie permanece interna en Brians 1, en Barcelona.

La realidad y la ficción de 'El cuerpo en llamas'

Tras la emisión del documental en Netflix, Rosa Peral ha pedido dinero a la plataforma por los derechos de imagen. Y es que, después de lanzarse en la plataforma los capítulos que integran el true crime, el nombre de la asesina de la Guardia Urbana ha aparecido de nuevo en las portadas de los medios de comunicación. Pero todavía son muchos los que se preguntan: ¿qué es verdad y que es ficción en la docuserie?

Cotejando esta película y el montaje que el programa Crims -de la cadena TV3 y presentado por Carles Porta- tituló 'El crimen de la Guardia Urbana', se confirma que algunos detalles han sido omitidos en la serie de Netflix.

Hay uno bastante llamativo que no desviaría el guion: Rosa Peral no tiene una sino dos hijas. Ambas, menores de edad, las tuvo con Rubén, con quien después se casó. Pero no es el único. Otro detalle es que una compañera de celda de Rosa declaró en el juicio que le había confesado que había drogado a Pedro. Y que los restos de sangre que encontraron en casa de la asesina estaban también en una bombilla, no solo en el suelo y el rodapié, como aparece en la serie.

Otro de los detalles que se ha camuflado en la serie ha sido el número de investigadores implicados en el caso. La investigación no solo recayó en una agente, sino que fueron 12 miembros del grupo de homicidios de la región metropolitana sur los que participaron.

