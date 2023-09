Lucas Burgueño, el psicólogo 'acosador' de Óscar Puente en el AVE: "¿Quién se cree que es?"

Lucas Burgueño ha sido el hombre que ha acosado al diputado socialista y exalcalde de Valladolid, Óscar Puente, este viernes en el AVE que iba desde la capital de Castilla y León hasta Madrid. Se trata de un psicólogo graduado en la Universidad Pontificia de Salamanca y que, en la actualidad, trabaja como formador en instituciones como ESIC, en Madrid, o en el Cemyc. Además, también ejerce como monologuista y coach.

Todo ha comenzado esta mañana cuando Burgueño ha entrado en el tren y ha comenzado a preguntarle a Puente "¿qué le parece los de Puigdemont?", a lo que el diputado socialista le ha respondido que no se pusiera "delante" de él. Ante la insistencia del psicólogo acosador, el exalcalde de Valladolid ha pedido al personal de la estación que llamaran a la Policía.

Mientras tanto, Burgueño ha seguido su discurso: "¿No me va a contestar?" "¿Quién se cree que es?". Puente ha contestado: "Un diputado del Parlamento español". A ello, Puente ha añadido: "Usted no me va a intimidar más". La trifulca ha provocado el retraso del tren de 45 minutos.

Óscar Puente en el altercado con un pasajero en el AVE Valladolid-Madrid RRSS

