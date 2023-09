El pasajero al que denunciará Óscar Puente ya tiene una condena por lesiones a un hostelero

El diputado Óscar Puente ha anunciado que presentará una denuncia contra Lucas Burgueño, el psicólogo que esta mañana le increpó cuando ambos procedían a subirse al AVE Valladolid-Chamartín camino de la capital de España. Un suceso que ha dado la vuelta al país por el vídeo compartido por el propio Burgueño y que provocó que el tren saliera 45 minutos tarde de la capital del Pisuerga, por ser necesaria la presencia policial.

De salir adelante dicha denuncia, este no sería el primer encontronazo del joven con la ley. Según ha podido confirmar EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León, Lucas Burgueño fue condenado por un delito leve de lesiones, el pasado 10 de enero de 2023, por el Juzgado de Instrucción número 3 de Valladolid.

Según reza la sentencia a la que ha tenido acceso este periódico, Lucas Burgueño y otro hombre, cuyas iniciales son M.S.B., abordaron y agredieron a un conocido hostelero de Valladolid a las 03.25 horas del 13 de mayo de 2022. El texto indica que, tras reprocharle M.S.B. un incidente ocurrido en el pasado, se desató "una discusión verbal, en el curso de la cual ambos le han agarrado y le han golpeado en la cara y propinado patadas en los genitales y abdomen".

En declaraciones a este periódico, este hostelero asegura que "yo les adelanté caminando hacia mi casa, cuando M.S.B. le dijo a Lucas 'mira, con este tuve yo movida un día'". Este hombre recuerda que la forma de actuar de Burgueño y M.S.B. fue "la misma que con Óscar Puente, me increpaban y no me dejaban continuar".

La propia sentencia, que ya es firme, detalla que los agresores pasaron del ataque verbal al físico, momento en el cual el hostelero recuerda que "intenté defenderme cubriéndome la cara como podía". Es por esto por lo que el hostelero se llevó la mayor parte de los golpes en manos y brazos, que le provocaron "erosión en muñeca y 5º dedo de la mano izquierda, tumefacción en falange distal de dedo anular de mano izquierda con dolor en falange media y proximal del 5º dedo".

Pero no acabó ahí la cosa. A causa de las patadas puñetazos de Lucas y su acompañante, este hombre tuvo "una erosión en la zona nasal izquierda y eritema en mejilla izquierda, dolor abdominal y en región genital, hematomas, inflamación en cara interna de muslo derecho de 5 centímetros de diámetro y dolor en región inguinal derecha, para cuya curación precisó de una primera asistencia médica sin posterior tratamiento médico o quirúrgico".

Este hostelero recuerda la lluvia de golpes que sufrió cuando "yo tenía 50 años y ellos apenas 30". Además, destaca que, tanto Lucas como el otro agresor "miden 1,90 y están mazados". Él insiste en que fue atacado sin provocar en ningún momento y asegura que empezó a defenderse "cuando vi que me podían ahogar, porque utilizaron el 'Mataleón'".

Cabe recordar que esta maniobra se basa un estrangulamiento sanguíneo que realiza el agresor en la zona del cuello y le provoca una pérdida de conciencia total. Este hombre dio este detalle en su declaración jurada ante la Policía al presentar la denuncia, que finalmente se ha quedado en un delito de lesiones leve, "porque la mayor parte de los golpes me los dieron en las manos al cubrirme, si no me hubieran reventado la cara".

Más agresiones y trifulcas

Tras ver el rostro de Lucas Burgueño en televisión y periódicos, y ver el apoyo que estaba teniendo por algunos sectores en redes sociales, este hostelero ha querido relatar su caso, probado ante la ley. Pero, apunta que, su agresión "no es la única" que podría haber protagonizado el joven psicólogo en Valladolid.

Este hostelero asegura que otros compañeros de profesión, además de amigos y conocidos relatan agresiones presuntamente cometidas por Burgueño en diferentes entornos de la noche vallisoletana, y que "están a la espera de juicio". También relata que otras supuestas víctimas "tienen miedo de él" y recuerda que "a mí su abogado me ofreció dinero por no llegar a juicio".

Finalmente, quiere dejar claro que "Óscar Puente no es santo de mi devoción, yo hasta hice campaña a favor de otros partidos", pero se ha sentido ofendido al saber que Lucas estaría recibiendo apoyos "por parte de representantes y gente en Internet".

