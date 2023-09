La prometedora carrera de Carmen, la hija cantante de Óscar Puente que deslumbró en 'La Voz Kids'

Carmen Puente Soria, la hija del matrimonio separado de Óscar Puente y la magistrada Laura Soria ha vuelto a ser noticia. Sin embargo, esta vez no ha sido por conquistar al público con su voz en un talent show, como lo hizo en 'La Voz Kids' en 2021, ni mucho menos; en esta ocasión ha sido su padre Óscar quién se ha llevado el papel protagonista por su intervención en el Congreso. El exalcalde de Valladolid y diputado socialista en el Congreso, Óscar Puente, se ha estrenado este martes en la Cámara Baja por todo lo alto erigiéndose como portavoz del PSOE en la réplica al candidato popular, Alberto Núñez Feijóo.

La joven estrella, con tan solo 13 años, subió al escenario de 'La Voz Kids' deslumbrando a todos con una de las canciones más conocidas de Amy Winehouse: ‘Love is a losing game’. Esa actuación impecable no tardó en causar sensaciones y es que, Rosario Flores, Melendi, Vanesa Martín y David Bisbal no pudieron resistirse al torrente de voz de la vallisoletana ni tampoco a su puesta en escena que generó, además de la admiración de los coaches, muchos comentarios a través de las redes sociales.

Asimismo, Carmen también tuvo la oportunidad de participar en la ceremonia de apertura del Benidorm Fest, el certamen en el que se elige al artista y la canción que representarán a España en el Festival de Eurovisión. La artista, se decantó por interpretar 'Muero de amor', una canción que trata el sufrimiento de las mujeres ucranianas al ver cómo sus familiares han tenido que luchar en la guerra desatada en el país tras la invasión de las tropas rusas. Así lo dejó entrever Eurovisión RTVE al publicar en su cuenta de Twitter un vídeo que resume la actuación de la joven, acompañado de las siguientes palabras: "¡Se nos ha escapado la lagrimilla! Carmen Puente nos emociona con su ‘Muero de amor’ en el escenario de la Sala Penélope".

Carmen Puente en su actuación del BenidormFest.

Carmen tiene una voz dulce y potente que le facilita desenvolverse con gracia y naturalidad en todos los escenarios y actuaciones. Aunque la joven no ha tenido la oportunidad de representar a España este año en el Festival de Eurovisión, el hecho de que fue elegida para participar en uno de los eventos más destacados, es todo un logro, pues no todo el mundo tiene el gran privilegio de vivir una experiencia así.

[Sánchez embarra la investidura de Feijóo lanzándole las injurias y burlas de Óscar Puente]

Sin embargo, tal y como ha corroborado la joven en varias entrevistas, resulta muy difícil pasar desapercibida en una ciudad como Valladolid, con un padre alcalde y una madre jueza. De hecho, Carmen reprocha que no quiere que le conozcan por sus padres, sino por quién es ella. Lo que es innegable es que se trata de toda una artistaza con grandes dotes para una pasión que quizá decida convertir en profesión.

Óscar Puente

Óscar Puente (Valladolid, 1968), un sanchista convencido, ha sido este martes el elegido por Pedro Sánchez para dar la réplica a Alberto Nuñez Feijóo en el debate de investidura. Militante del PSOE desde 1990, llegó a la alcaldía de Valladolid en 2015. En 2019 los vallisoletanos avalaron su gobierno volviendo a dar la victoria al PSOE, algo que no ocurría desde 1987.

El diputado socialista centró su discurso en atacar al candidato a la investidura. Un discurso en el que reprochó sus apelaciones al cumplimiento de la Constitución mientras mantiene el Consejo General del Poder Judicial bloqueado desde hace más de cinco años. "Vino usted a derogar el sanchismo y acabará siendo el derogador derogado", manifestó.

Puente también hizo mención, entre otros temas, a una de las novedades que ha incorporado Feijóo en su discurso de investidura, la creación de un nuevo delito de "deslealtad institucional". "Entre frase y frase solemne ha anunciado que va a crear un nuevo delito de deslealtad institucional. Tenga cuidado, igual el primer imputado sería usted", apuntó.

Sigue los temas que te interesan