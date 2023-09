'No me llame Ternera', el documental de las mil y una polémicas

'No me llame Ternera': fecha de estreno en Netflix del polémico documental de Jordi Évole sobre el exdirigente de ETA



El pasado viernes se estrenó en el Festival Internacional de Cine San Sebastián No me llame Ternera. El documental, dirigido por Jordi Évole y Màrius Sánchez, se podrá ver próximamente en Netflix y ofrece una amplia entrevista en exclusiva con el etarra Josu Ternera. Su aterrizaje, ya desde antes del estreno, ha estado rodeado de polémica. Más de quinientas firmas, entre las que se encuentran de las de Rosa Díez, Andrés Trapiello o Maite Pagazartundua pidieron a la dirección del festival que no se emitiera, ya que supondría "blanquear" a la banda terrorista y a la figura del propio Ternera. También ha habido un debate en la esfera pública sobre la conveniencia o no de entrevistar a un asesino. Además, El pasado sábado, Juan Sardá, crítico de cine de El Cultural, preguntó en rueda de prensa a los directores qué pensaban de Josu Ternera como persona. En su respuesta, el popular presentador evitó pronunciar la palabra asesino o terrorista, se refirió, en cambio, al etarra como "militante que pone a la organización por encima de todo". Posteriormente, a través de redes sociales y en alguna intervención televisiva, se ha mostrado molesto con el periodista que le formuló la pregunta. En La Sabana, hablamos con Juan Sardá sobre lo que sucedió en esa rueda prensa. El periodita, acusado de manipular, remite a los interesados a que vean la rueda de prensa y lo tiene claro: "Solo puedo responder por mi crónica". Además, Javier Corbacho, redactor de Tribunales, nos aclara en qué situación judicial se encuentra Josu Ternera.

