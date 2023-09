El insólito caso de Adamo: finge su suicidio tras un divorcio y le localizan vivo en un programa de TV

“Vi risparmio il funerale…”: Lasciò una lettera d’addio, ma dopo dieci anni la moglie ha scoperto che non era morto, mentre faceva le pratiche per il divorzio. “Grazie per la conferma”, dice lei dopo che #chilhavisto lo ha rintracciato in Grecia.



→ https://t.co/gGD1ra9GoT pic.twitter.com/z7x4smmGnc