Las carreras que van a estudiar los 17 mejores de la Selectividad y en qué universidad lo harán

A escasos días de que comience el nuevo curso académico, son miles de jóvenes los que están a punto de adentrarse en la etapa universitaria. Con el regreso a las clases, hay que recordar a aquellos estudiantes que en los meses de junio y julio se enfrentaron a los exámenes de Selectividad y consiguieron las mejores notas de toda España. Con expedientes de sobresaliente, ¿qué carrera van a estudiar los mejores en la Ebau?

Este año han sido más de 200.000 estudiantes son los que se presentaron a la Ebau. Para muchos de ellos, la preocupación no suele ser sacar un cinco raspado, sino conseguir la nota suficiente como para poder estudiar la carrera de sus sueños en la universidad que desean.

Después de un año de mucho esfuerzo y sacrificio por conseguir alcanzar la nota suficiente, estas jóvenes promesas han debido aprovechar el verano cogiendo fuerzas para la nueva vida que se les avecina. El paso del colegio o instituto a la universidad, diferentes círculos de amistades, nuevas asignaturas e incluso nuevas ciudades.

En algunos de los casos, los alumnos necesitan una calificación cercana o igual a la máxima -un 14- para conseguir su objetivo. Pero a pesar de las preocupaciones y de todos los esfuerzos, hay algunos que ya pudieron respirar tranquilos una vez publicados los resultados. Fue el caso de los alumnos que consiguieron la mejor nota de su Comunidad Autónoma. EL ESPAÑOL ha hablado con algunos de ellos después de convertirse en las grandes promesas de sus regiones una vez publicados los resultados.

Aragón

Jorge Mercado, la mejor nota de la Selectividad de Aragón.

El zaragozano Jorge Mercado Andreu se convirtió en el alumno con la nota más alta de la Selectividad en todo Aragón. El joven del colegio San Valero fue el mejor de su región tras haber obtenido una calificación de 13,895 sobre 14 en la Ebau. Cuando este periódico mantuvo una conversación con él y le preguntó por sus planes de futuro, Jorge explicó que su primera opción era estudiar Medicina en la Universidad de Zaragoza.

Andalucía

Alberto de Leopoldo, uno de los estudiantes que ha sacado un 14 en la Selectividad de Andalucía Highlands School Sevilla

En Andalucía, 39.091 estudiantes andaluces han aprobado la Selectividad este año. De entre todos ellos, han sido ocho alumnos los que han sacado un 14 en la prueba. En Granada, Amaranta Pérez, Ana Roldán y Antonio Pérez fueron los tres mejores alumnos de su provincia. Las dos primeras eligieron estudiar Medicina y Antonio, se estudiará Física.

En Jaén, Ana Bravo, fue la única alumna que consiguió el 14 en la Selectividad. Su destino está fuera de España, concretamente en Estados Unidos. Ana recibió una beca deportiva, aunque cuando este periódico contactó con ella no tenía claro por qué carrera se iba a decantar. Alberto de Leopoldo Peñas, del Colegio Highlands, fue el mejor estudiante de Sevilla, siendo el único con un 14 en su provincia. Alberto va a estudiar el Doble Grado en Industriales y Administración y Dirección de Empresa en ICADE de Madrid.

En la provincia de Cádiz, Antonio Gómez Bustos, del IES La Bahía de San Fernando, fue uno de los dos mejores alumnos de la provincia gaditana. La misma nota que él, un 14, obtuvo también Nuria Santabárbara, que en su caso va a cursar el Doble Grado de Humanidades con Traducción e Interpretación en Inglés en la Universidad Pablo Olavide de Sevilla.

El mejor en Málaga fue Abilio Ruiz Ramos. En su caso, Abilio comentaba a EL ESPAÑOL que tenía claro que iba a estudiar Matemáticas en su ciudad natal.

Asturias

Iyan López, uno de los alumnos que ha sacado un 14 en la Selectividad de Asturias.

Siete fueron los alumnos que consiguieron la máxima calificación de 14 puntos en la Selectividad en Asturias. Uno de ellos es Iyán López Fernández, estudiante del colegio Corazón de María. En su caso, tal y como contó a La Voz de Asturias, se enteró de su calificación mientras estaba de viaje en Gandía. Además, afirmó que tebía claro que iba a estudiar Derecho.

Lía Díez es otra de las estudiantes brillantes de Asturias. Ella consiguió un 10 en Selectividad, que se sumó al 10 que obtuvo en Bachillerato. Esto le ha permitido sacar un 14 en la Ebau de su región. La joven explicó a este periódico que no tenía clara su decisión, pero que lo más probable es que estudiara Física y Matemáticas.

Baleares

En el caso de Baleares, Guillem Femenia, Glòria Coll y Lucía Costa fueron los alumnos que han conseguido las mejores notas de acceso a la universidad. Guillem obtuvo un 13,88. Por su parte, Glòria Coll y Lucía Costa alcanzaron exactamente las mismas notas: 9,80 de acceso, 10 de Bachillerato y 9,5 de selectividad. Este periódico no conoce cuáles son los planes de futuro de estos jóvenes estudiantes.

Canarias

Los mejores alumnos de la Selectividad de Canarias.

Marta Jordán Melián, del IES Saulo Torón (Gáldar), y Alejandro Rivero Benítez, del Colegio Arenas, han sido los dos alumnos que han sacado las mejores notas de la Selectividad de todo Canarias. En este caso, ambos obtuvieron la calificación máxima en la fase general: un 10. Tal y como explicaron en un acto en el que el rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria recibió a los mejores estudiantes, ambos estudiarán Medicina en la ULPGC.

Cantabria

En el caso de la comunidad cántabra, Lucía Fernández y Alberto Vallejo, ambos del colegio San José Niño Jesús de Reinosa, obtuvieron las calificaciones más altas. Este periódico no conoce cuáles son los planes de futuro de estos jóvenes estudiantes.

Castilla-La Mancha

Fotografía personal de Vega, la mejor nota de la Selectividad de Castilla-La Mancha.

Se podría decir que Vega Vázquez hizo historia en su comunidad autónoma. Esta estudiante del IES Montes de Toledo de Gálvez (Toledo) se convirtió en la única en alcanzar el 14 en Selectividad. Vega obtuvo un 10 en la fase general y, gracias a las específicas, consiguió finalmente su increíble calificación. En su caso, la elección estaba clara, va a estudiar Ingeniería Aeroespacial en la UCLM, concretamente en el campus ubicado en Toledo.

Según explicó al Digital Castilla-La Mancha, pese a tener una calificación sobresaliente en Bachillerato, Irene se planificó las cuatro semanas previas a la Selectividad estudiando ocho horas y media al día. "Recuerdo que cuando acudí a la jornada de puertas abiertas de la UCLM un profesor nos dijo que iba a ser un mes y que teníamos que tomárnoslo como si fuera un trabajo. Seguí su consejo y el esfuerzo final ha tenido su recompensa", añadía.

Castilla y León

Unai García, la mejor nota de la Selectividad de Castilla y León.

La calificación final que obtuvo fue una auténtica sorpresa para Unai García Pinto. A pesar de ello, tal y como ha asegurado a varios medios locales, se encuentra muy feliz y contento con los resultados obtenidos. En total, este joven nacido en Ponferrada y estudiante del IES Gil y Carrasco de Ponferrada, alcanzó el 13,964 sobre 14. El joven este nuevo curso será estudiante de Arquitectura en Madrid.

Cataluña

Carla Vendrell, la nota más alta de la Selectividad de Cataluña.

La propia Conselleria de Investigación y Universidades de la Generalitat a través de un comunicado confirmaba que Carla Vendrell, una estudiante del Institut La Garrotxa de Olot (Girona), había conseguido la nota más alta en la fase general de la Selectividad: un 10.

Tal y como ella misma aseguró a varios medios, le costó asimilar su nota. Sin embargo, es toda una realidad. Una de las curiosidades de su caso es que se enteró de su calificación estando de viaje en Menorca. Su principal objetivo era sacar más de un 10,9 sobre 14 para poder estudiar Derecho a la Universidad Pompeu Fabra. Ahora, con su nota, puede respirar tranquila al saber que conseguirá entrar a la carrera que siempre había deseado.

Extremadura

En el caso de Extremadura, los estudiantes brillantes son tres. Carmela, Daniel y David han sido los tres únicos alumnos que han sacado la máxima calificación en la Selectividad de Extremadura. Los tres jóvenes han logrado el 14 que les permitirá estudiar lo que desean. De todos los que se presentaron a la prueba en esta región, el 96,3% de los alumnos celebraron el aprobado. Sin embargo, estos tres alumnos han destacado sobre el resto.

Estas calificaciones han caído en distintos puntos extremeños: en el IES Rodríguez Moñino de Badajoz para Carmela, en el IES Donoso Cortés de Don Benito para Daniel y en el IES Gabriel y Galán de Plasencia para David. Todos ellos tienen claro cuáles son las carreras que van a estudiar. Carmela elegirá Ingeniería Aeroespacial en Sevilla, Daniel el Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas en la Universidad Complutense de Madrid y David el Grado en Ingeniería de la Energía en la Universidad Politécnica de Madrid.

Galicia

Silvia Rodríguez, una de las dos mejores notas de la Selectividad de Galicia.

En este caso, han sido dos alumnos los que obturvieron la máxima calificación pruebas de la ABAU. Iván Lafuente Dapena, del IES Saturnino Montojo, y Silvia Rodríguez Ardao, del IES Rosalía de Castro de Santiago han sacado un 9,92 sobre 10 en la fase general. Cuando este periódico habló con ellos, todavía les costaba asimilar lo ocurrido.

Sin embargo, días después de la noticia, estos dos gallegos ya comienzan a asimilar su hazaña. En el caso de Iván, cuando EL ESPAÑOL mantuvo una conversación con él, todavía no tenía claro en qué carrera se iba a matricular. Afirmó que estaba en duda entre Matemáticas, el Doble Grado en Física y Química y el Doble Grado en Óptica y Farmacia. Silvia, por su parte, lo tenía más claro. La joven va a estudiar Ingeniería Biomédica y lo hará en la Universidad Carlos III de Madrid.

La Rioja

Iria, la mejor nota de la Selectividad en La Rioja.

A Iria Qing Andrés le costó creerlo, pensó que alguien le estaba gastando una broma cuando le comunicaron que había sacado la máxima calificación de la Selectividad de La Rioja. La estudiante, alumna del IES Comercio de Logroño, ha logrado un 13,595 en las pruebas de Selectividad. Sus calificaciones fueron absolutamente brillantes. En Historia de España, Lengua y Literatura y Matemáticas obtuvo una calificación de un 10.

Iria nació en China, pero con 13 meses fue adoptada por sus padres y comenzó su historia en España. En la actualidad, le gusta ver series, películas y leer libros. Además, no ha querido dejar a un lado sus orígenes y estudia chino. La joven va a estudiar Arquitectura en Zaragoza.

Comunidad de Madrid

Hai Park, la mejor nota de la Selectividad de Madrid.

En el caso de la capital, Hai Park, una alumna del IES Jaime Ferrán de Collado Villalba, ha sido la mejor de la Selectividad en Madrid. La estudiante logró un 10 de nota media en los dos cursos de Bachillerato y la misma nota en la Ebau. Hai ha obtenido, en total, una media de 13,650 sobre 14.

La joven, de origen surcoreano, llegó a Madrid con tan solo ocho años. Sin embargo, el idioma no ha supuesto nunca un impedimento para ella. De hecho, ha sacado un 10 en la prueba de Lengua Castellana y Literatura. Con sus resultados, su deseo se hizo realidad y va a estudiar Derecho y Estudios Internacionales en la Universidad Carlos III.

Murcia

Inma, la mejor nota de la Selectividad de Murcia.

Inmaculada Martínez, natural de Santomera, se ha convertido con 18 años en la mejor nota de la Selectividad de la Región de Murcia. Con un 13,972 sobre 14, ha sido la 'número uno' en su comunidad autónoma. Un 10 en Lengua y Literatura y en Matemáticas, un 9,90 en Historia e Inglés, un 9,70 en Biología y un 8,45 en Química han sido las notas con las que ha conseguido su hazaña.

"Me esperaba buena nota, para ser sincera, pero no tanta. Eso sí, nunca me han llamado empollona", contó a EL ESPAÑOL. Le apasiona leer, jugar a videojuegos, "aunque no puedo jugar mucho", y, de vez en cuando, salir con sus amigos. En su caso, se guiará por lo que cree que es su vocación, la Biología, carrera que va a estudiar en la Universidad de Murcia.

Navarra

Lorena, la mejor nota de la Selectividad de Navarra.

Sin duda, el caso de Lorena también es bastante curioso. Con un 13,97, esta joven ha logrado ser la mejor en la prueba de la Selectividad de Navarra. Pero lo que destaca de su historia, además de la hazaña conseguida, es el tipo de Bachillerato que había estudiado antes de la Ebau.

Lorena estudió Bachibac, un programa que permite a los estudiantes acceder a una doble titulación, el Bachillerato español y el Baccalauréat francés. Tiene 17 años y es de Cintruénigo, una localidad navarra de 8.000 habitantes. La joven va a estudiar el Doble Grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas (ADE) en la Universidad Pública de Navarra (UPNA).

País Vasco

Iker Palomo, el alumno con la mejor nota de Euskadi.

Este año, Iker Palomo ha logrado ser el mejor en la Ebau de País Vasco, la comunidad en la que reside. Tiene 18 años y con un 9,85 se ha convertido en la mejor nota de Selectividad de Euskadi. En su caso, también tuvo claro qué carrera iba a elegir y en qué universidad: estudiará el Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y en Ingeniería en Tecnologías Industriales en la Universidad de Deusto.

Comunidad Valenciana

En esta comunidad fue un jóven del IES Oleana de Requena el auténtico protagonista. Un 10 en Historia de España, un 10 en Inglés, otro 10 en Matemáticas, un 9,85 en Castellano y un 9,5 en Química. Esas fueron las notas con las que Jaime Pérez Muñoz,consiguió la calificación más alta de la Selectividad en la Comunidad Valenciana. Como muchos de los alumnos que sacan notas tan altas, también ha elegido Medicina. En su caso, la estudiará en la Universitat de València.

Ceuta y Melilla

Sara, la joven que ha sacado la nota más alta de Ceuta en Selectividad.

En el caso de Ceuta, la nota más alta la alcanzó Sara El Khattabi. Tiene 17 años, su padre es marroquí y su madre granadina. De pequeña se crio en Tetuán, pero su paso por la ESO lo inició en España. Ha obtenido un 13,925 de nota final. En su caso, va a dejar la ciudad que la ha visto crecer a un lado y se muda a Madrid para estudiar Ingeniería Informática en la Universidad Carlos III. Este periódico no ha conseguido contactar con el alumno con la nota más alta de Melilla.

