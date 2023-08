La lista de carreras universitarias con mayor número de arrepentidos en el primer curso

¿Perteneces a ese grupo de personas indecisas que no sabe qué carrera universitaria elegir hasta último momento? La verdad que no es para menos, no sólo porque será determinante para poder acceder a una profesión u otra; sino que, también podrá ser decisivo para iniciar un mejor o peor camino académico. Sin embargo, esto no es un camino irreversible; son miles los estudiantes que acceden a unos estudios y arrepentidos de ello, abandonan el curso. De hecho, según el informe publicado este mes por el Ministerio de Universidades, 'Indicadores Universitarios de Rendimiento Académico', las mayores tasas de abandono se dan en agricultura, pesca, veterinaria, artes y humanidades e ingeniería.

No es de extrañar que, a pesar de las ganas y el entusiasmo por comenzar los estudios, en ocasiones sea insuficiente para permanecer en la carrera. Muchas veces sucede que el cambio, el nuevo marco educativo y la exigencia propicien un abandono anticipado del grado.

El informe publicado por el Ministerio de Universidades, indica que en universidades presenciales, casi un 20% de alumnos abandonan sus estudios el primer año de curso. Además, señala que la tasa de abandono es mayor en hombres que en mujeres. Desglosado por sexo, un 13% de varones abandonan el primer año; mientras que en las féminas se sitúa en un 4,6%.

El informe del Ministerio también arroja datos interesantes respecto al tipo de enseñanza. De acuerdo con las cifras, las mayores tasas de abandono se dan en artes y humanidades (20,7%), agricultura, pesca, veterinaria (19%) e ingeniería (17,2%).

Asimismo, es conveniente señalar que existe una gran diferencia entre las clases presenciales y las que se imparten online ya que el grado de compromiso es diferente. La mayoría de estudiantes que se matriculan a distancia lo hacen porque tienen otro tipo de obligaciones y disponen de menos tiempo. Eso provoca que los que cursan a distancia sean más propensos a abandonar los estudios.

Si, por otro lado, se comparan estos tipos de enseñanza en las universidades privadas y públicas, las tasas de abandono son superiores en estas últimas. Se cree que se debe al esfuerzo económico que requiere estudiar en una institución privada; en este sentido, el alumno siente más presión por estudiar y sacar adelante la carrera.

Por su parte, también están los alumnos arrepentidos pero que a diferencia de los anteriores, continúan con el grado. Según un estudio realizado por ZipRecruiter, las carreras con más arrepentidos son Periodismo con el 87%; Sociología (72%) y Bellas Artes con el 72% de los votos. En este sentido, un 44% de alumnos afirmó arrepentirse de lo que decidieron estudiar.

Así, en el lado opuesto están los grados que mejor sabor de boca ha dejado a los alumnos. En este rango encontramos Informática con un 72% de personas que afirmaron que volverían a optar por ella; también Criminología se encuentra entre las favoritas con el mismo porcentaje. Del mismo modo, encontramos Enfermería (69%), ADE (66%), Finanzas (66%) y Psicología (65%).

