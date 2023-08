Ladrones de 'oro líquido': una mafia que roba 88.000 litros de aceite en fábricas con los súper en alerta

Los trabajadores notaron algo raro en torno a las siete menos cuarto de la mañana: la puerta principal estaba sin candado. "Lo vimos desde el coche y nos dio mala espina, pero pensamos que lo mismo había sido un olvido de la noche anterior", cuenta Martín Parra, el gerente de la Almazara Marín Serrano El Lagar, en Carcabuey (Córdoba). Al aparcar, encontraron una cadena tirada en el suelo del estacionamiento, y se confirmaron las sospechas.

Inspeccionaron. Efectivamente, habían entrado ladrones de aceite. "Fueron a la última bodega, la más escondida, y donde tenemos los aceites mejores. Los ladrones, muy organizados, rompieron el bombín de la puerta, enchufaron la manguera a un camión cisterna de máxima capacidad y se llevaron el aceite a granel. Luego hasta cerraron la puerta al salir", bufa. ¿En total? 56.000 litros de aceite de oliva virgen extra. Valorado en medio millón de euros.

Lo sucedido es la última muesca de la oleada de robos que afecta al sector olivarero, que viene padeciendo desde adulteraciones de aceite a sustracciones de aceitunas de las mismas fincas a, por último, a que desaparezcan de los almacenes garrafas de aceite de oliva ya envasado. Por último, también están siendo víctimas de una delincuencia más sofisticada y organizada: la que se lleva el almacenado a granel para ser envasado, como en este último caso.

Parra sostiene que los ladrones "iban a tiro hecho: a llevarse el mejor aceite, porque fueron a la zona noble, la más protegida, y sabían cómo entrar". De las cuatro bodegas, se centraron en la cuarta. "La Guardia Civil y la científica, con cuatro o cinco coches, han estado aquí al menos dos horas", sostiene.

Analizaron, entre otros indicios, las huellas sobre el escaso aceite derramado que dejaron en la zona de carga. Fuentes del Instituto Armado declaran a EL ESPAÑOL que "el robo es sustancial" y que se está trabajando en la investigación de lo sucedido no sólo para detener a los culpables "sino para recuperar el aceite sustraído".

Garrafas de aceite sujetas con cadenas en un supermercado madrileño para evitar su sustracción. E.E.

En la almazara Terraverna de Teba (Málaga) perdieron casi 7.000 litros de aceite virgen extra el pasado 16 de agosto. Incluso, los ladrones se permitieron el lujo de activar la maquinaria y envasar más garrafas para llevárselas y dejaron el grifo abierto. dejaron limpios 9 palets, unas 1.134 garrafas. Entre el sustraído y el derramado, las pérdidas ascendieron a unos 7.000 litros de aceite. La Guardia Civil logró localizar e inmovilizar parte del aceite en la provincia de Sevilla.

¿Más casos? Los 19.000 litros sustraídos en Luque (Córdoba) a principios de junio por un extrabajador de la almazara. También utilizó los albaranes y el sello que se encontraba en la báscula de pesaje del molino para justificar la procedencia del aceite y poder venderlo. Por ello, también fue detenido como supuesto autor de un delito de falsedad documental.

La justificación legal del aceite del macrorrobo -56.000 litros de una tacada- para poder ser vendido también extraña. "Solo la cisterna, que es de maquinaria italiana para llevarse tal cantidad de aceite... es la de mayor capacidad que existe", explica Parra. Esa cisterna "lleva mucho papeleo. ¿Cómo van a vender ese aceite sin papeles ni nada?", se pregunta. Él mismo intuye la respuesta. "El robo es para alguien que quiere comprarlo: ha sido posiblemente por encargo. Porque robar 6.000 litros en garrafas tiene una salida fácil, pero esto no".

Las claves

Miguel Soto López, secretario general del Consejo Regulador de la Indicación Geográfica Protegida 'Aceite de Jaén' subraya a EL ESPAÑOL que en Jaén, afortunadamente, no se han producido robos de las almazaras jienenses. "Pero sí se ha robado muchísima aceituna este año. El robo de aceitunas es el pan nuestro de cada día".

El fruto, hoy por hoy, es caro. Por tanto, los robos de aceituna no sólo han ocurrido y ocurren en Jaén, sino en otras muchas provincias donde el olivar tiene presencia. "Queda poco aceite en las almazaras", subraya, teniendo en cuenta que la próxima temporada arrancará en octubre y hay poca aceituna por la sequía, lo que contribuirá a que el precio continúe al alza.

La explicación ante tanto robo es que los precios del litro del virgen extra están rondando los 10 euros en el lineal de los supermercados. Si al alza de los precios se une a la escasez de aceituna, se da la tormenta perfecta. Tanto es así que en los supermercados se están viendo obligados a reforzar las medidas de seguridad colocando alarmas en botellas y garrafas, e incluso cadenas, para evitar la sustracción del virgen extra y de todo el de oliva. Incluso el de girasol.

En el sector olivarero "ya la teníamos, pero después de esto vamos a reforzar aún más las medidas de seguridad", suspira. "No dormimos tranquilos", comenta Martín Parra, quien advierte que, con mucho esfuerzo, "nosotros tenemos la garrafa de 5 litros a 40 euros. No queremos subir más, pero si no hay aceite esta temporada que entra, subirá más".

