Qué hago si me he quedado sin plaza para mi grado de la universidad: estas son las posibles alternativas

¿Eres de ese grupo de personas que se ha quedado sin plaza en el grado que había solicitado? Seguro que no eres ni la primera, ni la última que pasa por esta situación tan angustiosa y estresante. De hecho, son miles los estudiantes que se han llevado la sorpresa de no aparecer en la lista de admitidos de dicha universidad. Pero no te preocupes, si perteneces a ese grupo te alegrará saber que hay una larga lista de alternativas para hacer. Desde intentar acceder a otras universidades o esperar por si hay alguna baja de última hora, hasta realizar otro grado o estudiar cursos alternativos mientras vuelves a preparar la prueba de acceso a la universidad para conseguir una nota superior.

No es de extrañar que, a pesar del esfuerzo realizado durante Bachillerato y selectividad, en ocasiones sea insuficiente para lograr la nota de corte necesaria para los estudios a los que se quiere acceder.

Si este es tu caso, primero debes tener en cuenta que la asignación no es definitiva, es decir, si tu nota está muy próxima a la de corte de los estudios que te interesan, puede que después de la matriculación haya alguna plaza libre y consigas entrar. Aunque esta opción no ofrece ninguna garantía, debes saber que existen muchos estudiantes que cambian de opinión y renuncian a sus plazas universitarias asignadas.

Alumnos examinándose de la EBAU. EFE.

Otra posibilidad para estudiar el grado que quieres, es recurrir a una universidad diferente, o incluso a una privada. En este último caso es menos probable que te quedes sin plaza ya que no suele haber tanta demanda. Sin embargo, para estudiar en ella tendrás que hacer frente a unos gastos que suelen ser bastante más superiores que si te formases en la pública.

También es muy recomendable optar por otras posibilidades de formación, como Formación Profesional o cursos paralelos. Además de tener una posibilidad de incorporación inmediata al mercado laboral también se trata de una forma más rápida de conseguir el título. Eso sí, en ese caso tendrás que estar atento ya que la preinscripción se realiza antes que en la universitaria.

Hacer un grado similar puede ser otra solución. Además, con suerte, podrás convalidar bastantes asignaturas para no "perder el curso". De esta manera, estarás formándote en un campo parecido y tras realizar el primer curso podrás volver a intentar entrar en el grado que querías. De hecho, no serías ni la primera ni la última que decide quedarse estudiando esa carrera.

En caso de que ninguna de las anteriores opciones hayan sido posibles, podrás tratar de mejorar la nota repitiendo la EBAU. En este caso lo mejor es volver a presentarte en la convocatoria extraordinaria para conseguir una nota más elevada.

Sin embargo, algo que debes tener en cuenta es que se trata de una opción muy arriesgada ya que la mayoría de plazas suelen agotarse en la convocatoria ordinaria, por lo que en la siguiente contarías con menos posibilidades de entrar.

