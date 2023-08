La larga travesía de María Parrado, primera en ganar La Voz Kids: "Me llena cantar en salas pequeñas"

Es muy probable que al encender la televisión, alguna vez, hayan visto un escenario enorme, un micrófono y cientos de focos apuntando a algún joven ilusionado por dedicar su vida a la música. Muchos de ellos, en La Voz Kids, un concurso que ya suma ocho ediciones. Pues bien, eso es lo que se ve. Lo que no se ve es lo que ocurre después. ¿Qué pasa con esos 'chiquillos' que aparecen en la pantalla con una sonrisa y ganas de comerse el mundo? María Parrado, primera ganadora del programa, se lo cuenta a EL ESPAÑOL.

"Si le tuviera que decir algo a la María que ganó en 2014, le diría que se ha metido en un mundo muy bonito, pero muy muy complicado. Le pediría que tenga paciencia y ganas", cuenta a este periódico María Parrado (Chiclana de la Frontera, Cádiz, 2001), compositora y cantante de pop, balada romántica y pop rock. Aunque La Voz Kids ha significado un "trampolín" en su carrera, su trayectoria musical arrancó mucho antes. A sus ocho años participó en el concurso televisivo "Cántame una canción", en Telecinco.

Se podría decir que la joven lleva cantando toda su vida. También ha formado parte de "Menuda Noche", el programa de Canal Sur conducido por Juan y Medio, famoso por las actuaciones de niños andaluces a los que les apasiona cantar, y lo hacen con artistas conocidos.

María Parrado en la sesión de su nuevo álbum. Cedida

No tuvo que pasar mucho tiempo para que la gaditana comenzara a aparecer en los medios nacionales y su voz empezara a sonar en las principales radios de España. A sus 12 años, resultó ganadora del talent show que le daría "el empujón". Cuando María responde a cómo cree que sería su carrera musical si no se hubiese apuntado al programa, lo tiene bastante claro: "Muy difícil". "Para mí, la voz lo ha cambiado todo, y probablemente me haya dado todas las posibilidades que tengo ahora de grabar diferentes discos, las colaboraciones con artistas que he sacado, las giras…Todo.", explica la cantante.

Pasado y futuro

Hay que recordar que a parte de sonar las radios y televisiones españolas, la voz de María puede resultar familiar también a los amantes de la gran pantalla. Walt Disney Studios contó con ella para la banda sonora de su película de animación de "Vaiana". Aunque esta no fue su primera vez, ya que antes puso voz a la banda sonora de la película "Annie" producida por Jay-Z y Will Smith.

Desde el mismo día que se hizo con el triunfo de La Voz Kids, su vida no ha parado de cambiar. Su carrera musical, su vida personal, su rutina. Recordando que María dio el salto a la fama con 12 años, todavía no había acabado ni el instituto. Después de estudiar el Bachillerato en Cádiz, tuvo que "parar a decidir el camino" que quería darle a su vida. Evidentemente, para alguien que se quiere dedicar a la música, Madrid tiene todas las puertas abiertas. Así que hizo las maletas, cogió su guitarra, y puso rumbo a la capital.

María Parrado en una sala de conciertos. Cedida

Aunque en ningún momento se ha visto alejada de los escenarios, María no ha dejado su formación académica. Durante los cuatro años que lleva viviendo en Madrid, ha estudiado interpretación y ahora está haciendo un grado superior de marketing y publicidad.

No defraudar al público

"Siempre digo que no hay que cerrarse las puertas de nada", contesta la gaditana al hablar de proyectos futuros. Esta filosofía se refleja al hacer un repaso por los últimos temas que ha lanzado al mercado, como en "Historias inventadas", la bachata en colaboración con su amigo y cantante Gonzalo Hermida.

La artista no se cierra a cantar otros estilos de música. ¿Se podría escuchar a María Parrado cantando reggaeton? "¿Por qué no? creo que al final hay que encontrar el punto intermedio entre lo que sueles cantar y lo que está sonando en el momento. Pero esto se podría dar siempre y cuando lo acabe adaptando a mi estilo, para estar cómoda y no sentirme disfrazada", explica María.

Esta claro que la vida de cualquier artista pasa por diferentes etapas. Momentos de "encerrarte" en un estudio a componer, fases de cantarle a miles de personas en grandes escenarios o ciclos en los que solo se necesita un micrófono y una guitarra o un piano. "Al final me he dado cuenta de que la vida no deja de sorprenderte", empieza María a explicar la etapa en la que se encuentra su carrera musical en la actualidad. "Desde que comencé, he cantado en escenarios delante de muchísima gente y en salas más pequeñas y personales. Pero en este momento, me he dado cuenta de que ahora, a mis 22 años, me llena muchísimo más el corazón cantar en salas más íntimas y ver a la gente súper cerca. Aparecer yo sola con mi piano sin nada más", relata la cantante.

La joven anuncia también que "próximamente" y "a lo mejor de cara al invierno" el público podrá disfrutar de los temas nuevos que tiene preparados. "Llevo muchísimo tiempo componiendo. Hemos empezado sacando 'Qué tiene Madrid', un tema muy especial. Y yo creo que muy pronto saldrá más música nueva", adelanta la gaditana.

Hasta entonces, María visitará acompañada de su piano diferentes ciudades repartidas por toda la geografía española. Empezando la gira el 23 septiembre en Valladolid, seguido de Alicante el 6 de octubre, después visitará Granada, el 7 de octubre y el 28 de ese mismo mes estará en Bilbao.



