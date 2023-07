La Flaka: "Recuerdo con mucho cariño mi etapa en 'La Voz', estaría encantada de volver si me lo proponen"

Un año después de lanzar Telenovela, el tema con el que causó sensación en primavera de 2022, La Flaka regresa versionando a Ana Gabriel y su emblemático tema Obsesión. La cantante de Triana, además, está en plena gira de conciertos de verano, pues próximamente cantará en El Palmar de Vejer y Chipiona; además de preparar ya nuevos temas de cara a la próxima temporada 2023-2024. “Tengo muchas cosas para dar. Todo este tiempo que he estado sin sacar material nuevo es porque he estado trabajando en el estudio”, avisa la artista.

Para La Flaka, versionar uno de los temas más reconocidos de la Diva de América es “cumplir un sueño”. “La canción, la primera vez que la escuché, me volvió loca. Fue en un verano y me dije que esta era mi canción. Algo me traspasó, desde ese día hasta ahora, es una de mis canciones favoritas. Escucho mucho a Ana Gabriel, me encanta. Claro, de tanto tiempo escucharla y sintiéndola tan mía, llegó el momento en el que la quise cantar. Pero, claro, aquí entran en juego las negociaciones, había que pedir permiso, porque esto no es tan fácil”, explica la cantante en una entrevista concedida a Bluper.

“Primero hicimos la canción, la grabamos, la enviamos y que nos diesen el visto bueno fue algo genial. Es una canción que me ha acompañado durante media vida, poderla cantar es un honor y algo maravilloso. Cumplo un sueño, es increíble”, proseguía, remarcando el desafío que había, pues era el autor del tema, Kike Santander, quien debía dar el visto bueno para que Obsesión volviese a sonar.

“Sí, la verdad es que les gustó mucho. Al principio, como todo, primero fuimos con cautela, a la espera de si les gustaba la versión que había hecho. Entiendo que su autor haya querido escuchar minuciosamente mi propuesta. Pero, la verdad, creo que les ha gustado, porque nos ha dejado hacerla”, comparte, a la vez que reconoce que llevar Obsesión a su terreno también fue un reto.

“Me gusta tanto la original, hacer un cover era complicado, porque quería que fuese muy parecida, pero añadiéndole que había que cambiarla un poco. No podía ser igual a la de Ana Gabriel, porque para eso ya está la original. Al final, lo conseguimos, puede reconocerse la canción pero, de la misma forma, se nota que le he puesto mi pasión, que es mi voz. Eso también me ha dado mucha alegría”, señala, declarando su deseo de que “el público la escuche en directo”. “No puedo evitar emocionarme cuando lo pienso. Me traspasa”, confiesa.

Portada del single 'Obsesión', de La Flaka.

Obsesión es el primer tema que La Flaka lanza desde Telenovela, el cual fue también un éxito y un “orgullo” para la cantante. “Cuando una canción sale de nuestro puño y letra, se siente como si fuera un hijo más. Es el caso de Telenovela. Fue algo también muy grande, el escribirlo y después el respeto que me ocasiono el si publicar la canción o no, porque es un momento muy personal. Llevo poco tiempo componiendo y Telenovela, que es completamente mía, me siento muy orgullosa de ella y también de cómo la ha recibido el público. El que sonase en la radio fue importante. A pesar de lo que pensamos, mucha gente la sigue escuchando”, manifiesta.

"La gira está haciendo que este verano sea estupendo"

La sevillana recuerda con especial cariño su etapa por la tercera edición de La Voz, en la que quedó semifinalista. “Aunque mucha gente piensa que fui yo quien ganó, lo cual indica que hice un gran trabajo”, detalla, a pesar de que el ganador fuese Antonio José, muy popular también en la música actualmente. “Para mí, La Voz ha sido una experiencia muy bonita, muy buena. A mí me ha servido muchísimo, porque yo llevaba muchos años cantando, pero no es lo mismo quedarse por aquí cerca que aparecer en un programa que lo ve tantísima gente. La repercusión me ayudó. También se sufre, por supuesto, en esos momentos en los que no sabes si vas a continuar o no, pero ha valido la pena. Los momentos buenos son los que mejor recuerdo”, continúa la artista.

La cantante estaría más que dispuesta a volver al talent show, aunque en calidad de asesora. “Claro que volvería a La Voz, yo encantada. Sí que veo que la labor de los coaches es dura, porque ves que tienes un equipo magnífico y te toca ir descartando, a pesar de que todos tienen mucho talento y no sabes con quién quedarte. Además, les coges cariño a los participantes. La labor de los coaches es complicada, me vería más como asesora, porque no tendría la responsabilidad de dictar quién se queda y quién no. Pero, vamos, estaría encantada de regresar”, declara.

La Flaka lleva desde junio de gira veraniega, que ha proseguido durante todo el mes de julio y tiene previsto continuar en agosto, con conciertos el 7, el 18 y el 27 de agosto en El Arenal El Palmar, el 10 de agosto en Tulum Chipiona, el 15 de agosto en Papaya El Palmar y el 19 de agosto en Chez moi Vejer. “Sí, comenzamos a mediados de junio y luego hemos estado a tiempo completo este mes de julio. Me he hecho la costa de Cádiz entera, he estado en Málaga, en Sevilla. El verano está siendo estupendo”, confiesa.

Casada con Junior Míguez, la artista anuncia también que “próximamente” el público podrá disfrutar de más temas nuevos. “Tengo muchas cosas para dar, todo este tiempo que he estado sin sacar canciones es porque he estado trabajando en el estudio. He estado grabando mucho para que no falten canciones mías. Primero vamos a disfrutar de Obsesión, como en ese verano del 99, pero cuando termine la temporada estival, habrá novedades”, adelanta.

